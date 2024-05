Emilia Mernes la rompió en Buenos Aires, tras la suspensión de sus shows: el regalo con el que sorprendió a sus fans

Emilia Mernes se presentó en el Movistar Arena, luego de suspender sus shows (Video: Instagram)

Se hizo esperar, pero su vuelta fue por lo alto. Emilia Mernes regresó al Movistar Arena en la noche del domingo 26 de mayo, frente a un público ansioso por ver a la artista que debió suspender sus presentaciones anteriores, obligada por decisión de los médicos a recuperarse de una gastroenteritis aguda y por “cuestiones personales que revolucionaron mis sentimientos y eso afectó mi salud”, como explicó ella misma en sus redes.

La cantante, vestida con un look en turquesa, de top y pantalón cubiertos con piel sintética, no hizo esperar a sus seguidores y unos minutos después de las 21 horas hizo estallar a sus seguidores, quienes había recibido un detalle de la artista apenas entraron al estadio.

El regalo que recibieron los fans de Emilia Mernes cuando llegaron al Movistar Arena en la vuelta de la artista a los escenarios: una plancha de stickers de la cantante (Foto: X)

En cada uno de los asientos, a modo de atención por el apoyo de sus seguidores, cada fan recibió una plancha de stickers de la joven artista, con un mensaje especial. “¡Gracias por tu amor incondicional! Emilia”, aparecía, regalo que sus miles de admiradores no tardaron de lucir en sus redes sociales.

Emilia Mernes en la previa de su show con la cantante Mora Navarro, su telonera en el show del Movistar Arena (Foto: Instagram)

“¡Buenas noches, Argentina! ¿Cómo están?”, exclamó, frente a la multitud que coreaba su nombre, apenas subió al escenario después de abrir el show. “Bienvenidos al .Mp3Tour. ¿Están listos para la mejor noche de su vida?”, señaló, mientras pedía que repitan sus gritos de euforia, para darle paso a su siguiente tema. “Porque lo que tengo de...”, lanzó, mientras le respondían con un estruendoso “¡mala!”, frase de “Jagger”, la canción que hizo a continuación.

Emilia Mernes brilló en su regreso a Buenos Aires, tras la suspensión de sus shows (Video: Fenix Entertainment)

El retorno de Emilia Mernes, tras 24 días de ausencia cargados de especulaciones, se da tras la suspensión de su show a principios de mes. Las redes sociales comenzaron a llenarse de todo tipo de versiones: desde enfermedades hasta rumores de embarazo. Hace solo tres días que, dirigiéndose directamente a quienes la siguen, llevó tranquilidad sobre su estado de salud.

Emilia Mernes, tras 24 días de ausencia, tuvo su revancha con su show en el Movistar Arena (Foto: Instagram)

Allí aclaró que su ausencia de los escenarios se debió a una combinación de motivos personales y sobrecarga de trabajo. “Estuve con muchas cosas con lo del tour y con muchas fechas, y más allá de eso, con otras cuestiones personales que revolucionaron mis sentimientos y eso afectó mi salud”, señaló Emilia. A continuación, desmintió que esté esperando un hijo, como había circulado días pasados. “Por último, no estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy”, aseveró, rotunda para echar por tierra las especulaciones.

Finalmente, la artista anunció que ya se encuentra recuperada y trabajando en la reprogramación de las fechas de sus próximos conciertos en Uruguay, Salta, Paraguay y Mendoza. “Ya estamos trabajando para la reprogramación de las fechas”, contó. Con ese panorama alentador, la joven incluso festejó el lanzamiento de su nueva canción: “Perdonarte, ¿para qué?” donde, al ritmo de una cumbia, Mernes brilla junto a Los Ángeles Azules en una colaboración internacional.

Emilia Mernes cuando habló sobre su salud en sus redes y anunció el regreso de su gira (Video: Instagram)

Todo comenzó el 3 de mayo, cuando la intérprete de “La_Original.mp3″ salió en bata ante su público, después de una hora de demora, para anunciar la suspensión del evento por cuestiones de salud. “No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal”, expresó Mernes siguiendo el consejo de sus médicos.

Tras la presentación de seis shows totalmente agotados en Buenos Aires, dos en Córdoba, Rosario, el cuerpo de la joven dijo basta. Ya Duki, en una charla con Coscu años atrás, había destacado el intenso trabajo que hacía la artista en 24 horas. Si bien el intérprete de “Goteo” exageraba la agenda de su novia con un tono humorístico, el relato reflejaba la intensidad con la que trabaja la artista: “Emilia hace tres shows, no duerme, se baja, ensaya, hace baile, se va a una sesión de fotos, se hace la manicura, las cejas, duerme una hora, se levanta, da tres vueltas en el aire”.

