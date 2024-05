Cesar Bordón habló sobre el film de Nahir Galarza y el desafío de interpretar a su padre: “No se puede saber qué pasó”

Entrevista a César Bordón, el actor que interpreta al padre de Nahir Galarza en su película (Desinteligencia Artificial - Radio Continental)

Esta semana se estrenó Nahir, la película que recorre una de las historias más polémicas de la historia criminal de nuestro país. El thriller de Amazon Prime Video está inspirado en el trágico suceso que llevó a Nahir Galarza a convertirse en la mujer más joven en recibir una condena a prisión perpetua en Argentina.

El film sigue la investigación del asesinato de Fernando Pastorizzo, quien fue hallado sin vida con dos impactos de bala en el cuerpo. La principal sospechosa del crimen fue Galarza, su entonces novia de 19 años. La joven fue sentenciada por homicidio agravado un año después, cuando un tribunal la encontró culpable del hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, en Entre Ríos.

La historia también recorre las diferencias entre la joven y su padre, Marcelo Galarza, personajes que interpretan los actores Valentina Zenere y César Bordón con el desafío fue reflejar lo ocurrido alrededor del hecho: desde la adolescencia de la entrerriana hasta sus días en la cárcel pasando por la posición de su familia en todo momento.

Este jueves, Bordón mantuvo una entrevista con el periodista Cecilio Flematti en el programa Desinteligencia Artificial (Radio Continental), y explicó cómo fue tomar el desafío de involucrarse con una historia que aún hoy causa polémica y controversia en la opinión pública.

Cesar Bordón

“La película tuvo una aceptación generalizada por todo lo que genera: intriga, morbo y todo lo que es caso produce. Hoy se quedaron tres chicas mirándome, no me dijeron nada, pero creo que es el temor que infunde el personaje. Ha sido una explosión tremenda, hoy me llegaron algunos números”, comentó sobre el estreno en la plataforma el pasado 22 de mayo y confesó si tiene miedo que lo insulten por la calle luego de ver el film: “Puede ser”.

Acerca de cómo compuso al padre de Nahir y si la ficción ayudó a refrendar su opinión sobre el caso, Bordón detalló que no tenía antes mucha información sobre él. “Tuve que investigar mucho, porque la figura relevante de esta circunstancia es Nahir. Marcelo es una construcción muy sólida dentro de la película, porque tiene gran peso dramático desde el punto de vista del autor y desde el punto de vista de su hija, que es quien contó la historia para que hagamos la película”, dijo.

Y sumó: “La figura del padre tiene una gran preponderancia. Fue un tanto difícil tomarlo porque era un tipo esquivo, aparecía muy poco. Tuve que terminar de componerlo con fotos, con imaginarios y, básicamente, con la información que encontré en una nota”, agregó sobre la figura del policía entrerriano y dueño del arma con la que mataron a Fernando.

Cesar Bordón interpreta a Marcelo Galarza en la película que reconstruye el caso de Nahir (Foto: Amazon Prime Video)

El actor también se metió de lleno en el caso policial y cómo la historia impactó en los espectadores. “Es un caso que, curiosamente, cuando uno quiere saber lo que pasó, no se te dejan de abrir más y más ventanas. ‘Ah también puede ser’ o ‘¿Por qué pasó esto?’. A mí me parece que es atractivo el caso en sí y la película que viene a sumar a esa ambigüedad porque viene a abrir puertas que también son factibles, y el hermetismo de ese grupo familiar y de esa persona es tan curioso, que no se puede saber qué fue que lo pasó”.

“¿Vos hubieras juzgado a Nahir del mismo modo que la juzgó la Justicia?”, quisieron saber desde el estudio, a lo que el intérprete respondió: “Uno no tiene por qué tener un punto de vista. Los personajes no tienen culpa ni psicología, los personajes son. Lo que hacemos es tomarlos cómo son y con lo que hacen”.

César Bordón junto a Simón Hempe, el joven que interpretó a Pastorizzo (Instagram)

En ese sentido, y ya puntualmente en relación con el fallo que en 2018 sentenció a la joven de 19 años a prisión perpetua, Bordón también dio su punto de vista: “Es muy amplio el tema, así como el lugar donde sucede el hecho tiene una connotación, también lo social y cultural en la medida que es flexible y va cambiando, por ejemplo, la perspectiva de género y tantas otras cosas, va haciendo que sea muy diferente una cosa hecha hace casi 10 años a hoy, no sé qué hubiese pasado”.

“Fue la mujer más joven condenada, la que en menor cantidad de tiempo se resolvió, no tuvo perspectiva de género. Hay una serie de cosas que están para investigar y que, seguramente, en algún momento se van a hacer”, cerró al respecto.