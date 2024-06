Eliminación, escándalo y violencia: dieron a conocer los disturbios que se generaron tras la salida de Furia de Gran Hermano

La salida de Furia de Gran Hermano: eliminación, escándalo y violencia (Video: LAM, América)

El martes 18 de junio por la noche, Juliana Furia Scaglione quedó eliminada de Gran Hermano (Telefe) en un mano a mano contra Martín El Chino Ku, obteniendo el 62,4% de los votos en su contra. La salida de la participante más polémica del reality provocó una ola de reacciones violentas por parte de sus seguidores, conocidos como los “Furiosos”.

Al concluir el programa, los seguidores de Furia expresaron su descontento con violencia en las afueras del estudio de Telefe. Catalina Gorostidi y Federico Farías, más conocido como Manzana, ambos exparticipantes de esta edición, denunciaron haber sido víctimas de insultos y agresiones físicas. Catalina publicó en su cuenta de X: “Agresión a la salida de Telefe. Choqué mi camioneta”. Luego aclaró que estaba bien, pero criticó la actitud de sus excompañeros: “Qué asco que ningún compañero (sacando 2 o 3 boludos) te reciban con amor, como nos pasó con todos. Juliana sos la gran perdedora de Gran Hermano. Y ahora el quilombo se viene. Coy (por la hermana) a laburar”.

Manzana, por su parte, compartió en la red social que su auto fue dañado: “Estoy en shock, me rompieron el auto”. Posteriormente, reposteó imágenes de vecinos de la ciudad de Buenos Aires que celebraron la eliminación de Furia y un video junto a otros ex participantes donde se los veía festejar.

Este miércoles en LAM, se emitió un informe con un compilado de videos que mostraban a los seguidores de Furia reaccionando violentamente. En las imágenes se podían ver insultos y empujones. Algunos fanáticos gritaban “Tienen miedo, tienen miedo”, mientras otros insultaban a los exparticipantes que intentaban salir del estudio: “No quieren salir, tomátelas, fraude”.

Invitados al programa de América, dos víctimas de los “Furiosos”, relataron detalladamente los sucesos de esa noche. Toto explicó: “Vino una de las cabezas de la furioneta, Anto nos avisó que nos vayamos porque venían a pegarme, no duré ni dos minutos que viene una avalancha de furiosos a buscarme, me revolearon el teléfono, me pegaron, me escupieron, todo esto por defender a Cata. No me llegaron a lastimar mucho”.

El testimonio de Toto y Agustina, agredidos por el fandom de Furia (Video: LAM, América)

Por otro lado, Antonella comentó: “Anoche quise intentar sacar a las chicas y chicos, intenté cuidarlo a él lo más posible. No se acercaron los policías, se acercaron después. Siento que me pegan dos piñas en la nuca, me doy vuelta y no había nadie. Mientras lo acompaño alguien me pega una piña en las costillas, tengo doble fisura en las costillas. Después de que él se va”.

Ambos destacaron la falta de seguridad adecuada durante el incidente. “Nosotros cuando salimos había mucha custodia policial, pero estaban todos del lado de enfrente. Se acercaron después de que pasó todo el problema. Nos amenazaron muchas veces después del canal, me mandaban mensajes, me contestaban los tuits”, señalaron los afectados.

Habló Iván, el joven que le alquila una casa a Furia en San Fernando

Iván compartió detalles sobre su experiencia con Juliana Scaglione, tanto antes como durante su participación en Gran Hermano. “Cuando yo empecé a alquilar la casa de ella, yo ya tenía el pelo de colores y ella también: eso nos llamó la atención”, relató. Aunque admitió que al ver a Furia en el reality sintió que era “otra persona”, afirmando que “era un personaje lo que hacía ahí adentro”.

Por primera vez, hablo el inquilino de Furia (Video: A La Tarde, América)

Respecto a su comportamiento como locadora, fue claro: “La verdad es que es muy amable. Nos hablábamos todo el tiempo y ella me preguntaba cómo estaba la casa, si necesitaba alguna reparación... Y si necesitaba tiempo para pagar el alquiler, también me lo daba. Siempre fue muy amable y muy atenta conmigo”.

Durante la participación de Furia en Gran Hermano, Iván le pagó el alquiler a Ezequiel, uno de los hermanos de Juliana. Y explicó que la exparticipante del reality nunca le informó que iba a ingresar al programa. “Ella lo único que me había dicho fue: ‘Fijate que en un tiempo, del alquiler se va a empezar a encargar mi hermano’. Pero nunca me dijo que era porque ella iba a entrar a la casa de Gran Hermano”.

Cuando le preguntaron sobre la reciente eliminación de la doble de riesgo del programa, el joven se mostró indiferente: “Me enteré recién hoy, porque no miro televisión”. Sin embargo, opinó que la eliminación fue una lástima porque “ella le daba mucho contenido al programa”.

Finalmente, al preguntarle si Furia era su favorita en el ciclo de Telefe, respondió de manera contundente: “Yo no tengo favoritos en la vida. Mis únicos favoritos son mi mamá y mi papá”.