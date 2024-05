La palabra de Laurita Fernández tras suspender funciones de Legalmente rubia: “Me agarró una laringitis muy fuerte”

Laurita Fernández tuvo que suspender funciones de Legalmente rubia. “Me agarró una gripe muy fuerte el domingo", contó (Foto: Bienvenidos a ganar, El Nueve)

No siempre el show tiene que continuar. A veces es simplemente imposible seguir y Laurita Fernández sufrió esto en carne propia cuando por cuestiones de salud tuvo que suspender las funciones del jueves, viernes y sábado de Legalmente rubia, la obra que protagoniza con un gran éxito en la calle Corrientes.

En diálogo con Teleshow, mientras permanece en reposo, la actriz contó qué fue lo que le pasó. “Me agarró una gripe muy fuerte el domingo. Hice las dos funciones igual con fiebre, y el miércoles volví a hacerla, pero me hizo muy mal y ahí tuve que parar”, contó, sobre el musical donde despliega todo su talento junto a Mario Pasik, Costa, Federico Salles y Santi Ramundo.

Laurita Fernández, con una selfie llorando, contó que tuvo que suspender funciones de Legalmente rubia (Foto: Instagram)

“Era una laringitis muy fuerte, así que reposo vocal total y antibióticos y ya mañana puedo volver”, contó, mientras aseguraba que esta vez fue la primera oportunidad en la que tuvo que bajarse del escenario en toda su carrera. “En mi vida suspendí o falte a alguna función, pero esta vez no pude”, señaló.

“Gracias al doctor Rafael Perrone y la fonoaudióloga Mercedes Bassi que estuvieron siguiéndome de cerca”, destacó la bailarina, quien en los escenarios porteños viene de hacer Matilda, otra obra musical basada en una popular película estadounidense.

Laurita Fernández después de hacer reposo durante 3 días, volverá el domingo a Legalmente rubia (Foto: Instagram)

El jueves Laurita había compartido una selfie con los ojos rojos de tanto llorar, luego de recibir la orden médica de hacer reposo por su estado. “Estoy sin voz. Me agarró una gripe fuerte que intenté no darle lugar, pero ayer a la noche quedé muda. Se suspende la función de hoy de Legalmente rubia”, había informado.

“Siento mucha impotencia y bronca. Jamás suspendí o falté a una función en mi vida, pero tengo que recuperarme y lo mejor es hacer reposo hoy. El finde vuelvo con todo. Gracias por entender y los esperamos para que disfruten de la función como debe ser porque la obra es una bomba”, escribió, molesta.

Laurita Fernández compartió su ansiedad por volver el domingo con Legalmente rubia (Foto: Instagram)

La vuelta de la obra y de Laurita se concretará recién el domingo. “Tengo dos noticias. Una buena y una mala. Hoy no puedo hacer las funciones, pero el doc me dio el alta y puedo hacer la de mañana”, contó, desde sus stories.

“¡Mañana vuelvo con ‘toda’! Gracias por entender de corazón. Hoy me termino de recuperar, pero mañana a hacer al 100% como merecen. La espera vale la pena porque la van a pasar increíble. Les juro que yo estoy más ansiosa que nadie por volver”, compartió, mientras mostraba cómo guardaba cama para estar recuperada por completo, acompañada por su perra Miel, que adoptó junto a Claudio “Peluca” Brusca en diciembre del año pasado.

Laurita Fernández, abrazada junto a su perra Miel en plena recuperación de su laringitis (Foto: Instagram)

“Recomienden qué ver para que la recuperación sea más copada”, escribió, divertida junto a una foto muy tierna donde aparece su mascota descansando arriba de su pecho.

Hace unas semanas la conductora de Bienvenidos a ganar contó la experiencia que vivió con una espectadora que fue a verla. “Ayer me pasó que una chica, de 30 años más o menos, me esperó a la salida y me dijo ‘¿vos hacías shows en fiestas más o menos por 2010?’ Hacía de quince, casamientos, bar mitzvás, todo... Yo le dije que sí y sacó su álbum de quince, que lo había llevado al teatro, y me dice ‘vos me hiciste el show’. Sacó la foto del álbum y me la regaló”, recordó, en La Peña de Morfi.

“Yo estaba ahí, con 19 años, haciéndole el show”, aseguró, emocionada en el ciclo de Telefe sobre el trabajo que tenía mucho antes de hacerse famosa en el Bailando de Marcelo Tinelli.