Evangelina Anderson sorprendió bailando con sus hijas en Los 8 Escalones: “Me dicen que doy cringe”

Evangelina Anderson y sus hijas en Los 8 escalones

Desde su desembarco como jurado de Los 8 escalones, Evangelina Anderson no deja de llamar la atención no solo por sus looks, imponentes cada día, sino por poner el cuerpo en cada una de las preguntas que le toca realizar a los concursantes. Así, le aporta un color diferente al ciclo que en la actualidad entrega 3 millones de pesos, además de la posibilidad de participar por un departamento.

En este sentido, la esposa de Martín Demichelis sumó una nueva sorpresa para el público, los participantes y sus colegas de jurado. Luego de saludar a los dos finalistas, Victoria y Federico, hizo una breve introducción para anticipar lo que iba a ocurrir: “Yo siempre bailo, ¿vieron? pero cuando bailo un tema moderno, mis hijos dicen que doy ‘cringe’”, expresó con picardía, haciendo referencia al término que utilizan los niños y adolescentes para decir que da vergüenza.

“Me pasa con los temas más modernos, los de los ‘80 y los ‘90 no”, continuó con su relato la modelo. “Entonces, como hoy tocaba un tema moderno, pedí que vengan ellas a bailar, Lola y Emma Demichelis con sus aminas Alina y Emma”. Las niñas hicieron su ingreso al estudio en medio de un aplauso general y empezó a sonar la música de “No se ve” que puso a bailar a las cinco.

Evangelina Anderson junto con el resto de los jurados de Los 8 escalones además de las visitas especiales, sus hijas y las amigas (IG evangelinaanderson)

La pregunta rezaba sobre la artista argentina que cantaba el tema. Las opciones eran María Becerra, Cazzu, Nathy Peluso y la correcta, Emilia, que los dos participantes respondieron de manera positiva. Pero esto quedó en una anécdota, después del tierno momento que protagonizaron las niñas.

Desde que a finales de 2022 se instaló en Buenos Aires después de 15 años en Europa, Evangelina tuvo que reorganizar su vida junto a su marido, que asumió como entrenador de River. En este sentido, ambos decidieron inscribir a sus hijas en un prestigioso establecimiento educativo ubicado en Buenos Aires que sigue un programa de aprendizaje mixto entre el estadounidense y el argentino. Esta elección educativa permite a las estudiantes una modalidad distinta en cuanto al calendario escolar.

Evangelina Anderson junto con su hija Lola

En contraste con el sistema educativo tradicional argentino, esta institución ofrece una estructura de vacaciones escolares poco convencional, donde el período más extenso de receso ocurre a mitad de año. Esto significa que, a diferencia de sus pares, las menores continúan en el mismo grado en que se inscribieron al inicio de 2023 hasta llegar este punto de cambio.

La familia Demichelis optó por esta institución, la Asociación Escuelas Lincoln, no solo por su enfoque educativo bicultural sino también por las facilidades y comodidades de alto nivel que ofrece, como una piscina y canchas deportivas. La información sobre la situación escolar de las hijas de Anderson surgió a partir de una publicación en el perfil oficial de Instagram de la modelo, donde reveló detalles sobre el sistema de calendario y educativo al que sus hijas están acostumbrándose desde su llegada a la Argentina hace más de un año.

Emma, la hija de Evangelina Anderson, estuvo en Los 8 escalones

“Para todos los que me preguntan, las chicas van a un cole internacional acá en Argentina. Su calendario es diferente, así como el sistema educativo. Por es motivo, el viernes pasado empezaron las clases. Las vacaciones largas serán a mitad de año y es a esa altura del año que pasan al siguiente grado escolar”, detalló en su cuenta de instagram la influencer, en la que tiene casi 4 millones de seguidores.

Más allá de la cuestión escolar, la logística para instalarse en la Argentina no fue sencilla para la familia “Sabés lo que fue mudanza, acomodarnos... me di un tiempo para que se acostumbren a esta nueva vida”, En este punto, el cronista le preguntó si el hecho de ser la esposa del director técnico de un equipo como River le había hecho bajar el perfil, pero Anderson lo negó rotundamente, primero con sus gestos y luego con sus palabras. “Sigo siendo la misma de siempre, lo que pasa es que hace 15 años que no vivo acá”, aseguró, y tendió un puente entre la Eva de antes y la de ahora. “La gente evoluciona, vos por ahí te quedás cuando estaba en los teatros de revistas, cuando tenía 18 o 19 años, que te piden que hables... después, la gente crece”, agregó.