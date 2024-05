La emoción de Milo J tras ganar su primer premio: “Hace dos años me estaba cagando de hambre y ahora estoy en los Gardel”

Las palabras de Milo J tras recibir su primer premio en los Gardel

Este martes, se llevó a cabo la 26° edición de los Premios Gardel que destacó lo mejor de la música nacional del último año. La ceremonia se realizó en el Movistar Arena y resaltó el trabajo de músicos, productores, ingenieros de grabación y nuevos talentos de la industria local. Entre los artistas más nominados figuraba Milo J y esta noche, sin dudas, quedará en su memoria ya que obtuvo su primer galardón como artista.

Milo tiene 17 años recién cumplidos pero ya está subido al olimpo del rap argentino a fuerza de su voz grave, una versatilidad poco frecuente entre los artistas de su generación y canciones que se volvieron hitazos tanto en las calles como en las redes sociales.

Tras consagrarse como ganador en la categoría Nuevo artista por su álbum 111 (el cual fue lanzado por Dale Play Records el 30 de noviembre de 2023) Milo J se mostró agradecido por el premio y recordó los días duros de su adolescencia, cuando no tenía para comer.

Al recibir su premio, el joven ajustó el micrófono y dijo: “Quedó altura Lali. De esta esta noche creo que es el único premio que me merezco. Hace dos años eme estaba cagando de hambre y ahora estoy en los Gardel, eso es una revelación”, comenzó diciendo el joven emocionado y provocando una ovación del público.

“A todos los productores que me acompañaron, todo el mundo, el 2023 fue loquísimo. Gracias a mi mamá por confiar en mí. No terminé el colegio pero gané un Gardel”, concluyó el joven artista que también fue aplaudido por sus colegas, entre ellos Nicki Nicole, Lit Killah y su novia, Tuli Acosta, que fueron captados por la cámara de la transmisión y demostraron su admiración por él.

Milo J fue el ganador en la categoría Nuevo artista por su álbum 111 de los Premios Gardel

Nicki Nicole celebrando un premio ganado por Milo J (Foto: Agustín Dusserre / Gentileza Prensa Premios Gardel)

¿Quién es Milo J?

Nacido como Camilo Joaquín Villarruel en la ciudad bonaerense de Morón, su primera pasión fue el fútbol. Pero un día se enamoró de las rimas después de ver batallas de freestyle vía YouTube, incluso animándose a competir en el underground. A partir de eso empezó a desarrollar su habilidad para sacar hacia afuera las cosas que le pasaban, lo que sentía y lo que veía. Y a la vez aprendió a autoproducirse: durante la pandemia vio todos los tutoriales que pudo y con una Conectar Igualdad armó los primeros beats que acompañaron sus versos. Ahí estaban los primeros palotes, el puente que más adelante lo llevaría hasta otro nivel.

“Cuando arranqué a grabar mis temas en un estudio que me dieron unos amigos, los del Bajo West, tenía 14 años. Entonces dejé de jugar a la pelota y dije vamo’ a mandarle”, contó Milo en una de las pocas entrevistas que dio hasta el momento. Con esa crew de su barrio, Bajo West, dio un paso hacia algo más profesional: “Tu paz”, “Morocha” y “1708″ -por el código postal de su barrio- fueron las primeras canciones con las que nutrió su canal de YouTube, la carta de presentación musical con la que empezó a ganar rodaje y a pelar versatilidad: partiendo desde el rap, podía coquetear con el r&b, el trap e incluso el bolero.

MILO J || BZRP Music Sessions #57

Otro de sus mayores logros fue la BZRP Music Session número #57 que Milo J hizo junto al productor Bizarrap el cual tiene más de 125 millones de reproducciones en YouTube y a menos de 24 horas de su lanzamiento, el audiovisual fue número uno en tendencias de música de esta misma plataforma digital. La canción también fue subida a Spotify y Apple Music. Además se hizo viral en todas las redes sociales ya que los usuarios comenzaron a opinar al respecto sobre si les gustaba o no el resultado final.

“Quería aclarar que salió una buena conexión con Milo, me llevé una gran sorpresa. Es la persona más joven en hacer una Music Session, tiene 16. Él me parece una bestia”, había dicho Bizarrap a través de un vivo que realizó en Instagram, minutos antes del lanzamiento. Además de haber hecho la reconocida Mussic Session, los artistas grabaron juntos un EP completo de cinco canciones, el cual fue titulado: “En dormir sin Madrid”. Dentro de los cinco temas, se encuentra la mencionada Session #57 y otras cuatro canciones como “Toy en el Mic”, “No soy eterno”, “Fruto” y “Peñas de Antaño”. También hicieron una producción fotográfica con portada exclusiva, algo que hasta el momento Biza no había hecho con ningún artista.

Lit Killah, Milo J, Ronny J - Carta de despedida

Así la cosa, con solo 17 años, el joven trabajó con Nicki Nicole en la canción “Dispara”, uno de los hits que la rosarina compuso para su nuevo álbum, Alma. También participó con Yami Safdie e hicieron “Bolero” y tiene otros temas como: “Morocha”, “Tus Vueltas”, “Domingo”, “Valores del West” y “MORNING” y a su corta edad, ya viene protagonizando eventos de calibre mundial, como La Velada del Año 3 -encabezado por el streamer Ibai- y la gala de los premios Latin Grammy, siendo parte del show argentinísimo que propuso el productor nacido en Ramos Mejía, en donde juntó en un mismo meddley al rapero con la murga Agarrate Catalina, el Quinteto Astor Piazzolla con Ariel Ardit y Shakira.

A su vez, Milo no se olvida de sus orígenes: el pasado 20 de julio del 2023 dio un show gratuito en su Morón natal al que asistieron más de 60 mil personas y en noviembre de ese año dijo presente en el Primavera Sound Buenos Aires: salió al Stage Barcelona a las 19.55, un horario crepuscular que fue ideal para disfrutar del flow y por la cantidad de audiencia a esa hora.

Milo J cantó su canción "No soy eterno" en el Movistar Arena

Finalmente, en marzo de este año dio sus primeras funciones en el Movistar Arena, en donde presentó las canciones de su álbum 111, y también al resto de su repertorio. Para estas dos fechas vendió absolutamente todas las localidades y, de esta manera, cristaliza en cuanto a popularidad el gran momento que está atravesando.