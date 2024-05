Carlos Monti se cansó de Gran Hermano y apuntó contra Santiago del Moro: “Está regando fuera del tarro”

Carlos Monti Fue Directo Y Criticó Fuertemente Santiago Del Moro (Audio: Moskita De Medianoche - AM 1110 La Once Diez)

La última edición de Gran Hermano (Telefe) ha dado mucho de qué hablar debido a sus fuertes peleas y encontronazos entre los participantes, en especial por parte de Furia, la jugadora más polémica. En medio de las críticas que ha ido recibiendo, Carlos Monti analizó el desarrollo del ciclo y apuntó contra su conductor Santiago del Moro.

En diálogo con el equipo de Moskita de Medianoche (La Once Diez/Radio de la Ciudad), el presentador respondió todas las consultas de Moskita Muerta y Nilda Sarli. Sin pelos en la lengua, no dudó en referirse a la cara del reality show, quien desde el 2022 viene ocupando un rol destacado en el canal en el que se transmite el certamen. “Es la primera vez que Santiago genera mucha crítica, de todos lados, no solo del medio sino también de las redes, y creo que no está acostumbrado, por eso se enoja”, señaló en alusión a la actitud que el conductor ha tenido en las últimas emisiones.

En esa misma línea, el periodista destacó las cualidades profesionales de del Moro. “Es el mejor animador que tenemos en la televisión, hace bien Masterchef, hace bien todo lo que le das para conducir, pero en esta oportunidad está regando fuera del tarro porque no acepta la crítica”. Respecto a eso, explicó que el presentador “tiene una venda en los ojos para ver lo que pasa en la casa” y, según dijo, “no se permite dar cuenta de que algunas cosas que ocurren en el certamen están mal vistas por el público y que le sienta mal”.

Al consultarle sobre la violencia que se desata en el programa, en particular en esta última edición de Gran Hermano, Monti señaló que él creía que todo lo que pasa en el ciclo tiene fines económicos y se refirió a los números de audiencia. “Es maquiavélico, porque el fin justifica los medios. Hacen el rating y no les importa cómo”, comentó en medio de la entrevista. Pero, a su vez, opinó que se nota que el programa hace un esfuerzo por llegar a los 20 puntos y que “Santiago labura presionado, se nota”.

Ante la consulta de cómo veía el reality, el comunicador dejó en claro su visión de la nueva temporada y la calificó como “muy agresiva”. Una vez más hablando del trabajo del conductor del ciclo, señaló que “hay atrocidades en pantalla y siguen adelante por intereses económicos y no piensan cambiar nada, es una edición muy agresiva, con violencia verbal, y los chicos se tratan con violencia, se ha hecho un esfuerzo enorme en la sociedad para cambiar algunas conductas y con esto estamos retrocediendo. Hay cosas que no se pueden admitir más”.

Respecto a los participantes, el invitado hizo alusión a los dichos de del Moro y comentó que “evidentemente no son ejemplos de nada”. También destinó algunas palabras para Juliana Scaglione, alias Furia. “No se puede bancar desde hace seis meses a una mujer que grita, que dice ‘la casa es mía’…”, continuó respecto a lo que se ha visto por la pantalla chica en los últimos meses.

“No lo digo yo, el propio Alfa, que viene de la gestión anterior de Gran Hermano, lo primero que dijo tras salir de su internación fue que nunca vio algo así”, completó Monti. “La producción del reality intentará hacer lo posible para mantener a la doble de riesgo adentro de la casa porque genera mucho tráfico en las llamadas y eso es un negocio. Tomaron la determinación de ponerla en placa permanente para generar dinero”, concluyó terminante.