Tras su declaración en la primera audiencia del juicio, Tamara Pettinato volvió a defender a su hermano: “Es muy injusto”

Tamara Pettinato habló sobre la situación de su hermano, Felipe Pettinato

Este martes comenzó, en el Juzgado N.º 1 de San Isidro, el juicio contra Felipe Pettinato, acusado por el delito de abuso sexual de menores. De la primera audiencia participó su hermana, Tamara, quien esta mañana se refirió al caso en el programa de radio donde es columnista. Allí, expuso sus dudas acerca del testimonio de la denunciante y apuntó contra su representante legal.

“Voy a contarlo porque el abogado de la otra parte se paseó por varios programas ventilando todo. Por más que la chica, en su momento, pidió que fuera todo reservado. No entiendo la lógica”, arrancó Tamara, muy seria, en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos).

Y siguió: “A Felipe lo acusan de abuso sexual simple. En este caso, una chica dice que ella estaba tirada en un sillón y que Felipe pasó por al lado, le tocó la cola por arriba del pijama y siguió caminando. Luego no hablaron más. Ella es la hermanastra de quien era la pareja de Felipe en ese momento, la mamá de mi sobrina Juana. Por eso se lo acusa de abuso sexual simple. Yo me leí toda la causa”.

Según la hermana de Felipe, el joven llegó a juicio “porque no quiso arreglar ni por plata ni con un debate abreviado, donde vos vas y decís: ‘Lo hice’”. Ante la mirada atenta de sus compañeros -Ernesto Tenembaum, Gustavo Grabia, Jairo Straccia y Yamila Segovia- la columnista detalló lo vivido en la sala de audiencias que, por el tenor del delito, transcurrió a puertas cerradas. “Ayer hablaron los testigos. Yo también hablé y conté cómo estuvo Felipe en 2018. La realidad es que hace mucho que él viene muy mal con su adicción, pero ese año estuvo peor. No podía tener una charla lógica con él. Eso es lo que declaré”, dijo.

Los hermano Pettinato: Homero, Felipe y Tamara

De acuerdo con el relato de Tamara, además de los testigos declararon familiares de la denunciante. “Ellos cuentan otra historia, lo que dicen es que cuando la chica les contó, les dijo algo distinto a lo que después denunció. No son testigos presenciales del hecho. Según ellos, la primera vez que se los contó, ella solo dijo que (Felipe) le tocó la cola, pero cuando hizo la denuncia, dijo que le tocó la cola ‘llegando a la vagina’”, expuso.

Sobre la declaración de la ex pareja de Felipe y hermanastra de la presunta víctima, Tamara destacó la palabra de la mamá de su sobrina.

“Sofía convivía con ella y aseguró que tenía problemas emocionales previos. Quiero aclarar que Sofía no tiene una relación con Felipe. Se separaron hace cinco años y solo hablan Juana. No tienen una amistad, ni ella tiene intención de defenderlo por algo. Además, hay una pericia, que le hizo la psicóloga, que dice que ella tuvo traumas pero inexactos. No necesariamente referidos a eso. Y a Felipe también le hicieron pericias que dicen que no tiene perfil de abusador”, sostuvo.

La palabra de Andrés Bonicalzi, el abogado de la joven que denunció a Felipe Pettinato por abuso sexual

En ese momento, Ernesto Tenembaum interrumpió a Tamara y le preguntó: “Más allá de la descripción de los hechos: ¿qué sentís?”.

“Siento que es muy injusto. Yo hablé con él en aquel momento y él no podía creerlo. Él me dijo que el hecho no pasó, y yo le voy a creer a mi hermano. Me parece muy injusto porque tuvimos que sacarlo de la clínica donde vive haciendo rehabilitación para que lo sienten ahí y lo acusen de abuso sexual. Es una persona que realmente no sabe de lo que le están hablando y que tiene problemas de adicción hace muchísimos años”, dijo Tamara.

Ernesto siguió: “¿Vos creés que hay ensañamiento por el apellido?”.

“No creo que haya ensañamiento mediático por el apellido. Sí creo que cuando causa mediática se le da un tratamiento distinto al que podría tener el de dos personas normales. Trato de no ver los medios, porque dicen barbaridades, porque no saben, porque no leyeron la causa, no les importa la salud de los demás. Siempre que hay alguien más o menos conocido hacen una carnicería. No les importa para nada la salud de los demás”, contestó.

Al final, cerró: “Pase lo que pase, lo bueno es que termina la semana que viene. Psicológicamente, para alguien que está haciendo el tratamiento que realiza mi hermano, esto es demasiado duro. Solo me interesa que termine”.