El cruce entre María Becerra y una tuitera que la criticó por su manera de festejar el 25 de mayo: “Ridícula”

María Becerra no se quedó callada ante la crítica de una seguidora (Invision/AP)

En las últimas horas, María Becerra protagonizó un sorpresivo cruce con una joven luego de que la criticara por su manera de expresarse con respeto a la Argentina y sus tradiciones patrias. Es que la artista, a pesar de su éxito internacional y de que no para de crecer a nivel mundial, demuestra un grato sentido de pertenencia con nuestro país y cada vez que puede lo expresa.

Todo sucedió este jueves después de que María utilizara una de sus redes sociales para contarle a sus seguidores cómo festejaría el 25 de mayo. Si bien Becerra recibió miles de elogios, hubo una crítica que no le gustó y no lo quiso dejar pasar. “Dicen que el 25 de mayo va a ser el día más frío del año y capaz que nieva... ¿Te imaginás? Te ponés a escuchar ‘Cómo pude amarla’ de Mario Luis con unos pastelitos y matecito calentito, en eso mirás por la ventana y está nevando… fua”, escribió la cantante en su cuenta de X (ex Twitter).

El cruce entre María Becerra y una tuitera que la criticó por su manera de festejar el 25 de mayo

El mensaje no tardó en viralizarse, como cada uno de sus pasos en las redes. Entre elogios y aprobaciones, una crítica llamó la atención de María: “Estas cosas de María Becerra me dan un cringe, amiga, siempre querés ser la más villera, la más humilde”, escribió una usuaria y la artista, sorprendida por el hate que recibió en ese comentario, le puso un límite y le contestó con sarcasmo.

“Pero si es 25 de mayo y ese día una de las cosas que se comen son pastelitos con mates ridícula… día patrio ARGENTINO, pero si querés lo festejo tomándome un skinny caramel macchiato con cobertura de frutos rojos escuchando Celine Dion como para que no te moleste”, lanzó la oriunda de Quilmes, provocando que miles de fans salieran a apoyarla y defenderla.

Los sueños de María

Más allá de estas críticas que todos los artistas o figuras públicas tienen en las redes sociales, Becerra continúa conquistando corazones y consolidando su carrera artística como una de las jóvenes referentes en la industria de la música argentina y también a nivel internacional. Tras dar dos shows increíbles en River y de convertirse en la primera mujer argentina en haberlo logrado, la cantante sorprendió a sus fanáticos con un cortometraje en su canal de YouTube que se llevó todas las miradas.

El mini documental de María Becerra por sus shows en River Plate (Video: YouTube)

El mini documental además hace un repaso por algunos videos que Becerra subía a YouTube desde que tenía doce años y los que empezaron a hacerla un poco más conocida. Esos videos aún están en internet y hoy son imágenes de archivo que sus fanáticos recuerdan para dar evidencia de cómo empezó y dónde está hoy.

“Tratá de acordarte la primera vez que soñaste o pensaste en estar parada en un escenario”, le pregunta alguien detrás de cámara y ella sonríe sin pensarlo, como un reflejo de felicidad el día que se estaba preparando para su primer show en el Monumental. Automáticamente, aparecen flashes de imágenes de María cuando era bebé o una nena y jugaba en su casa. “Desde que era muy chiquita o sea, siempre me acuerdo de soñar con vivir este momento, pero esos típicos sueños despierta. Era algo con lo que pensaba todo el día, estaba ilusionada, me paraba arriba del sillón y cantaba. También miraba la tele e imitaba a las artistas que aparecían”, recordó.

En la siguiente escena aparecen su papá y su mamá quienes dan testimonio de la artista cuando aún era una niña que jugaba. “Ella ya a los siete u ocho años decía que iba a ser cantante”, recordó su progenitora a lo que el padre de Becerra comentó: “Sí, cuando jugaba con sus hermanos les decía que iba a ser famosa y ellos, bueno, no le creían”. El tiempo le dio la razón.