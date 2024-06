Pablo Alarcón reapareció con un video desde la clínica: “Voy a estar un tiempito más”

El video de Pablo Alarcón desde la clínica: "Estoy internado desde hace 15 días"

Desde hace dos semanas la salud de Pablo Alarcón genera preocupación. Acompañado por sus hijas y por Claribel Medina, su exesposa, el actor se encuentra internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad y desde allí envió un video para llevar tranquilidad sobre su estado de salud.

El artista, desde la cama de la clínica y de gorra, saludó a sus seguidores. “Amigos de Instagram, ténganme un poquito de paciencia, si tienen ganas o sino cambien porque no puedo escribir”, comentó, de buen humor, quien permanece en la clínica por una neumonía bilateral.

“Estoy internado hace 15 días acá en el IMAC que me atienden maravillosamente bien. Voy a estar un tiempito más sin poder comunicarme con ustedes, por muchas razones”, aseguró, en la red social donde es muy activo. “Espero escucharlos, verlos y contestarles uno por uno o por docena. Creo que por docena sale menos”, bromeó, mientras agradecía las muestras de cariño que recibe por estos días.

“Bendiciones para todos y buena salud para todos. ¡Fuerza!”, concluyó, mientras entre los comentarios en el posteo de la red social se encontraba uno de Georgina Barbarossa. “¡Hola, Pablo! Soy Georgina. ¿Qué tenés? ¿En qué te puedo ayudar?”, escribió la animadora, ajena al estado del actor.

“Estoy internado hace 15 días acá en el IMAC que me atienden maravillosamente bien", aseguró Pablo Alarcón desde su internación (Foto: Instagram)

Claribel Medina, en diálogo con Teleshow, habló de cómo viene evolucionando la salud de quien es el padre de sus hijas, Agostina y Antonella. El recordado protagonista de Regalo del cielo se encuentra en tratamiento intensivo, dada la severidad de su afección pulmonar. La conductora detalló que la decisión de transferir a Alarcón al IMAC se tomó debido a la complejidad de la neumonía bilateral que padece.

“El cuadro pulmonar es delicado y necesita atención especializada”, se sinceró la actriz, el domingo. “Sigue internado; yo voy ahora a ver el parte médico. No cedió la infección que él tenía, la neumonía bilateral, por eso hubo que subirle el antibiótico por uno más fuerte. Está esperándose que le haga efecto ese antibiótico que nos dijeron los médicos que hay que esperar la reacción en 48 horas”, detalló.

La conductora también destacó un factor muy importante en la recuperación de su expareja. “Hubo un cambio de actitud repositivo de parte de Pablo frente a la situación, lo cual está buenísimo porque cuando uno cambia emocionalmente es distinto y el deseo de ver a su otra hija. Creo que tuvo que ver con la llegada de Agos, así que bueno, estamos re contentos por eso”, se sinceró.

Pablo Alarcón está internado desde hace 15 días por una neumonía bilateral (Foto: Mañanísima, Ciudad Magazine)

Hace dos semanas Pablo Alarcón tuvo que ser asistido por el SAME y fue llevado al Hospital Tornú por una complicación respiratoria. “Discúlpenme la tardanza, pero no tengo mucha fuerza para hablar todavía”, le dijo a Teleshow él mismo. “Estoy en terapia acá en el Hospital Tornú. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en 5 días me voy para casa”, aseguró.

A primeras horas de la mañana Claribel, quien se separó del artista en 1995 después de 7 años de matrimonio, contó de qué se trataba el cuadro. “Tiene una neumonía y tiene que estar controlado porque aparecieron algunas otras cositas… “, contó. “Hoy lo voy a ir a ver, pero ya le había bajado la fiebre y se sentía un poco mejor de la voz, pero voy a saber bien cuándo lo vea. Ahora está en el Tornú, pero luego lo van a trasladar a otro lugar por su obra social”, relató, antes de que sea trasladado por obra social de los actores, OSA, a la institución en la que se encuentra hoy.