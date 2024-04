La frase escatológica de Agustín Sierra que ruborizó a Mirtha Legrand: “Espantoso”

El comentario de Agustín Sierra que hizo ruborizar a Mirtha Legrand (Video: Almorzando con Juana Viale, El Trece)

En un nuevo domingo donde Mirtha Legrand ocupó la conducción del ciclo que conduce Juana Viale, mientras la actriz viajando en barco con su novio en una expedición por al Atlántico, tuvo como invitados a Nazarena Vélez, quien recordó en la mesa sus momentos más difíciles y cómo consiguió superarlos, Edith Hermida, Sabrina Garciarena y Agustín Sierra, quien no pudo sortear las preguntas de la conductora sobre su estado sentimental. Sin embargo, todo terminó en una frase que involucraba flatulencias que consiguió que la conductora saque su abanico de la vergüenza.

“¿Tenés pareja actualmente?”, indagó la animadora, momento en el que Cachete habló de su ya famosa perra, que fue una de las atracciones que tuvo en su paso por Cantando 2020, competencia que terminó ganando. “Ahora no, tengo a mi perra que es mi fiel compañera, Marta”, contentó el actor. “¿La trajiste?”, indagó, curiosa sin saber que él iba a tener una frase a pura honestidad brutal.

Agustín Sierra sorprendió a la conductora con un comentario sobre las flatulencias de Marta, su perra (Foto: Almorzando con Juana Viale, El Trece)

“No, la dejé en casa, Mirtha, porque además se tira unos pedos fuertes. Lo vamos a blanquear acá… Se tira unas flatulencias”, comentó, divertido provocando que el resto de los invitados comiencen a bromear con que no debería haber contado eso y Mirtha los siguió. “¡Ay, no digas eso! ¿Qué dice este chico? No le gusta a Mirtha esto”, acotó. “Bueno, perdón”, alcanzó a decir.

“Horrible. Horrible lo que dijo. Espantoso”, aseguró, mientras ella se tapaba la cara con un abanico y el exconcursante del Bailando la seguía. “Sí, encima es silencioso. Vos decís ‘¡uy, Marta!’”, lanzó. “Siempre es Marta y eso es bueno”, se despachó, mientras la Chiqui intentaba poner orden.

“Basta, basta. No sé si no lo voy a cortar esto. Horrible”, aseveró la animadora entre risas, en alusión a la grabación del programa, mientras la panelista de LAM le daba la razón. “Sí, cortalo Mirtha”, decía. “No la pude educar para eso, Mirtha. Perdón, por eso no la traje”, concluyó, risueño.

Agustín Sierra aparece en sus redes con Marta, su perra y fiel compañera (Foto: Instagram)

En una entrevista en 201 el actor contó cómo es su mascota, que llegó a su vida gracias a un personaje de una serie que nunca salió al aire. “Es muy inteligente y es muy dulce. Te recibe y se para en dos patitas. Creo que supo transmitir su simpatía y también me llama la atención cómo responde ante tanta gente y como me mira a mí como si yo fuera su vida. Tiene una forma de mirar y una conexión que para mí es muy particular. Yo no la tuve con ningún otro perro”, aseguraba en la revista Ohmydog! sobre el vínculo que se pudo ver que tenía en la competencia de canto de eltrece.

La reacción de Mirtha Legrand después de que Agustín Sierra habló de las flatulencias de su perra en el programa (Foto: Almorzando con Juana Viale, eltrece)

Ahí contó la forma en que su perra comenzó a vivir con él y cómo siempre tuvo amor por los animales: “Marta llega en 2018. La fui a buscar con mi querido amigo Juan Manuel Guilera. Yo quería tener un perro, siempre fui muy perrero. De chico adopté a un perro en El Portal de las mascotas cuando fui a hacer una publicidad de Chiquititas, se llamaba Manolo y después llegó Mostaza, un perro que tenía moquillo. Cuando Manolo murió, llegó Panza, que es el golden que aún vive en casa”, rememoró.

“Cuando me fui a vivir solo a Capital quería otra compañía y entonces conocí a la raza de Marta. Fue a través de un amigo que tenía un macho que se llamaba Boris. Me encantó porque era muy inteligente. En ese momento, yo estaba grabando la segunda temporada de una tira que nunca salió y hacía de paseador de perros. Entonces conocí a unas chicas que tenían una escuela de adiestramiento canino y me decidí. Marta tardó en llegar, no fue fácil encontrarla porque es una raza que no se consigue fácil. Y Taco llegó a mi vida ahora, después de terminar el cantando, cuando no me renovaron el alquiler del departamento y me fui a vivir con un amigo a una casa grande. Taco que es un cachorro hermoso. Es muy cachorro y cabeza dura. Había que hacer que convivan pero ahora son Romeo y Julieta”, relató.