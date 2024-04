Jonas Brothers vuelve a Argentina: los shows que marcaron a una generación y las claves de un amor inolvidable

Los cantantes Nick, Joe y Kevin Jonas se presentan en el Movistar Arena en Buenos Aire (EFE/ Carlos Ortega)

A 10 años de su última visita al país, este jueves Jonas Brothers volverá a reencontrarse con la euforia, la pasión y el amor del público argentino. A horas de que Nick, Joe y Kevin den inicio a la gira “The Tour: Five Álbums. One Night”, los fans ultiman sus outfits y definen las acciones que llevarán a cabo para demostrarle su amor a la exitosa banda de Dallas, Texas.

El primer recuerdo que da vueltas por la mente de los fans los traslada al Estadio Monumental. Se trató del show más multitudinario del grupo en Argentina. Ya en sus primeros minutos en el país, los Jonas pudieron percatarse de la locura que desataban entre los argentinos. Razón por la cual, en la conferencia de prensa previa al show, los jóvenes, acompañados en ese momento por Demi Lovato, declararon su amor por el país.

La banda cuenta con una trayectoria de 20 años en la música (Instagram/@jonasbrothers)

“El recibimiento fue espectacular, los fans son increíbles. Nos encanta estar en Argentina”, había dicho Kevin ante la prensa. En una línea similar, su hermano Nick había afirmado: “Cuando llegamos a un país nuevo no sabemos qué esperar, pero acá nos esperaron con los brazos abiertos, nos encantó”.

Ante la mirada de 48.000 personas, el grupo abrió la noche con “That´s Just the Way We Roll”. Las fans, como en cada uno de los temas que interpretaron, enloquecieron. Uno de los momentos más especiales llegó cuando cantaron “Gotta Find You” y los hermanos se acercaron a una pasarela para ver a los ojos a sus seguidores. Luego, se sentaron en unas banquetas, mientras dos violinistas los acompañaban, y en simultáneo le cumplieron el sueño a una niña al cantar con ella.

El debut de la boy band de hermanos en Argentina se produjo en 2009 en el estadio de River Plate, con Demi Lovato como telonera (AP 163)

Con un clima de fiesta y locura adolescente, el debut de la boy band de hermanos marcó el inicio de una apasionada relación entre los fans argentinos y los cantantes. Así las cosas, el furor volvió a invadir el país cuando el grupo regresó en 2013 al Estadio Ferro.

En ese entonces, la banda volvía tras una separación de tres años en la que cada hermano se había centrado en sus proyectos familiares, como Kevin en los preparativos de su boda con Danielle Deleasa o Nick en su primer álbum en solitario, Who I am, con su grupo Nick Jonas & the Administration. Pero a finales de 2012 se reunieron para salir de gira.

En 2005, la historia de los Jonas nació con el lanzamiento de su álbum debut: Its About Time (Crédito: Shutterstock)

Con ese panorama, Jonas Brothers causó el delirio y la locura de todos los fanáticos. Envueltos en un mar de gritos, los hermanos abrieron aquella noche con “Paranoid”, “Still in love”, “BBGOOD” y “Last time around”. Al mismo tiempo, ese día quedó grabado ya que también estrenaron “Let’s Go”, una canción pop y “Give Love a Try”, una balada romántica. Días después, los músicos también se presentaron en el Parque Sarmiento de Córdoba.

Sin embargo, la unión no duró mucho y anunciaron su separación en 2013. Los fanáticos tomaron la noticia con mucha tristeza ya que habían pasado 8 años desde su debut en el mundo de la música. Con ese clima rodeando a la banda no faltaron los seguidores que responsabilizaron de la situación a Nick por querer continuar con sus aspiraciones solistas.

Joans Brothers regresa a Argentina después de 10 años

Como si fuera poco, tras el lanzamiento de su documental ‘Happiness continues: A Jonas Brothers documentary’, Kevin reveló que se sintió traicionado cuando Nick les contó que quería continuar la banda sin ellos. Desde su punto de vista, Nick comentó sus sensaciones sobre el proyecto musical hasta ese entonces: “Estábamos haciendo música de la que no estábamos súper orgullosos. No estaba conectado”.

A partir de entonces cada uno siguió con grandes éxitos en solitario como “Jealous” de Nick. Joe hizo lo mismo con “Cake by the ocean” en DNCE. Así los hermanos vivieron sus vidas solistas durante seis años, hasta que volvieron a unirse y esto se tradujo en su álbum Happiness Begins, en 2019.

Desde entonces, la magia de Jonas Brothers volvió a relucir. Después de un impasse de seis años, los hermanos encararon una nueva etapa en sus carreras, más fieles que nunca a su sonido, y con una trayectoria de 20 años en la música que los respalda, la banda comenzó una nueva gira. En la misma, los cantantes interpretarán todo el material de The Album, su sexto trabajo discográfico lanzado a comienzos de 2023 así como del predecesor Happiness Begins, el cual incluye el hit “Sucker”.