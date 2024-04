Romina Gaetani a los besos con su nuevo novio en la noche porteña: quién es el hombre que la enamoró

Romina Gaetani a los besos con su nuevo novio en la noche porteña: quién es el hombre que la conquistó (Créditos: RS Fotos)

Romina Gaetani volvió a apostar al amor y si bien está en pareja hace varios meses, ahora decidió hacer pública su relación. La actriz se mostró en un evento con su novio Luis Cavanagh, muy cariñosos, enamorados y sin ocultarse de los flashes, lo que el mundo del espectáculo significa una presentación oficial.

Hasta esta salida, el hombre venía manteniendo un bajo perfil. Incluso tiene sus redes sociales con candado, y su objetivo de momento parece ser mantener su vida privada de manera reservada, pese a estar en pareja con la actriz que tiene mucha exposición.

Romina y Luis se conocieron en Carlos Paz

La aparición pública se dio este martes en la noche porteña ya que la pareja asistió al estreno teatral de Esperando la Carroza en el teatro Broadway de la Avenida Corrientes, donde también estuvieron presentes los protagonistas de la obra y figuras del espectáculo nacional.

“Estoy muy feliz y enamorada”, le dijo la actriz a Teleshow para que no quedaran dudas de su felicidad. Según pudo saber este medio, la relación entre ambos inició en diciembre cuando se conocieron en el cumpleaños de un amigo de él. Ahora, la pareja posó para las cámaras sonrientes y a los besos, disfrutando de este momento de plenitud.

La pareja se mostró a los besos en el estreno

Romina Gaetani habló de su deseo de ser madre

En octubre del 2023 la actriz estuvo invitada en Noche al Dente (América TV) y entre los temas que abordó en la entrevista, confesó que tiene el deseo de ser madre y de formar una familia. “Tengo muchas amigas que son madres. Es algo que me gustaría, soy familiera, me gustaría formar una familia. Aunque no quiero empujar para que eso suceda”, sostuvo Gaetani y remarcó: “Creo que si el universo todavía me está dejando tranquila o con algún novio que entra y se va, es porque todavía tengo que aprender algunas cosas. Me encantaría ser madre”.

Por su parte, la actriz que en su momento protagonizaba Buenos Chicos agregó: “Por más que rece, por más que pida, comprendo que no tiene que ver con la cabeza sino con el alma, es decir, quizás la vida, y confiar en el proceso de la vida, si quiere que sea madre lo voy a ser y si no, tendrá mejores cosas para mí”.

Romina Gaetani habló de la maternidad

“Andá a saber lo que me depara el destino y no quiero centrarme en ‘quiero ser madre, quiero ser madre’.Además, las mujeres tenemos que sacarnos ese mandato. Y también me doy cuenta de que quiero ser madre por el mandato. Me hago cargo de eso. Me quiero correr de eso para ser más sabia. Una puede maternar de distintas maneras”, concluyó.

Además, Gaetani contó cuánto fue el mayor tiempo de su vida que estuvo sin tener relaciones sexuales y reveló que tiene miedo de los hombres. “¿Cuál fue tu récord máximo de tiempo sin sexo?”, le preguntó el conductor del ciclo, a lo que ella aclaró con buena onda: “Tres años. Tuve algo una vez por año, pero los cuento igual”, contestó Romina. “Pero no, es como que rompés el ayuno”, reflexionó Dente. En tanto la actriz insistió: “No chicos, un copetín en un año no es romper el ayuno, es como tomarte un caldo de hueso”, comentó.

“Aparte soy de separarme y te hago duelo largo”, confesó Romina sobre las rupturas amorosas que tuvo. “Soy muy espiritual en sos momentos. Soy re de llorar, ir a misa, rezar”, reconoció divertida. Por último, la actriz afirmó que suele ser muy reservada al principio con los hombres y que no le dan confianza a simple vista. “Miedo, no sé si es la palabra, aunque quizás sí”, agregó.