Cata Gorostidi fue agredida por los fans de Furia después de la gala de GH: “Reflejan lo que fue ella adentro de la casa”

La final de Gran Hermano 2023 (Telefe) está prevista para el próximo siete de julio, pero este martes se vivió como si fuera el último programa ya que estaban nominados los dos jugadores más fuertes del reality: Juliana Scaglione, alias Furia, y Martín Ku, El Chino. Después de seis meses en los que la doble de riesgo se consagró como la participante más polémica del certamen, el juego fue escalando en violencia, gritos, amistades y, sobre todo, estrategias. Finalmente, y por decisión del público, fue ella la que terminó abandonando la casa con más del 62% de los votos.

La salida de Furia revolucionó las redes sociales y también el estudio de Telefe, ya que los fanáticos de la jugadora se manifestaron indignados por la decisión y provocaron varios incidentes a la salida del canal ubicado en Martínez. Según explicaron testigos de la situación a Teleshow y por lo que se pudo ver en los videos que publicaron a través de las diferentes redes sociales, hubo golpes, insultos, gritos y destrozos. Y si bien tras la salida de Juliana dentro de la casa Los Bros, el grupo integrado por Nico, Martín y Bauti, se abrazaron y festejaron, afuera se vivió un momento de caos.

Los fanáticos de Furia agredieron a los exparticipantes tras su salida (Video: LAM)

Los principales afectados en esta situación fueron los exparticipantes de esta edición, quienes fueron agredidos por los furiosos. Catalina Gorostidi, primero aliada y luego adversaria de la doble de riesgo, fue una de las más damnificadas. A través de X (antes Twitter) la joven contó que sufrió “agresiones a la salida de Telefe”, agregó que “chocó su camioneta” y aclaró: “Ni olvido ni perdón”.

A raíz de esta publicación, Teleshow se comunicó con ella para conocer más detalles de la situación. “Se fue Furia y ustedes lo vieron, casi todos los hermanitos juntos festejamos y todo fue felicidad. Creo que no hay ni olvido ni perdón para alguien que nos trató tan mal y fue tan agresiva”, comenzó diciendo la médica.

Ante la consulta de este medio sobre qué pasó con su camioneta, Catalina aclaró: “Me dijeron que salgamos del canal. El primero, si no me equivoco, fue Mauro. Después Manzana, atrás Alan, todos con su camioneta. Y de la nada nos empezaron a tirar piedras, a golpear los vidrios. Una locura total. Botellazos, de todo”, comentó Gorostidi, todavía alterada por lo ocurrido en las primeras horas del miércoles.

“Hubo gritos también, amenazas de muerte: ‘Los vamos a matar, cuídense hijos de pu…’, nos decían. Yo fui la última en salir con Paloma, Denisse y la novia de Axel arriba de mi camioneta. Veo que el auto que está adelante mío iba lleno de fans de Furia y de repente se bajan y le empiezan a pegar a los cuatro vidrios, creo que era el de Mauro. Se le amontonaron unas 50 personas. Entonces yo retrocedo mi camioneta y ahí choco el auto que tenía atrás. El hombre se enoja, se baja, yo me bajo y le pido disculpas”, detalló Cata sobre todo el episodio que vivió en la puerta del canal.

Disturbios a la salida de Gran Hermano por la eliminación de Furia: “Cuando salga Cata rómpanle el auto” (Video: Tronk)

Pero allí no terminó el incidente: “La cosa no terminó ahí, me empezaron a tirar botellazos por encima del portón. Ahí le empecé a decir de todo a los policías, que me cuiden porque me iban a matar. Finalmente nos hicieron salir por atrás y después, nos llegaron videos de todas las amenaza que nos gritaron. No fue solo a mí, fue a casi todos”, explicó.

Por último, Cata aclaró que la gente de Telefe fue quien le dijo que salieran por atrás ya que “estaban tratando de controlar la situación. Había mucha, mucha seguridad”, aseguró la santafesina, y confirmó que a pesar del choque de la camioneta no sufrió lesiones. “Ninguno de nosotros está lastimado. Lo que sí, nos llegaron muchas fotos de fans que salieron nuestros, que supuestamente tienen fracturas o fisuradas las costillas. Estamos viendo eso, no sé cuánta verdad hay, pero, a mí me habló un fan mío y me dijo que le quisieron cortar la cara con una navaja. Yo creo que los fans de Furia reflejan un poco lo que fue ella adentro de la casa.”, concluyó.

Los fanáticos de Furia agredieron a los exparticipantes tras su salida (Video: @matiasSchrank)

Cabe destacar que todo esto sucedió una vez que finalizó la transmisión y tanto la gente de la tribuna como los exparticipantes se disponían a abandonar los estudios de Telefe cuando, los fanáticos de la reciente eliminada comenzaron a agredirlos con piedras y a insultarlos.

Manzana contó que lo agredieron a la salida de Telefe

Todo este escándalo quedó registrado por un video que publicó en sus historias de Instagram y luego borró Zoe Bogach. La influencer publicó un audiovisual donde se escucha que la gente de seguridad le pide que suba la ventanilla porque estaban tirando piedras. Si bien ella eliminó este material, la cuenta de LAM (América TV) pudo recuperarlo.

A su vez, hubo otros exhermanitos que confirmaron más incidentes. Manzana se expresó en su cuenta de X (antes Twitter) y contó lo que le pasó. “Estoy en shock, me rompieron el auto”, expresó Manzana en X, mientras que Lucía Maidana también se proclamó al respecto pero en su perfil de Instagram. Allí publicó un foto de ella con Juliana dentro del reality y confirmó que sus fanáticas también fueron agredida por los fans de Furia con un texto con el que buscó concientizar.

Lucia confirmó que chicas de su fandom fueron agredidas por los seguidores de Furia (Instagram)

“Termino el JUEGO. Furiosos están perjudicando a Juli”, comenzó diciendo Lucía y agregó: “Hay chicas de mi fandom con costillas rotas. ¿Posta le parece bien actuar con tanta violencia? Apóyenla que lo necesita. Usen su energía en eso. Todo tiene un limite. Yo no hice campaña por nadie justamente por estas cosas...pero con mi gente no”, concluyó.