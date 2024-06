Vestidor con 3 puertas blindadas, estilo neutro y el “ático más hermoso de la ciudad”: Wanda Nara mostró su lujoso piso en Milán

Wanda Nara mostró su impactante departamento en Milán (Instagram)

Con una residencia casi fija en Estambul, dado que Mauro Icardi se sigue desempeñando futbolísticamente en el Galatasaray de Turquía, Wanda Nara también pivotea entre Milán y Buenos Aires, de acuerdo a lo que marque la agenda de sus obligaciones laborales o familiares. En las últimas horas, subió un video a sus historias de Instagram a modo de despedida. Allí se ve su mano sobre el volante del lujoso automóvil que maneja, mientras esperaba que el semáforo la habilite a avanzar por una calle de la ciudad italiana.

“Chau Milano, me esperan en Argentina. Me gusta Milano, me gusta la moda”, escribió Nara sobre las imágenes y para hacer referencia a que pronto volverá a ver a su hijo mayor Valentino -quien vive en la capital argentina junto a su abuela Nora Colosimo debido a su incipiente carrera futbolística en River Plate-, pero también con el arranque de las grabaciones de Bake Off Argentina, reality show que volverá a verse por la pantalla de Telefe. Pero antes de partir, Wanda aprovechó para mostrarle a sus seguidores la lujosa propiedad que tiene en la ciudad de la moda.

A través de una serie de videos cortos y fotos, la hermana de Zaira mostró algunos de los rincones del hogar que montó en Milán y contó parte de la historia de la propiedad, sus decisiones de decoración e, incluso, cómo fue adquirida. “Desde las 7 AM arriba, trabajando en mi pequeña y gran empresa”, comenzó contando y mostró algo del amplio living comedor, muy iluminado y con una gran mesa de mármol sobre la que estaba la agenda de trabajo y el infaltable equipo de mate para el desayuno.

Parte del diseño de la propiedad de Wanda Nara en Milán

Luego registró un vistazo hacia la cocina y se pudo apreciar su amplitud. “Para los que me piden más videos de mi casa en Milán: la compré hace seis años, uní cuatro departamentos y tengo el ático más hermoso de Milán”, comenzó contando Wanda quien a continuación reveló cómo adquirió el inmueble: “Compré de pozo. Tiene piscina, todas puertas blindadas hasta en la cocina”. Además contó que se encargó de pensar en su confort al hacer “todos los muebles a medida y diseñados por mí. Hoy es la zona más exclusiva en el centro de Milán”, dijo mientras por la ventana se veía hacia la ciudad. Y que la propiedad está pensada para recibir vistas: “También compré uno abajo para prestarle a mis amigos y familia que visiten Milán o a mí”.

A través de videos y también una foto, Wanda compartió parte de su imponente vestidor, muñido de decenas y decenas de carteras de lujo, abrigos y zapatos y calzados de todo tipo. Y destacó cuáles son las medidas de seguridad con las que cuida sus más preciadas pertenencias. “Aquí tengo mi colección. Tenés que atravesar tres puertas blindadas con dedo y código. Cámara de seguridad. Pero como soy desconfiada, además están aseguradas”, contó la mujer de Icardi.

El impactante vestidor ultra protegido de Wanda Nara en su casa de Milán

Otra de las cosas que contó la conductora sobre la propiedad fue cómo pensó la decoración y el diseño en general. “No me gustan los colores. Necesito siempre que mis casas tengan colores neutros y la decoración lo más net posible. Soy muy ordenada, limpia, organizada y maniática casi de que todo esté en su lugar”, confesó al escribir sobre una foto en la que se ve una enorme sala, luminosa y vidriada, con un cortinado fino, un sillón grande, una serie de sillas y mesas ratonas en torno a un proyector contra la pared. En otras tomas, también se aprecia otra sala con un gran sillón en forma de “C” y entornado hacia una pantalla, como también parte de las escaleras hacia el mentado ático con detalles vidriados.