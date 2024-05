Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale, un clásico de la pantalla de El Trece (Instagram)

Tras el regreso de Juana Viale de su travesía ecológica por el Océano Atlántico, la programación más destacada de El Trece para el fin de semana retomó su grilla habitual. Durante su ausencia, Mirtha Legrand sumó a su programa nocturno de los sábados el almuerzo del mediodía del domingo, desde donde incluso se comunicó con la actriz que andaba en algún lugar del mundo en medio de su aventura.

Con la vuelta a la normalidad, desde sus respectivas mesazas abuela y nieta debatirán temas de actualidad y del espectáculo, con el estilo que las caracteriza, que en algún punto las acerca y en otro las diferencia. En cualquier caso, ambas son conocedoras de que lo que se hable en cada programa puedemarcar la agenda para los primeros días de la semana.

Diana Mondino estará en la mesa de Mirtha Legrand (REUTERS)

Desde las 21.30 del sábado, la Chiqui recibirá una lista de comensales orientada a la política y la actualidad en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Junto a ella, estarán Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos y los periodistas José Del Río y Osvaldo Bazán.

Una mesa para debatir muchas aristas de una semana caliente en la Argentina, en medio del conflicto diplomático con España, las revueltas en la provincia de Misiones y la presentación que el presidente Javier Milei hizo en el Luna Park de su último libro, con show musical incluido y múltiples repercusiones.

Fer Dente, actor, conductor y director teatral

En tanto, Almorzando con Juana -domingo 13.45 horas- tendrá una mesa más orientada al ámbito del espectáculo. Junto a la actriz estarán el actor y conductor Fer Dente -director del musical Rent entrenada semanas atrás en el Teatro Ópera-, la humorista Dani La Chepi, los actores Matías Alé y Santiago Talledo y la sexóloga Mariana Kersz. Una oferta variada que anticipa un clima distendido, ideal para una sobremesa de domingo que se anticipa fría, con el desembarco definitivo del invierno en buena parte del país.

El divertido diálogo transatlántico entre Mirtha y Juana

A principios de abril, se anunció que Juana Viale se ausentaba de su programa para embarcarse en un viaje de casi 30 días a bordo de sus convicciones ecológicas. La conductora emprendió una travesía en velero junto a su pareja, Yago Lange, hijo del medallista olímpico Santiago Lange, y un equipo adicional de tres personas, con el propósito de estudiar el Atlántico, recoger plásticos que contaminan las aguas y grabar imágenes para un documental.

Juana Viale dio detalles de su viaje en el programa de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand tomó las riendas del programa durante su ausencia, mientras la actriz fue posteando en sus redes diferentes acciones y postales de su aventura. Se la vio sumergirse en el océano venciendo sus miedos, pisando tierra firme después de días en el mar y concientizando a cada paso sobre la importancia de conservar las aguas. Hasta que un domingo se produjo la tan esperada comunicación

“Estoy en el medio, hoy cruzamos el Ecuador. En breve estaríamos llegando a Brasil, que es el primer destino final”, señaló la activista, pero su abuela solo quería saber una cosa. “A la Argentina, ¿cuándo venís, querida? ¿cuándo venís, mi amorosa?”, le preguntó causando las carcajadas de quienes estaban en la mesa y de la propia Juana, quien le manifestó toda su gratitud: “Abuela, yo te quiero agradecer tanto por esta banca que me estás haciendo, no sé cómo te lo voy a agradecer, cuántos bombones te voy a regalar”. Mirtha respondió con sentimientos encontrados entre abuela y conductora: “Quiero decirte que te he reemplazado con todo el amor y cariño, pero quiero que vuelvas prontito”, cerró.