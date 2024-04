Rumores de reconciliación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: los indicios

La pareja volvió a mostrarse en público luego de su última ruptura (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Amigos, novios, ex: la relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona estuvo llena de idas y vueltas en los últimos nueve años. Durante 2023, decidieron terminar su noviazgo aunque mantuvieron su amistad. Y en las últimas horas, los movimientos de ambos apuntarían a una posible reconciliación.

El posible regreso de la pareja tomó por sorpresa a más de uno, en especial luego de la visita del exfutbolista a la Costa Atlántica. De acuerdo con un testimonio exclusivo al que accedió a Teleshow, cuando estuvo en Mar del Plata, fue a Bruto, un conocido boliche de la ciudad balnearia, e intentó seducir por todos los medios a una joven que se encontraba en el lugar. Esto hizo pensar que alejaría de su radar a la hija de Maradona, pero nuevos indicios apuntarían en otro sentido.

Según el periodista Gustavo Méndez, el exjugador de Boca y la diseñadora de indumentaria fueron vistos por la zona de Banfield, específicamente por Avenida Alsina y Maipú, donde vive su familia. En dicha zona, el hombre descendió del vehículo donde se trasladó y entró a un local mientras Gianinna lo esperaba en el auto. Rápidamente se volvieron a poner en marcha para evitar las miradas de los transeúntes, aunque esto no fue suficiente para pasar desapercibidos. En Socios del espectáculo mostraron las imágenes en las que, de acuerdo al periodista, ella buscó pasar inadvertida mientras que él, por el contrario, lució su habitual sombrero estilo cowboy.

El periodista compartió imágenes inéditas de la salida de la flamante pareja

Los indicios de una posible reconciliación estuvieron presentes los últimos días. A través de la plataforma de Instagram, el exfutbolista de la selección italiana aprovechó su visita a Mar del Plata para pasar por el restaurante La Tota. Allí se sacó una serie de fotografías alusivas, como una donde se observa un cuadro de la familia Maradona, donde se ve a Diego y Claudia Villafañe, Dalma, y también posa su exnovia a una corta edad.

El auto en el que viajaron por Banfield, según el periodista

Gianinna también dejó algunos rastros al mostrarse disfrutando de un partido del Xeneize ante Godoy Cruz, al cual asistió con su hijo Benjamín. Ese encuentro también fue presenciado por Osvaldo, quien subió varias imágenes en La Bombonera en compañía de algunos amigos que fueron a presencial el multitudinario evento.

Cabe mencionar que la relación terminó en noviembre del año pasado luego de un gran desgaste. El cantante luego se mostró en pareja con la periodista Daniela Ballester, pero su tumultuoso romance finalizó otra vez en escándalo. Luego reconoció a través de un video en sus redes la situación por la que atravesaba: “Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones; por enojo caigo en la autodestrucción, y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor”.

La indirecta del exfutbolista respecto a su relacion con Gianinna Maradona (Instagram)

“Eso me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, me hace no tener ganas de ver a mi familia, de compartir cosas con mis hijos”, señaló en ese clip que logró viralizarse a lo largo del ciberespacio.

Cómo inició la relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

El amor de la pareja nació en el 2015, cuando el exdeportista había confirmado su separación con Jimena Barón, quien luego aseguró que habría ocurrido todo a sus espaldas. La diseñadora de moda y el hombre fueron capturados por las cámaras de los medios en un boliche, donde dieron mucho de qué hablar. “Era amiga y ahora está con el padre de mi hijo”, señaló la artista, luego de dedicarles el tema La Araña.

Durante estos ocho años tuvieron una relación entre idas y vueltas debido a rumores e incertidumbres que los pusieron a prueba. Fueron de la amistad a la formalización y las consecuentes rupturas. Incluso parecían estar a punto de dar el ‘Sí’ ante el altar, según versiones que circularon a principios de mayo de 2022.

Pero nunca dieron el gran paso formal hasta su última separación en noviembre pasado. Ahora, su amor habría resurgido tras un tiempo separados, dando lugar a un nuevo capítulo en su historia.