Mauro de Gran Hermano sufrió un accidente casero y debió salir de la casa

Mauro sufrió un accidente casero en GH

Las cuestiones médicas en torno a la salud de los participantes de Gran Hermano (Telefe), siguen sumando momentos desconcertantes al juego. Luego de la sorpresiva partida de Juliana Furia Scaglione para hacerse nuevos estudios de sangre y su inmediato regreso, se vio cómo esta mañana Mauro Dalesio -quien a su vez mantiene una relación especial con la polémica participante- sufrió un accidente doméstico que lo sacó de la casa por unas horas.

El muchacho se encontraba en la cocina secando los platos cuando uno de ello se le resbaló de las manos mientras le pasaba el repasador. “Nooo, bolu... Noooo”, se lamentó Mauro mientras los pedazos de vajilla se esparcían por la mesada y caían al piso. Sin embargo, uno de ellos le rozó la parte inferior de su mano izquierda y le provocó un importante corte que lo hizo sangrar.

Un rato después, en la habitación de las mujeres, Virginia Demo y Coty Romero comentaron el accidente. “Se cortó Maurito”, le dijo la correntina. “Sí, se cortó, pobre... Yo ni lo vi”, respondió Virginia. “Sí, y es re profundo el corte que se hizo”, agregó la correntina, exparticipante de la anterior edición del reality, que acaba de ingresar hace poco a la casa.

Tras el accidente, Mauro salió de la casa para ser asistido y, según se consignó, le habrían dado tres puntos para cerrar la herida. Según pudo saber Teleshow, en el programa de este miércoles por la noche se darán más detalles al respecto.

La herida de Mauro mientras secaba un plato en la casa de Gran Hermano

Con estos episodios, Furia y Mauro dejaron la casa prácticamente en simultáneo. Casualmente, se trata de una de las parejas que se formó en esta edición y que, los últimos días, se vio convulsionada por el arribo de Coty Romero. La correntina es sin dudas una competidora fuerte, y los hermanitos tomaron nota de eso. Como no podía ser de otra manera, fue Furia quien planeó la estrategia más osada, con Mauro como partenaire, para intentar llevarla a placa.

En una charla en el sauna, Furia encaró al joven, sabiendo que se habían registrado miradas y gestos entre él y Coty, por lo que intentó despegarlo de ese juego, o al menos utilizarlo a su favor, como lo reconoció posteriormente.

“La tipa esta entró claramente a desestabilizarnos a todos. Yo sé que me está buscando. Voy a tener la mejor con la piba, pero nunca va a pasar más de eso; y segundo, menos que menos, voy a jugar con ella”, le dijo y revelo la táctica a utilizar: “Pero yo te estoy diciendo que le des pelota para sacarle la información, flaco, no estás entendiendo. No te cuesta nada, dale. Nos resirve como juego”.

Sin embargo, Mauro no pudo dejar de lado sus sentimientos, ante lo que preguntó: “¿Vos qué querés hacer conmigo? ¿Vamos a seguir estando?”, pero la cabeza de Furia seguía en el juego, ante lo que su respuesta simplemente fue: “Tenés que agarrar ahí para sacarle toda la info. No importa, pase lo que pase, yo soy una divina. ¿Qué mejor que hacerse el amigo con derecho a roce y a otra cosa? Ahí está, te fui más explícita”.