Verónica Llinás sigue internada en Uruguay: todos los detalles sobre su salud

Después de ser internada de urgencia, en medio de su gira teatral en Uruguay, la salud de Verónica Llinás comienza a evolucionar poco a poco. La actriz, que había tenido que ser hospitalizada luego de sufrir un cuadro respiratorio agravado por fiebre alta, fue trasladada de habitación y mejora lentamente. En diálogo con Teleshow, los productores de la obra dieron nuevos detalles de su estado.

Con un tono de optimismo y felicidad, el productor ejecutivo de Antígona en el baño resaltó: “La acaban de pasar a una habitación. No sé cuántos días vamos a estar acá, pero ella está bien de ánimo. Hace un rato le sacaron la cánula para probar cómo suturaba y se mantuvo bastante bien. Si sigue así, y los análisis que le hacen este jueves dan bien, puede que le den el alta”.

Luego, con respecto a la mejoría que presentó Llinás, su círculo íntimo de trabajo destacó que el diagnóstico de los especialistas fue una arritmia en combinación de una neumonitis: “Está un poquito mejor. La arritmia es jodida, más la neumonitis que tiene. Se le mezcló todo y cayó en cama”.

Con respecto a las próximas funciones en las que iba a presentarse la actriz – 22/5 en San Carlos, 23/5 en Rosario, 24/5 en Mercedes, 25/5 en Salto y 26/5 en Paysandú –, el productor sostuvo: “Esta semana suspendimos las funciones y la semana que viene retomamos la gira. Una pena, pero es salud. Es más importante la salud siempre. Veníamos de hacer varias plazas en Uruguay. Ella tuvo mucho laburo y cayó de cama, obviamente se suma el cansancio y todo, pero está bien, ya está mejor”.

El pasado fin de semana, Verónica Llinás había llevado su exitosa gira teatral a Uruguay, presentando varias funciones de la pieza Antígona en el Baño. Sin embargo, la actriz tuvo que ser internada debido a un cuadro respiratorio agravado por fiebre alta, según informó la periodista Ana Laura Román en sus redes sociales.

Llinás se estuvo presentando en el Teatro Metro de Montevideo junto a Darío Lopilato y Héctor Díaz. En cuanto al inicio de los síntomas, la periodista subrayó en el programa El impertinente (Net TV): “El domingo ya empezó con fiebre”. La comunicadora también señaló que el teatro estaba muy frío, lo cual podría haber contribuido al agravamiento del estado de salud de Llinás. “Me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dice que ella está con un cuadro respiratorio”, añadió. Los médicos decidieron dejar a la actriz en observación por precaución. En tanto, Ana Laura negó que se trate de una neumonía, similar a la que afectó a Pablo Alarcón recientemente. “No me pasa el diagnóstico, solamente me dice que está estable”, explicó.

“Tenía muchísima fiebre, volaba de fiebre. Y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo Verónica Llinás y tuvo que suspender funciones”, concluyó la periodista.

Semanas atrás, Llinás se había pronunciado con respecto a la situación que vive el ámbito cultural en el país. “Yo me reconozco en ciertos temas bastante ignorante, no sé de economía, no sé demasiado de historia política, entonces no me siento en condiciones de bajar una línea, de decirle a la gente lo que tiene que hacer”, comenzó diciendo la artista en una charla con Intrusos (América), explicando por qué aún no había emitido opiniones. Luego continuó: “Lo que sí en algún momento hice fue como el bufón, parodiar o hacer chistes con el Gobierno de (Mauricio) Macri en ese momento, pero con una cierta inocencia”.

Después, la actriz habló de la importancia del rol del humorista en la sociedad y cómo este, con su trabajo, logra dar un mensaje al público y a los gobernantes: “Y si de casualidad hay una crítica, me parece pobre el Gobierno que no pueda aceptar una crítica. El artista tiene algo del bufón en donde le marcaba al rey ciertas cosas. Le metía el dedo en la llaga. Pero hasta eso era funcional. Porque un poder que se cierra sobre sí mismo y que no admite ningún tipo de pensamiento diferente, termina pasando lo que le pasó a los Borbones. De las críticas uno mejora, se nutre, se fortalece”.