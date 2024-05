Tamara Báez pasó por el quirófano para realizarse una cirugía estética y mostró los resultados: “Los sueños se cumplen”

Tamara Báez habló de su cirugía estética: “No lo puedo creer" (Video: Instagram)

Este jueves Tamara Báez compartió en sus redes sociales lo que, ella denominó, como uno de los momentos más esperados de su vida. La expareja de L-Gante, y madre de su hija Jamaica, se hizo una cirugía estética para aumentarse las lolas y mostró muy emocionada cuál fue el resultado.

Según explicó a través de sus historias de Instagram, donde tiene más de medio millón de seguidores, la influencer hace meses que deseaba colocarse implantes mamarios y, después de mucha espera, eso finalmente se concretó y se animó a pasar por el quirófano. “Los sueños se cumplen”, reveló, para sintetizar el momento.

Las historias que compartió Tamara Báez tras su operación (Foto: Instagram)

En ese sentido, tanto ella como su novio Thiago Martínez, publicaron varias fotos del minuto a minuto, en donde mostraron cómo él la acompañó en todo momento. “Salió todo bien”, escribió el joven con una selfie que se tomó junto a la influencer recostada en la cama de la clínica. “Ya en casita”, relató Tamara, mientras compartía con sus seguidores que le habían dado el alta del hospital y el plan de videojuegos y amor que tuvieron en pleno postoperatorio de ella.

Thiago Martínez, el novio de Tamara Báez, contó cómo fue la operación de la influencer (Foto: Instagram)

“Pronto estarás celebrando aquello por lo que tanto has luchado, aquello que te hizo pasar días sin dormir bien y aquello que tanto has estado esperando”, le dedicó Thiago como mensaje a su novia. Mientras que la instagrammer le dedicó unas palabras a Jamaica, su hija. “Mi vida, fanática de su tetina. Te amo, perdón por esto. Ya va a estar bien mamá”, escribió.

Por último, Tamara se filmó haciendo reposo en su hogar y le reveló a sus fanáticas cómo se siente. “Gente, no puedo creer que tengo tetas. O sea me desperté de la anestesia llorando de la alegría y ahora creo que no caigo. Estoy feliz. Muy feliz y la gente que me conoce sabe que yo esperé mucho este momento. Gracias por tirarme buena onda. Las amo, chicas. Gracias por seguirme y levantarme el autoestima, se los agradezco de corazón”, cerró.

La internación de Jamaica, la hija L-Gante y Tamara Báez

El regreso de Jamaica a su casa tras estar internada (Video: Instagram)

Hace unos días, Tamara y L-Gante vivieron días de preocupación con su hija Jamaica luego de la internación de la niña en el Hospital Garrahan tras haber contraído dengue. La pequeña logró salir luego de más de cinco días en el nosocomio y alivió tanto a sus familiares como a los seguidores de sus padres famosos en las redes.

Con un impactante arreglo de globos en tonos blancos y rosados, además de un cartel formado con globos de helio en letras de tono metalizado que rezaban “Bienvenida Jami” fue recibida la hija de la joven en el living de su casa. Ella fue la encargada de graficar cada uno de los momentos vividos, señalando a su actual pareja Thiago Martínez, como el autor de la decoración: “Gracias por esperarla así. Sin palabras con vos, mi amor”, escribió. En las imágenes, podía verse desde el arreglo hasta un set de belleza con la temática de Hello Kitty.

También la influencer compartió el momento en que las mascotas de la familia volvieron a estar en las manos de Jamaica, que estuvo disfrazada con un vestido de princesa y alas de mariposa, como sus juegos con sus primas con un gran set de maquillaje y los mimos de su tía, Pamela Báez.