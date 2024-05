Gladys, La Bomba Tucumana habló de sus comienzos y recordó el trágico final de Gilda: “Ese micro era mío”

Gilda habló del machismo en la cumbia y recordó el trágico final de Gilda (América)

Los logros musicales de Gladys, La Bomba Tucumana, fueron todos a pulmón. Con una industria casi en contra y en medio de un ambiente machista, como ella misma lo reconociera tiempo atrás, ser la primera cantante de música tropical en el país no resultó fácil, pero gracias a su temperamento y a sus dotes artísticos logró trascender en el tiempo hasta este presente.

Acompañada por su hijo, Tyago Griffo, la cantante de 58 años se presentó en el estudio de Noche al Dente, donde revivió lo que fueron esos primeros años en la música, además de referirse a una incómoda situación vivida al momento de tener que negociar con una discográfica la salida de un disco.

“Era una época mucho más machista que ahora, costaba todo más. No había teléfonos, no había redes sociales. En los shows se veía el machismo: había muchos más grupos masculinos que femeninos”, reconoció la intérprete cuyo primer trabajo en solitario data de 1987, época en que era conocida como La exuberante. Luego llegaría Gladys Morena hasta que un locutor la apodó La bomba tucumana, que llegaría hasta nuestros días.

Gladys La Bomba Tucumana y Lía Crucet juntas en lo de Susana Giménez

Siempre reconoció que fue una bendición de Dios el haber conseguido el logro más importante, el de “llegar a meterme en el hogar de las personas y a quererme”, tras lo que explicó que “muchas veces sale este tema de contarle a compañeritas mías que están arrancando, que las quiero muchísimo, como Rosita o Paula, que son cantantes de la movida tropical y les cuento que yo llevaba cables, iba en una camioneta llena de hombres, y la verdad que la remé un montón, era una época muy difícil”.

En otro tramo de la entrevista con Fer Dente, la tucumana destacó otro logro de su vida. “Jamás en mi vida, y de esto me siento orgullosa, nunca tuve que concesionar nada de mí, de mi persona, soy súper digna. Nunca nadie hizo nada para que yo sea hoy Gladys, La Bomba Tucumana. No le debo nada a nadie, nunca tuve que darle nada a nadie de mí, de mi persona, porque era una época difícil en la que quizás muchas chicas agarraron por otro camino de decir ‘bueno, voy a ser famosa’, porque había gente que te decía que te iba a hacer cantar”, explicó sobre su recorrido.

Fue en ese punto en que reveló una situación vivida al momento de editar un disco, una situación de la que ni su hijo tenía conocimiento: “Me pasó una sola vez en mi vida, que hasta el día de hoy me la acuerdo, y me encantaría acordarme de tu nombre para nombrarte, obviamente, porque yo ya era grande, ya era Gladys, así que imaginate la locura de este hombre. Yo no necesitaba nada de nadie, solo que mi disco saliera por una compañía que en ese momento yo no tenía”.

“Yo estaba grabando, salgo para hablar con él porque me lo iban a presentar para que sacara mi disco, ese que estaba grabando y fue así, directo, ‘bueno, vos no tenés compañía, si querés yo te lo puedo sacar, pero bueno, si querés vamos, no sé, si hay algún lugar’, y yo me transformo y le digo ‘¿cómo? ¿a mí? ¿vos me estás hablando en serio? ¿a mí que hace 30 años estoy cantando me estás diciendo que vaya con vos a un lugar ahora?’, y fui y llamé a los chicos del estudio y les dije que no sabía lo que podía pasar, lo acusé rápido conmi arreglador y todos querían matarlo”.

Para su tercer disco solista, Gladys pasó a ser "La Bomba Tucumana"

Por su parte, Tyago reconoció que la movida tropical sigue siendo un poco machista, “imaginemos que hay algunas situaciones, pero además hace 30 años era más difícil, la verdad es que no sé cómo hizo, la felicito y es lo que más me sorprende de lo mucho que logró viniendo de la nada, de Tucumán, de un lugar así chiquitito. En otra época, en otro momento, siendo mujer cuando no había mujeres en ese momento en la movida”.

Fue allí que ella rememoró: “Estaba yo sola, después de mí vino Lía (Crucet) que no era cantante tampoco, yo ya cantaba en Tucumán, después vinieron varias otras cantantes y después, más o menos en el ‘96 o ‘97 llegó Gilda, que lamentablemente no estuvo mucho tiempo en la movida, todo lo que ya sabemos, y después Karla y otras cantantes”.

El conductor destacó que el micro que se accidentó y en el que perdió la vida Gilda pertenecía a Gladys y sobre eso, ella aclaró: “Ese micro era mío, yo laburaba todos los fines de semana y viajaba un montón. Elvio se llamaba el chofer que murió. Se estaba por casar mi querido Elvio. Y lo mal que la pasé cuando me enteré, porque esa era mi vida también, yo viajaba en ese micro, yo también tenía un hijito que llevaba de gira. Iba justo el manager mío que vio el accidente, estaban yendo a un lugar que yo me había presentado el sábado anterior en Entre Ríos. Ha sido muy tremendo, tuve que hacer terapia porque no quería salir a la ruta”.

Entonces Dente recordó que el padre de Tyago presenció el accidente de Rodrigo Bueno. “Sí, mi papá lo acompañaba esa noche, dos autos atrás, así que vio todo: el accidente, la camioneta. Medio feo”, explicó. “Siempre pensamos en el temor de salir a la ruta y como salimos siempre lo tenemos naturalizado pero es un riesgo”, dijo el joven.