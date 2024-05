Mauro reveló qué otra mujer le atraía en Gran Hermano antes de su romance con Furia

Mauro Dalessio reveló qué mujer le atraía dentro de la casa de Gran Hermano (Video: IG/ @naiaravecchio)

Mauro Dalessio, conocido por su participación polémica dentro y fuera de la casa más famosa, decidió dar su opinión respecto a las mujeres que compartieron el reality con él. En una entrevista realizada por la cronista Naiara Vecchio y que compartió en sus redes sociales, el ex participante fue consultado sobre quién le pareció la mujer más atractiva dentro del programa.

Ante la pregunta, Mauro no dudó en responder y reveló por primera vez su preferencia: “Me gustaba Florencia”, afirmó el joven. En el video, explicó que al principio intentó acercarse a ella, pero que inicialmente la participante de 21 años se mostró un poco tímida. Sin embargo, con el paso del tiempo, Flor se soltó y, mientras tanto, el oriundo de Villa Urquiza se vinculó amorosamente con Furia, Regidor hizo lo propio acercándose a otro participante, Nico.

“Yo al principio le dije que me gustaba, le tiré bastante onda, pero al principio estuvo media tímida, después se soltó y después yo me junté con Furia y ella se quedó con Nico. Igual las dos parejas re bien”, explicó Mauro. Con estas declaraciones, Dalessio brindó una visión más íntima de su experiencia dentro del programa, mostrando una faceta más personal y reveladora de su paso por Gran Hermano.

Mauro se vinculó sentimentalmente con Juliana Scaglione (Furia) en la casa (Foto: Captura de TV)

El pasado 12 de mayo, el público decidió que Mauro sea el último eliminado de GH por 57.8% de los votos frente al 42.2% que obtuvo Furia. A diferencia de otras oportunidades en las que ella fue elegida por el público para continuar, no hubo alocados festejos, insultos a las cámaras, confrontaciones, ni un clima de tensión en la despedida.

Incluso cuando el concursante se marchó, Juliana buscó refugiarse en su habitación para poder expresar su tristeza a solas. Cubierta de lágrimas, acongojada, ocultó su cabeza bajo una campera para poder llorar con tranquilidad, luego de la partida de quien fue su aliado en el juego, su interés romántico y también uno de los enemigos que construyó adentro de la competencia.

Afuera del certamen, el exjugador se refirió a la relación tóxica que mantuvo con Furia en el reality. “Yo creo que Furia estaba muy dolida porque no quise jugar con ella, pero eso fue simplemente porque ella hace cosas para jugar que yo no las comparto. Son valores que yo no los comparto”, argumentó el joven. Entonces Santiago del Moro le recordó que él había entrado ya sabiendo quién era Juliana. “No”, respondió el rugbier. Y luego aclaró: “Había visto muy poco el programa”. “Entonces vos te dirigiste enseguida a la cama de ella por amor”, ironizó Reato, pero la respuesta del joven fue terminante: “No entré directo a estar con Furia, es más, creo que durante las primeras tres horas le di un pico a toda la casa”.

Mauro quedó eliminado de Gran Hermano frente Furia: su despedida entre besos y “te amo” tras el escándalo (Video: Gran Hermano, Telefe)

El apasionado encuentro de Furia y Pancho, el hijo de Darío, en Gran Hermano

El tiempo de Furia sufriendo por la salida de Mauro de Gran Hermano 2023, luego de las escandalosas peleas que protagonizaron, parece que fue. La participante apenas vio a Francisco, el hijo de Darío que ingresó a la casa días atrás junto al resto de familiares y amigos, quedó deslumbrada y no tardó en ir por él. Contrariando el pedido de su papá, el muchacho terminó en la cama con Juliana, tuvieron una noche de sexo en la cama de ella, y su papá no podía ocultar su molestia.

La poco sutil estrategia de Furia para que el hijo de Darío termine en su cama fue apelar a la superstición. “Quiero decirte algo. No duermas en esa cama, dormí conmigo porque en esa cama se van todos. Se fue Rochi, se fue Paloma. De última dormí en la mía, pero no duermas en esa”, lo invitó, risueña. Y el cumplió. Las cámaras mostraron como ingresaba al cuarto de las mujeres y se metía a la cama de la participante.

La reacción de Mauro en vivo al ver a Furia y Pancho teniendo sexo en GH

Las imágenes mostraron a Francisco recostado detrás de Furia, mientras se sucedían una serie de movimientos bajo las sábanas. Ella le acariciaba él pelo, él apoyado contra la espalda de ella. La noticia no tardó en esparcirse en toda la casa y fue Virginia la encargada de contar lo que vio y escuchó. “En un momento hubo un ‘taca, taca, taca’, pero muy cortito”, relató, tentada de risa a Florencia y Nicolás. “¡Al lado de la mamá de Zoe! Es repiola, pero no da”, comentaron.

Sin embargo, el que se llevó la mayor sorpresa fue no otro que Darío. Apenas se levantó y descubrió que su hijo no estaba durmiendo a su lado, salió a buscarlo por toda la casa aunque intuyendo la que se le venía. Fue a la cocina, el living, el patio, el sauna y terminó entrando al cuarto de las chicas con la excusa de cambiarle las pilas a su micrófono.