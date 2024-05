La palabra de los ganadores y los entretelones de la fiesta: la ceremonia de los Premios Gardel 2024 desde adentro

Miranda! agradeció el Gardel de oro - Premios Gardel 2024

11 grados centígrados y un tenue murmullo en los alrededores de Villa Crespo, barrio del Movistar Arena. Pero del lado de adentro del estadio la temperatura es otra y la excitación es mucho más alta. Se entregaban por vigésima sexta vez los Premios Gardel y, entre artistas, productores, CEOS de sellos discográficos, prensa y varios influencers, se destacó el ruido de los fanáticos. Como dijo Charly García muchas veces, el mejor rol de la música es el de fan y acá estaban los de Lali, Nicki Nicole, Tiago PZK y Milo J, entre algunos más, esperando a verlos lo más cerca posible.

Mientras la mayoría del público hizo su ingreso por la puerta ubicada en Avenida Corrientes, un puñado se fue agolpando sobre la de Humboldt intentando colarse en la alfombra roja o, al menos, ligar una selfie con sus favoritos. Llegó Taichu fiel a su estilo hotcore, con un body ajustado y apenas escondido por su tapado de plumas, y unas chicas gritan. Bajó Luck Ra de un auto, vestido de azul y en dos piezas, y algunos intentaron robarle una foto. Rusherking, de traje gris, logró escabullirse para entrar sin que nadie lo frene: cuando una fan se dio cuenta, ya había traspasado el blindex y fue muy tarde para saludos. Unos minutos después, Eugenia La China Suárez y sus guantes Jessica Rabbit se robaron unas cuántas miradas de camino a su asiento, sin detenerse a las fotos ni a la fascinación a su alrededor. Dos pasos más atrás, entraba Lautygram, su novio.

Los artistas empezaron a caminar la alfombra roja y, del otro lado de una valla, eran cazados de manera sucesiva por una jauría de cronistas y cámaras que requerían fotos, los remanidos ping-pongs que ocupan el espacio de las entrevistas en la lógica de las redes sociales e, incluso, alguna opinión sobre su propia actualidad. Desde el balcón de acceso a una de las plateas, el público se amuchaba para gritarles amor a sus ídolos y los veía pasar. Los Miranda! desplegaban su oficio siendo unos de los primeros en pasar y prestándose a todo; incluso adelantando que un rato más tarde, ya en la ceremonia, iban a subir al escenario a Ca7riel y Paco Amoroso a que crasheen su “Don” en clave Hotel Miranda!. Otras figuras como Lali, Nicki o Milo optaron por ir directo a las butacas que tenían asignadas en las primeras filas.

Taichu paseó su estilo hotcore por la alfombra roja de los Premios Gardel 2024 (Luciano González)

Luck Ra prendió el primer griterío de la noche al montar su medley cuartetero, mientras las plateas de la primera bandeja se iban llenando de a poco. El coro para “Que me falte todo”, “Hola perdida” y “La morocha” fue increscendo y, un ratito después de que terminó, se la vio compungida y entre lágrimas a Julieta Poggio -coprotagonista del videoclip del hit del verano- levantándose de su butaca y yendo hacia el fondo del estadio. Igual de sonora fue la aparición de Lit Killah, Rusher y Tiago sobre el escenario cuando recibieron el premio por la Mejor Colaboración Urbana (“Los del Espacio”) en representación del tema que también incluye a Duki, Emilia, FMK, María Becerra y Big One en los controles.

“Ya estar nominados para nosotros era un montón. Imaginate ahora, estar acá en este show y rodeados de amigos y colegas”, dijeron casi a coro un rato después, en diálogo con la prensa y con la estatuilla entre las manos, que en plan camaradería, había sido celebrada también por varios de sus compañeros músicos presentes en la sala (gesto que se palpó en casi todas las victorias de las nuevas generaciones de artistas). “Del futuro de Los del Espacio o Los de la Casa no sabemos. Fue una etapa muy divertida y con este tema lo coronamos, pero no sabemos si se puede repetir y cuándo”, consideraron sobre la colaboración ganadora, que incluso había sido celebrada por sus colegas amigos presentes en la sala.

La primera aparición de Lali sobre las tablas y después de que Iván de Pineda dijera su nombre al anunciarla como ganadora a Mejor Videoclip corto por “Quiénes son?”, fue lo más estruendoso de la noche hasta ese momento. Su autonalgada antes de subir la escalera hacia su premio, después de darle un beso a Pedro Rosemblat, fue la contraseña para que el estadio se terminara de venir abajo. Y ya desde ahí su magnetismo empezó a atraer toda la atención del lugar, tanto que por los pasillos del estadio se rumoreaba que vendría el Oro para ella. Ajeno a todo, el fandom de la Espósito vivió un gran momento un rato después al prenderse como las llamas de la escenografía que coronaron esa pequeña muestra del show montadísimo al que habitúa la estrella con “Disciplina”.

Nicki Nicole celebrando un premio ganado por Milo J (Foto: Agustín Dusserre / Gentileza Prensa Premios Gardel)

Los “momentos Charly” sirvieron para aplacar la efervescencia del estadio y saludar al maestro, ganador indiscutible del Premio Say No More, mientras las paredes led del estadio se vestían de las distintas etapas de García. Apenas después de haber cantado “Desarma y sangra” con Luz Gaggi y de recibir el premio al Mejor Álbum por Artista de Rock (Herencia Lebón), David Lebón no respondió en concreto a una pregunta, sino que en diálogo con la prensa optó por dejar un mensaje con una autocita. “Ojalá que esto llegue al corazón de todos: por favor, disfruten de esta vida, disfruten, vean lo que vean, cueste lo que cueste, disfruten de esta vida porque el tiempo es veloz”, dijo el artista.

El favoritismo por Lali se hizo sentir en el estadio y llegó a su pico cuando la estrella levantó los premios a Mejor Álbum artista pop y Canción del Año. “Fueron tiempos movidos para mí, estoy conmovida por el nivel de amor que recibo. Quiero dedicar un momento a Pamela, Mercedes, Andrea, víctimas de lesbicidio en Barracas. No nos acostumbremos a escuchar estas historias, es la vida de nuestros amigos, de nuestros amores, de la gente que merece vivir en libertad, justamente. Por último, quiero dedicarle este premio a lo quien inspiró este premio, la comunidad LGTB. Me vine cagando desde España para ver si me ganaba uno de estos. Solo quiero decir: ‘No están solos’”, había dicho en el primero de los dos discursos y provocó un fuerte estruendo en el primero de los dos discursos.

Sin embargo, los premios se dejaron una sorpresa para el final y coronaron con el Oro a Miranda! Se sintió cierto suspiro de decepción en la multitud que inmediatamente fue levantado por la ovación que se empezó a generar desde las butacas que ocupaban los colegas de Ale Sergi y Juliana Gattas, presentes en el lugar para reconocerlos de manera unánime, incluyendo los aplausos entusiasmados de Lali, quien participó en la versión de “Yo te diré” grabada en Hotel Miranda!, desde ahora considerado el mejor disco del año 2023. “Miraaandaaa!, Miraaandaaa! Miraaandaaaa!”, se fue gritando el equipo de la dupla por los pasillos del Movistar Arena, como un equipo festejando una victoria importante. Después de más de 20 años de recorrido, por fin los reyes del pop saben cuánto pesa el Oro de Gardel.