Con un look de sirena, Oriana Sabatini conquistó la alfombra roja en Cannes: las mejores fotos junto a Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala deslumbraron con sus looks para el Festival de Cannes

Cada vez falta menos para que Paulo Dybala y Oriana Sabatini den el “Sí, quiero” rodeados de amigos y familiares. Mientras preparan los últimos detalles, disfrutan de su relación en Italia y asisten a eventos. En ese sentido, en las últimas horas ambos volaron a Francia para deslumbrar a todos los presentes en la alfombra roja del Festival de Cannes.

Más allá de lo que representa cada uno, tanto él a nivel deportivo como a nivel artístico, la pareja se lució con los looks que eligió y se llevó todas las miradas de la prensa local e internacional. Mientras que el campeón del mundo lució un traje negro con recortes a cuadros y una camisa blanca acorde para la ocasión, el outfit de Oriana fue el más llamativo: lució un vestido verde hasta los pies con un corset escote recto, el cual se conoce como estilo sirena.

Además de su moldería, los detalles lo hicieron único: la parte superior estaba completamente bordada con lentejuelas rectangulares superpuestas una encima de la otra en tono esmeralda, mientras que la inferior, contaba con los mismos brillos, pero estos simulaban literalmente escamas características en las colas de las sirenas.

La encargada de crear el vestido que lució la cantante fue la diseñadora Gunel Babayeva, creadora de la marca Sophie Couture, una casa de alta costura que se dedica al diseño de vestidos de novia y de noche. Así, la actriz argentina se une a la lista exclusiva de celebridades que llevaron estos diseños, entre ellas, la influencer Michelle Salas, hija de Luis Miguel.

La encargada de crear el vestido que lució la cantante fue la diseñadora Gunel Babayeva, creadora de la marca Sophie Couture (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

A través de sus redes sociales, Oriana también dejó ver sus accesorios: pendientes brillantes, un brazalete y el romántico anillo de compromiso que le dio Dybala.

En cuanto al peinado, llevó un recogido con gel, un rodete alto y se dejó solo un mechón en la frente simulando un bucle. Lo completó con el makeup: un delineado profundo y mucha máscara de pestañas que destacaron su mirada. Para los labios optó por un tono nude.

“Voy a spamear porque uno no pasa por Cannes todos los días”, escribió la influencer en un posteo que hizo en Instagram y allí dejó un álbum de fotos y videos de la previa, donde mostró cómo se prepararon para el evento primero; y, luego, su paso por la alfombra roja del festival. También publicó otras imágenes que se tomó con su celular frente al espejo del baño.

El campeón del mundo lució un traje negro con recortes a cuadros y una camisa blanca y ella un vestido verde hasta los pies con un corset escote recto (REUTERS/Stephane Mahe)

La boda en puerta

El próximo 20 de julio, la actriz y el futbolista darán el “Sí, quiero” en una ceremonia superespecial en la Argentina, rodeados de sus seres queridos. En ese sentido, Oriana ya adelantó varios detalles de su boda. En primer lugar, su madre Catherine Fulop visitó a Mirtha Legrand y confirmó que la celebración se llevará a cabo en El Dok - Haras, de Pilar, un imponente predio repleto de hectáreas y mucha vegetación. Además, señaló que el vestido principal de su hija será realizado por la reconocida firma, Dolce Gabbana.

Luego Oriana hizo un mano a mano con Ángel de Brito en LAM y allí también la actriz comenzó a desentrañar los pormenores de su fiesta, entre ellos, la cantidad de invitados. “El primer mes ya teníamos la lista. No invité gente de compromiso. No tenemos definido, tampoco queríamos que sea muy grande”, contó y aclaró que Claudia Villafañe le está organizando todo y que es una excelente weddding planner.

Por otro lado, cuando estuvo como invitada en Sería Increíble (Olga), Oriana confió más detalles del festejo y aseguró que el reconocido pastelero, Damián Betular, será el encargado de hacerle la torta. “Casi me desmayo de la emoción cuando Clau (Villafañe) me lo dijo. Nunca había pensado tanto en la torta y todo el mundo me preguntaba a mí por eso”, aseguró la joven.