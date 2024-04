Nazarena Vélez, a corazón abierto sobre los momentos más duros de su vida: “Lastimaba mucho a mis hijos”

Nazarena Velez habló sobre el oscuro momento de su vida que dañó a su familia (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

En su participación en Almorzando con Juana (El Trece), Nazarena Vélez se sentó con Mirtha Legrand y recordó sus momentos más difíciles. Luego de superar esa etapa de su vida, la actriz reflexionó sobre su historia de vida y aseguró que se encuentra en su mejor momento: “Salí de ese lugar porque era muy negro”, aseguró.

“Estoy feliz con la vida, estoy feliz conmigo, me encontré, me dejé de lastimar, me empecé a querer. En un momento me tuve mucha compasión por todo lo que me pasó, sentía mucha pena por mí. Salí de ese lugar porque era un lugar muy negro”, aseguró la intérprete en el programa de este domingo. Emocionada, continuó: “Después del fallecimiento de Fabián, que yo venía con lo de mi hermana Jazmín, estuve cuatro o cinco años en un lugar muy oscuro que lastimaba muchos a mis hijos. Barbie era muy infeliz, se preocupaba y no quería salir”.

También hizo alusión a sus problemas alimenticios y el consumo que tenía de pastillas para adelgazar. Luego del episodio en que casi pierde la vida, la morocha aseguró que tomó un giro en su vida. “Ahora estoy bien porque me empecé a querer, me empecé a aceptar, y después de verme con mucha compasión empecé a ver el otro lado. Tres hijos increíbles que me aman, sanos, una carrera. Trabajo hace 36 años ininterrumpidamente de lo que amo, tengo una vida bien”, destacó.

“No me sobra la plata, pero no me falta nada. Soy muy realista, tengo un amor que pensé que nunca me iba a enamorar y tengo un hombre que ocupa el lugar de ser padre sin ser padre, porque el Bocha nunca tuvo hijos”, continuó Vélez, que hizo alusión a Santiago Caamaño, su pareja de hace ya cinco años, y quien la acompañó en los momentos más duros de su vida.

La actriz rememoró una delas etapas más difíciles de su vida y respondió todas las consultas de la mesa (Almorzando con Juana - El Trece)

Respecto a su estado financiero, la panelista no dudó en comentar que logró pagar todas sus deudas y, para su propio orgullo, se compró una casa. “En diez años me compré una casa y pagué todas mis deudas. Yo estoy muy orgullosa, pero porque vengo de la cultura del laburo”, aseguró ante la mirada de los otros invitados del ciclo, quienes dejaron ver su alegría ante la mención de su logro, el cual marcó un antes y después en su vida.

Como conclusión, Nazarena volvió a mencionar todo lo positivo que tiene después de las tragedias que ocurrieron en el pasado. “Hay que ver el lado bueno de la vida, porque yo también me centraba en lo que me faltaba, en lo que me pasó. No miraba que tengo tres hijos hermosos, un nieto que es una locura, una pareja increíble y me va bien en el trabajo”, sentenció la mamá de Barbie Vélez.

El agradecimiento de Nazarena Vélez a Mirtha Legrand

Respecto a su presente laboral, la conductora del ciclo le preguntó por su participación en el panel de LAM (América TV). “Tres años”, comentó ante la pregunta de la diva de los almuerzos sobre el tiempo que llevaba ahí. “No me metí en ningún quilombo”, sumó, entre risas, ante la mención de su desempeño en el ciclo de espectáculos.

A su vez, la exvedette se refirió a su relación con sus compañeros del equipo y aseguró que mantienen una gran relación. “No me peleo. Primero porque nos queremos y nos respetamos”, comentó respecto al panel de Ángel de Brito. En cuanto a cada una de las integrantes, la morocha comentó que a Yanina Latorre le tiene mucho respecto: “Veo su lado maternal, cómo es con su madre e hijos”. En tanto a Marixa, señaló que “es un minón” al igual que Fernanda Iglesias.

También la productora destacó a la conductora por las actitudes que tuvo con ella. “Vos me ayudaste mucho, Mirtha, en momentos complicados y siempre siempre fuiste generosa con los que hacemos teatros, y eso se agradece siempre”, expresó, al borde de las lágrimas y con una gran sonrisa ante la cámara.