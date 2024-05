Los 8 Escalones: un participante contó que fue cura y emocionó al revelar el motivo por el que dejó los hábitos

Los 8 Escalones: contó que fue cura y reveló el motivo por el que dejó los hábitos (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Cada emisión de Los 8 Escalones (El Trece) causa sensación en los televidentes gracias a los participantes que pasan por el estudio, quienes miden su conocimiento y atrapan con sus diferentes historias. En esta oportunidad, la emoción reinó en el programa, ya que un hombre contó su fuerte historia de vida ante la cámara. David fue el protagonista de esa noche, ya que no solo contó que fue cura, sino que también reveló que dejó los hábitos.

“Me casé para ser papá. Ahora trabajo en un colegio como preceptor”, reveló el hombre de 51 años, tras ofrecerse como voluntario para arrancar a jugar el primer escalón. Su confesión dejó sin palabras a Guido Kaczka, quien intentó saber más detalles de su historia de vida. “Sí, dejé el Ministerio, que lo amaba, porque quería ser papá. Quería tener hijos”, explicó el jugador.

“Y te cuento algo, conocí a la mejor mujer que pude haber conocido”, continuó el participante, a corazón abierto, mientras las cámaras mostraban a Andrea, su pareja, quien fue a apoyarlo desde la tribuna del programa. En esa misma línea, el exsacerdote dio detalles de su primer encuentro: “Cuando nos conocimos casi me voy, porque llegó como cinco minutos tarde a la primera cita”. Si bien esto dejó sorprendido al animador, el hombre le explicó que no le gustaba para nada la impuntualidad, motivo por el que casi abandona el encuentro.

Sin embargo, desde ese momento permanecen juntos, ya que no pudieron separar sus caminos. “Nos fuimos conociendo, nos enamoramos y en un momento me dice que los médicos le dijeron que por ahí no podía tener hijos, porque tuvo una enfermedad. Fuimos caminando a Luján, al mes quedó embarazada y hoy tengo tres hijos”, reveló el competidor, quien causó un remolino de emociones en la emisión del ciclo.

Emocionó con su historia de vida al contar que fue cura y logró ganar Los 8 Escalones (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

“Mis hijos son todo y mi señora también, obvio”, confesó luego de ser aplaudido por todos los presentes en el estudio, en especial por Guido, quien le comentó que su relato fue impresionante. Confiado por el apoyo de su familia, y el jurado tras contar su historia, David sacó su lado competitivo a flote a la hora de jugar. Si bien tan solo hizo 13 correctas, consiguió lo que necesitaba para salir victorioso de los escalones.

“¿En cuál de estas provincias se acuarteló la policía en el comando radioeléctrico, el 17 de mayo, en reclamo de mejoras salariales? Córdoba, Buenos Aires, Mendoza o Misiones”, fue la pregunta que le otorgó el gran premio al excura. La misma fue realizada por el periodista Federico Seeber, quien esperó pacientemente a que el hombre o su contrincante dieran la opción correcta. Ninguno supo que era la última de las provincias mencionadas, pero eso bastó para que David ganara los tres millones de pesos debido a que tuvo un mejor desempeño durante la competencia.

Al conocerse el resultado, el conductor no pudo evitar sacar a la luz su emoción y dijo: “David, que fue sacerdote cinco años, quiso ser papá y dejó el sacerdocio. Es profesor de Ciencias Religiosas, preceptor y siempre termina sus frases con ‘Dios te bendiga’”. Por su parte, el jugador también dejó en claro la felicidad que sentía al salir victorioso: “Ella (su esposa) tenía más fe que yo”.

Lo cierto es que no reveló el destino del premio millonario, pero sí dejó en claro que este lunes iba a volver para intentar duplicar el valor de lo ganado. Incluso tenía la posibilidad de comprar la llave para jugar por el departamento por estrenar. Pero David no dio el brazo a torcer y decidió ir por más en la siguiente emisión.