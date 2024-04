Santiago del Moro anunció el ingreso más esperado a la casa de Gran Hermano: “Tiene una historia de película”

Martín Menem vuelve a convocar a la comisión de Juicio Político, pero Marcela Pagano resiste y no renuncia

La diputada no recibió ningún ofrecimiento de parte del Presidente de la Cámara para dimitir y presidir otra comisión. La oposición no irá mañana al llamado porque no la citó la legisladora a quien reconocen como titular de ese grupo parlamentario