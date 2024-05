Lali Espósito le hizo una contundente devolución a la participante paraguaya de Factor X España que la había criticado

Lali Espósito le respondió con altura a una participante

Lali Espósito ha logrado posicionarse como una de las cantantes con mayor influencia a nivel mundial. Además de sus propias producciones, su trayectoria le ha dado la posibilidad de formar parte de varios programas de música, en los cuales ha ocupado el rol de jurado. Y desde esta posición, la compositora sacó a relucir su ojo crítico, el cual no fue recibido muy bien por una participante y, tiempo después, decidió responderle con altura.

Fue en la última emisión de Factor X España (Telecinco) donde la cantautora se robó todas las miradas por su contundente devolución a Ayelén Alfonso, una joven oriunda de Paraguay. “Como te dije en el primer momento en que te escuchamos cantar, en la segunda vez que te escuchamos cantar y sin dudas te lo hubiera dicho hoy también, sos muy preciosa, tenés una voz preciosa, sos una artista muy íntegra”, expresó la intérprete de 32 años a la competidora, quien se encontraba ataviada con un look total-jean y un sombrero.

“Pero me pasó lo mismo que a Vane (Martín), que es paradójico, que es lo que te pedí en aquella audición que tanta polémica armó. Yo te pedí que cantes otra cosa, que pongas tu voz en otro lado, un poquito para contarte”, continuó, en alusión a lo ocurrido con la primera vez que la joven pisó un escenario. En ese sentido, destacó: “Hoy vi que te podés lookear un poco más pop, que podés cantar algo diferente, como una artista mainstream, de la música urbana como Karol G, hoy demostraste eso que yo tenía dudas en aquella primera audición. Lo hiciste muy bien, Aye, te felicito, viva Paraguay”.

La concursante paraguaya recibió la devolución de Lali Espósito, tras su primer encuentro cara a cara (Factor X España - Telecinco)

Sus palabras dieron como resultado una gran sonrisa por parte de la competidora, quien venía de pasar un tenso momento con Espósito. Por su parte, la cantante argentina no dudó en hablarle desde el respeto y la experiencia, y aprovechó a comentarle a sus compañeros: “No lo hizo tan personal, pero estuvo bien”.

Cabe mencionar que el primer encuentro entre la concursante y la artista no fue para nada sencillo. Si bien logró captar a tres de los cuatro jurados -Vanessa Martín, Willy Bárcenas y Abraham Mateo-, lo cierto es que con Lali no tuvo suerte. La joven recibió un sinfín de elogios por parte de la música, quien le pidió si podía cantar otro estilo de música, aunque esto no fue suficiente para que le diera el pulgar arriba.

“Perdón, va con todo el respeto del mundo”, sostuvo la intérprete de “Disciplina”, quien dejó fundamentada su decisión ante los presentes en el programa. Sus palabras se convirtieron en objeto de debate y causaron una gran polémica en las redes sociales, en especial luego de que la propia participante hubiera opinado al respecto de manera indirecta, a través de ‘me gusta’ a posteos en contra de Espósito.

Lali Espósito salió a responder las críticas tras su devolución en Factor X España

El ida y vuelta entre Lali Espósito y Ayelén Alfonso (Video: Factor X España - Telecinco)

Lejos de quedarse callada, la reconocida cantante enfrentó los dichos contra ella. A través de su cuenta en la plataforma X, previamente conocida como Twitter, dejó en claro el motivo detrás de su decisión. Además, hizo hincapié en que, pese a su negativa, la muchacha quedó en el equipo de uno de sus compañeros y podrá seguir en el certamen.

“Che, hay gente flasheando mala onda en mis palabras hacia una hermosa cantante, Aye, que se presentó en Factor X”, comenzó la jurado. Y continuó: “Es parte del programa que, a veces, les pidamos cantar otra cosa, otro estilo o hagamos devoluciones donde busquemos algo más para conocer al artista”.

Lali Espósito se defendió de las críticas por el pedido que le hizo a una concursante en Factor X (X)

“Cada uno de nosotros tiene que armar equipos y piensa en lo que desea tener. Se dice que no, a veces, y nada determina el talento ni la capacidad de nadie. Jamás se es irrespetuoso o mala leche. Es un show y tanto mis compañeros como yo somos respetuosos de los artistas que se paran ahí. Un beso a todxs”, sentenció.