Los famosos que revelaron que sufrieron bullying en su infancia

Estos seis famosos sufrieron bullying

El bullying es un tipo de conducta que se manifiestan de diversas formas, como ataques verbales, maltrato psicológico, agresiones físicas y formas de exclusión social. Esto se lleva a cabo en la escuela como también fuera.

En una entrevista con Infobae, Juan Pablo Mouesca, destacado pediatra y psiquiatra infanto-juvenil, abordó en profundidad este tema, ofreciendo una perspectiva clara sobre su definición y alcance. “Es un fenómeno de maltrato grupal, intencional y persistente, que se repite en el tiempo de manera sistemática protagonizado por una o varias personas y dirigido hacia uno o varios compañeros. Tiene direccionalidad e intención de daño, que puede llegar a ser progresivo”, explicó.

Una reciente publicación de la ONG Bullying Sin Fronteras en abril del 2023 reveló que siete de cada diez niños en el mundo son víctimas de acoso escolar diariamente. Este estudio también coloca a Argentina entre los cinco países con mayor número de incidentes registrados, acumulando 50.250 casos de bullying y ciberbullying anualmente.

Varias figuras públicas han compartido sus experiencias personales con el acoso escolar. Estos testimonios aportan a la creciente concienciación sobre este comportamiento, un problema que afecta a jóvenes alrededor del mundo.

El reconocido actor Ricardo Darín, contó hace algunos años, que había sufrido bullying en la escuela. “En la escuela había algo mío que molestaba porque si no, no entiendo por qué recibí tantas agresiones. Les parecía que era un acto de soberbia de mi parte intentar hablar bien, eso me valió varias palizas. Era frágil, flaquito, vulnerable”, contó a Radio Vorterix.

Ricardo Darin trabajando en la serie Elijo Creer

El cambio del colegio de toda la vida a otro nuevo, siempre genera un desafío. A la actriz Eugenia “China” Suárez le sucedió justamente eso. “Con los compañeros de mi colegio, que ya me conocían de chiquita, me llevaba muy bien. Pero me cambié de colegio a mitad de año, ya habiendo estado en ‘Rincón de luz’, y ahí fue tremendo, sí. La pasé muy mal, yo entré con una actitud muy introvertida, estaba como entrando en un lugar nuevo, siendo conocida, me daba vergüenza”, admitió la ex actriz de ‘Casi Ángeles’”, en el programa Peña del Morfi de Telefe.

La actriz argentina Eugenia Suárez posa a su llegada a los Premios Platino Ibero-American Film Awards en Marbella, . (REUTERS)

Sergio “Maravilla” Martínez, uno de los boxeadores más importantes de los últimos tiempos en Argentina, contó en una entrevista a Infobae, que sufrió este acoso en su adolescencia. “Yo entiendo que hacía mérito, era muy callado, conservado, un pibe extraño, raro y de hecho el apodo mío era ‘El Raro’. Hubo alguna mano que pasó volando por la cara y eso”, reveló.

Sergio Maravilla Martínez en su pelea por el campeonato mundial mediano ante Julio Cesar Chávez en 2012 ( Getty Images)

Emilia Mernes es, hoy en día, una de las cantantes más importantes de nuestro país, pero hace un par de años no la estaba pasando nada bien en la escuela. “Cuando empecé a ser un poco conocida, a muchas compañeras del colegio no les gustó. Muchas de ellas se habían presentado a un casting y finalmente no quedaron, entonces me empezaron a hacer bullying y en una fiesta de 15 me sacaron una foto en el baño y la difundieron por todo el colegio”, recordó en el programa Podemos Hablar de Telefe.

Emilia Mernes cantando en el Movistar Arena

Este comportamiento inapropiado por parte de pares también le ocurrió a otra cantante, como María Becerra, una de las artistas más importantes del momento. “Sufrí mucho bullying en el colegio y esa era mi realidad. Entonces para mí era normal salir al recreo, sentarme en una esquina y que nadie me hablara. En la escuela de canto también me hicieron bullying, en todos lados”, contó en el programa Podemos Hablar de Telefe

María Becerra durante su concierto en el estadio River Plate. en mayo de este año

El reconocido modelo Hernán Drago tambén compartió en los medios de comunicación su lucha personal durante la infancia con el bullying ligado a su sobrepeso. “Empecé a engordar a los 7 años, y cuando me hacían gastadas yo para calmar esa sensación iba y comía más. Llegué a tener hasta 20 kilos de más, y el mayor problema del bullying era que me estaba cambiando la personalidad. Nunca me creí que ni mejor ni peor que nadie por mi panza, pero no quería salir. Lamentablemente la sociedad empezó a tratarme de otra manera, y mi caso es extremo si se quiere, porque pasé de tener problemas de sobrepeso a estar a punto de cumplir 47 años y todavía soy modelo de ropa interior”, recordó Drago en una entrevista hace unos años para Infobae.