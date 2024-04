Marixa Balli habló de la grave infección que tuvo que atravesar: “Me sentí totalmente desprotegida”

Marixa Balli relato el problema de salud que tuvo y como lo supero (Video: LAM, América)

Durante la semana pasada, la ausencia de Marixa Balli en LAM (América) llamó la atención del público. En ese sentido, el propio Ángel de Brito había intentado transmitir tranquilidad al mandarle un saludo a su compañera. Sin embargo, poco se sabía del estado de la angelita. Así, al cabo de unos días, y tras atravesar una infección, la actriz dio detalles de su situación al regresar al programa.

“Te extrañamos, mucho. ¿Qué te pasó?”, comenzó preguntando el conductor, dándole pie a la bailarina para que cuente su experiencia. “Primero, esa infección. Yo pensé que era dolor de garganta y después fue subiendo y me abarcó toda la cabeza. Me llegó hasta la mitad de la espalda y quedé dura y aparte con muchísimo dolor. Bueno, una gran infección. La orejita afuera estaba colorada, explotada y cuando me empezaron a chequear los dos oídos estaba muy mal”, comentó Balli.

Luego, la panelista se refirió a las dificultades que tuvo para ser atendida: “Es todo un tema acá enfermarse, primero que si querés sacar un turno con un médico, no tengo otorrino, cuatro horas en una guardia. La verdad que fue todo desagradable. No voy a decir que te atienden mal, pero la verdad que los médicos de guardia no te atienden bien, no te escuchan. Es un trato que vos decís: ‘Dios mío’. Y pagás una obra social que te sale un huevo y medio y te sentís totalmente destratado. Es muy desagradable enfermarse porque te sentís desprotegido”.

Marixa Balli debió ausentarse de LAM tras una complicada infección

Así las cosas, los médicos le recetaron a la actriz una medicación para combatir la infección. Pero lejos de solucionarse el problema, la panelista comentó la dificultad que tuvo para medicarse: “La verdad que yo aprendí con esto que a mí me tiene que dar todo inyectable porque no soporto. Era viste cuando te dan un batallón de remedios, no soporto las pastillas. Al segundo día me empecé a descompensar y quedé peor”.

Con el correr de los días, y al no encontrar una solución para reducir la infección que sufría, Marixa perdía estabilidad y equilibrio, al punto tal que, según relató, se iba chocando con las paredes. “Hace años que no paso un momento tan desagradable. No sé si compararlo con el dolor que sentí cuando me cosían la cabeza y todas mis heridas sin anestesia, la pasé peor”, recordó la mediática.

Luego, relató aquel momento de suma complejidad y lo comparó con el que atravesó recientemente: “Y los médicos decían qué bárbaro que se la banca con una gasita que está mordiendo. Tengo una capacidad para soportar el dolor que a veces no sé si lo que me está pasando es doloroso o no, por mi capacidad de tolerar. Pero esto fue algo que me superó porque aparte se me inflamó toda la cabeza. De un lado estaba divina y del otro parecía que se me estaba por explotar el cerebro. Los médicos que no te dan una solución porque te medican, no se te baja la inflamación. Cuestión que después vuelvo a las guardias”.

Como el problema persistía, Balli recurrió nuevamente a la atención médica y pidió la opinión de diversos expertos, sin embargo, encontró la medicación necesaria gracias a la ayuda de su familia: “Era evidente lo que me estaba pasando, estaba a la vista. Pero cuando voy a otra guardia me dicen: ‘ay tenés divinos los oídos’. Esta gente está loca. Después pasé por otro médico que dijo otra cosa. Entonces agarré, llamé a mis primos, que son todos médicos. Ya llevaba 14 días así. Y son mis primos desde Corrientes los que me dijeron lo que me tenía que inyectar. Y ahí empezó a desinflamar mi cabeza”.