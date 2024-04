Fuerte discurso de Andy Chango en los Premios Platino sobre la situación del país: “La cultura que amamos no va a existir”

Andy Chando ganador del Premio Platino 2024 por su papel de Charly García en El amor después del amor (Video: TNT)

El debut actoral de Andy Chango fue por todo lo alto al ganar en los Premios Platino 2024 como mejor actor de reparto en miniserie o teleserie, en la undécima edición de la premiación, por su rol de Charly García en El amor después del amor, la biopic de Fito Páez. El músico fue el primer ganador y apuntó contra la política cultural del gobierno de Javier Milei.

“Cómo explicar en un solo minuto que se está muriendo el mundo. El cambio climático, que se está muriendo la cultura porque en Argentina la están asesinando”, comenzó diciendo Andy, quien interpretó al gran músico en la ficción, luego de recibir el galardón de manos de Luisana Lopilato y de Enzo Vogrincic, el actor de La sociedad de la nieve.

“Cómo explicar el dolor, la impotencia y a la vez, el agradecimiento”, afirmó, mientras destacaba el trabajo de Oscar Mullet, maquillador de la serie. “Sin ese bigote no existía”, aseguró, para finalizar destacando a los músicos que retrata la serie en la que participó y volver a lanzar filosas contra las medidas que viene tomando el gobierno nacional.

Andy Chango en los Premios Platino 2024

“A Fito, a Charly y por dar vida a este país que se está extinguiendo. Esta Argentina que se está yendo mucho más rápido que el planeta. Están asesinando a la cultura que tanto amamos, ya no va a existir más”, concluyó. Unas horas antes en la Riviera Maya varios de los actores, directores y figuras que participaron en la premiación se manifestaron en la misma línea.

Andy en una nota con Infobae había hablado del desafío que fue para él tener su debut actoral interpretando a Charly. “Tuve que ver los videos para captar los gestos, las canciones, cantar las canciones... Mirá que no soy actor, pero me daba mucho más miedo tener que cantar a Charly por el respeto que le tengo. Me parecía una aberración, una falta de respeto. Como jugar al fútbol en el lugar de Maradona. ¿A quién vas a poner en lugar de Messi? Eso fue muy estresante para mí. Fue también muy enriquecedor porque fue un juego. Nunca había actuado en una superproducción bestia. Me ponían el bigote y yo hacía todo tipo de disparates y ya me creía que era Charly”, aseguró.

Andy Chango como Charly García en la serie sobre Fito Páez, El amor después del amor (Foto: Netlflix)

Antes de alzarse con el premio que se entrega en México, el músico se refirió al vuelco que está dando en su carrera. “Esta es la tercera nominación que tengo. Me gané un Premio Cóndor de Plata en Argentina. Me planteé ser actor, pero tardé estos dos años. Ahora con esta última nominación me fui a buscar un representante. Dije ‘ok, vamos para adelante’. La vida es sorprendente. Haber comenzado en el rock, el jazz, estar 20 años en España. Sentir que no pertenezco a nada. Escribir un libro y después dejar de escribir. Estas cosas mediáticas de las que también me siento ajeno y este mundo del que me siento ajeno. Al sentirse tan ajeno a todo, sos una hoja en blanco y eso es lo que se supone que es un actor. En cierta forma, quizás la vida me dio una capacitación que, otras personas, encontraron estudiando, cosa que respeto muchísimo. Acá hay actores formados de verdad y con trayectoria. Yo creo que por la situación de mi vida y por mi locura personal, puedo llegar a actuar bien”, señaló.

También, reveló cuál fue la reacción que tuvo del propio músico acerca de que lo interprete. “Cuando salió la serie me llegó por Instagram un correo de su chica, de Mecha, diciendo que la habían visto y que estaba muy copado con la interpretación. Yo casi no uso las redes y estuve todo el año diciendo ‘¿qué debe pensar Charly de esto?’. Un año después lo llamé a Fito y me dijo ‘claro, Charly fue lo primero que me dijo’. Después Mecha me comentó ‘te escribimos hace un año’ y ahí vi lo que querría haber visto antes. Estuve un año sin saber que estaba todo bien con Charly, que era lo único que nos importaba a mí y a Fito. Más que la serie y más si le iba bien. Había que dejarlo bien por la admiración que Fito le tiene y por la que todos le tenemos”, expresó.