Juana Viale y su novio Yago Lange iniciaron una nueva etapa de su expedición por el Atlántico

Juana Viale y su novio Yago Lange hicieron el cruce del Atlántico: las espectaculares imágenes y cómo fue la experiencia

Hace días ya que Juana Viale y su novio Yago Lange, se encuentran en una increíble aventura transatlántica por una causa ecológica. Actualmente, están en camino hacia Cabo Verde, África, con un firme compromiso por la conservación marina y el cuidado del medio ambiente.

Es por que eso que la actriz y conductora, que se ausentará por cuatro semanas de la televisión argentina, le devolvió a su abuela Mirtha Legrand su legendario ciclo de almuerzos mientras se embarca en un desafío que, según reveló, era uno de sus sueños más grandes.

Juana Viale mostró el velero en el que se embarcó para el cruce del atlántico (Instagram)

En ese sentido, la pareja que transita la primera etapa a bordo del velero Lola y durante la última semana se mostraron disfrutando de las aguas y distintas actividades recreativas en altamar. Ahora, el viaje que tuvo como objetivo cruzar el Atlántico en velero para estudiar los océanos, ya tiene un nuevo destino: seguir hasta Gibraltar.

Para eso, arrancó esta aventura pero no lo hizo sola, sino acompañada por su novio, Mery Sackmann, creadora del blog “Mery sin plástico” especializado en medio ambiente; Marko Magister, director, documentalista y camarógrafo, y Sebastián Vereertbrugghen, camarógrafo y editor ya que además de estudiar las aguas y realizar pruebas van a grabar para hacer una película.

Juana-Viale junto a Mery Sackmann, creadora del blog “Mery sin plástico”

Así la cosa, tanto a través de sus historias de Instagram como en una publicación en su feed, Viale dejó registrado cómo fue la experiencia y en primera persona relató cada detalle de esta aventura. “Cruce del Atlántico“, tituló la carta abierta que escribió y contó: “Lo mas lindo para mí es poder concretar sueños. Bueno, aquí es uno. Partir desde el deseo a concretarlo, se pasan varias tormentas”.

“Hay algunos atardeceres hermosos para perpetuar pero cuando se vive en el sueño, se habita el presente, es ahí donde la magia aparece. Poder transmitir la belleza misma de la simpleza de la vida, sumar una gota limpia del océano a todos, es sumarle vida al sueño. De a dos es más realizable, aquí somos cinco arriba del barco, lo cuál lo hace mas fantástico“, expresó la conductora feliz por esta aventura.

Juana Viale y su novio Yago Lange (Instagram)

En tanto, Viale, continuó su relato de esta experiencia que, sin dudas, será inolvidable para ella: “Cinco almas haciendo de las suyas en singular y en plural... Creo que una vez lo dije, pero lo repito, no se puede cuidar ni amar lo que no se conoce... así que aquí, transfiero mi conocimiento, descubrir para contagiar eso... que no tiene palabras. Primera expedición: Canarias - Cabo Verde, Cabo Verde - Fernando de Noronha y luego... siga el baile, siga el baile”, concluyó.

Lo dicho, la expedición tiene como propósito principal la defensa de los océanos, pero también hay lugar para el esparcimiento. A lo largo de este tiempo, la conductora compartió momentos de relajación a bordo, lo que evidencia su disfrute y conexión con el entorno natural. Entre estos se incluye una zambullida en altamar superando algunos temores, una fotografía tomando sol al lado de paneles solares, simbolizando su momento de “recargar baterías”, así como otra imagen preparando mate, lo que refleja la cotidianidad y la alegría dentro de esta significativa misión.

A pesar de la visión lúdica que puedan proyectar estas actividades, el viaje señala un compromiso profundo con el medio ambiente por parte de ambos protagonistas. Yago, hijo del renombrado medallista olímpico Santiago Lange, junto a Juana destacan no solo por su relación sentimental sino también por su dedicación a causas ambientales, marcando la importancia de su presencia en iniciativas que buscan concientizar y proteger los mares y su biodiversidad.