Nicole Neumann confesó que tuvo pérdidas en su embarazo y reveló la experiencia mística que vivió

La modelo contó el místico hecho que vivió en uno de los momentos más difíciles de su embarazo (Video: Instagram)

En medio del último trimestre de su embarazo, Nicole Neumann se prepara para darle la bienvenida a su primer bebé, fruto de su relación con Manu Urcera. Repleta de un sinfín de emociones, la modelo decidió descargarse en las redes y confesó que estuvo a punto de perder a su hijo y se abrió sobre un momento místico que tuvo.

“Estoy llegando a la misa del padre Fabricio, que fue quien nos casó. Les comenté que él encontró la imagen de San Expedito en Balvanera y ahora da misas en su iglesia. Voy a bendecir la pancita de paso”, explicó la rubia en sus redes. “Me hizo una imposición de manos y me dio una energía súper linda apenas entré. Me tuve que contener para no explotar en llanto. Fue emocionante”, confesó.

La modelo explicó que durante la semana 12 del embarazo vivió una difícil situación de la que pensó que no saldría adelante. Pero, su fe logró aferrarla en ese momento y se emocionó al dar los detalles en las redes sociales. “Encontré un agua bendecida de San Expedito que tenía guardada hace un montón. Tenía pérdidas y estaba en reposo total. Ahí empecé a bendecir mi panza con el agua bendita”, relató al borde de la emoción.

Según Nicole, esta práctica evitó que ocurriera lo impensable, a poco tiempo de cumplir los tres meses de gestación. Por ello, se mostró sumamente agradecida y no dudó en asistir a las celebraciones por el día de San Expedito el pasado viernes 19 de abril. Incluso, la pareja de Manu Urcera compartió una imagen del patrono de las causas urgentes y justas para mostrar su ferviente fe a través de las redes sociales.

La mamá de Nicole Neumann disparó contra su hija (Video: Intrusos)

Si bien su relato emocionó a la gente en las redes, también se llevó algunas críticas debido a que se filmó mientras manejaba. Sin embargo, la futura madre aseguró que se encontraba en un semáforo en rojo, por lo que estaba fuera de poner en peligro a su bebé.

La preparación de Nicole Neumann ante la inminente llegada de su bebé

En el último trayecto de su embarazo, la rubia comenzó a ultimar los detalles que le quedaban pendientes para recibir a su hijo. “Va llegando todo”, señaló la modelo en sus redes sociales. Una de las cuestiones que más le puso atención fue la habitación del bebé, que equipó progresivamente y compartió a sus millones seguidores.

“Acá en pleno armado. En breve les voy a mostrar cómo quedará el cuarto del bebé”, expresó Neumann en la plataforma social de Meta, donde adelantó algunos de los detalles del espacio que ocupará el pequeño. El color gris fue el protagonista de las postales que subió, aunque también se vislumbró algunos muebles, entre ellos la cuna, una cajonera y una alfombra a juego con el tono predominante.

Nicole Neumann tomó sol en la recta final de su embarazo (Foto: Instagram)

Pero eso no es lo único que realiza Nicole ante la llegada de su hijo, sino que también se ocupa de su estado físico antes de someterse al parto. “Arrancó el año finalmente, ¿no? Anoche: evento; 6:45 am arriba por arranque de clases. cada vez más temprano arrancan, che, con este calor. 10 am, a las 13 reunión en capital. Y le damos con todo”, enumeró la famosa, quien también compartió su rutina de ejercicio.

Sin permitir que el embarazo la aleje de la actividad física, la expareja de Fabián Cubero se propuso a seguir su rutina al pie de la letra. La mujer, adaptada para el bienestar de ella y su bebé, realiza actividades que le permiten mantenerse activa y fuerte a unos meses de la llegada de su futuro hijo. Esta práctica está controlada por varios profesionales, quienes la asesoran a la hora de equilibrar su ejercicio diario con la rutina que debe llevar una embarazada casi a término.