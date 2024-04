Chapa & Castelo se preparan para hacer bailar al Luna Park: “Sabemos que traemos un género muy controversial”

Chapa & Castelo feat. C.R.O - Lento (Original Mix)

Joaquín Ruiz y Federico Castelo se conocieron en la infancia cruzados por su amor al rock y a tocar música, uno el bajo y el otro la batería. Los discos clásicos de AC/DC, Pink Floyd y los Stones moldearon el gusto compartido inicial, hasta que la música electrónica entró en sus oídos y algo se les movió. Desde ahí y alrededor del año 2015 se configuraron como dúo y se bautizaron Chapa & Castelo: con el tiempo se consolidaron como uno de los números más requeridos en el underground housero y ahora están por dar su primer gran salto, cuando el próximo sábado 8 de junio monten su fiesta en el estadio Luna Park.

“Estamos muy contentos porque hacer un Luna para nosotros es un sueño que pronto se va hacer realidad. Imaginate todas las bandas y todos los artistas que pasaron por ese escenario, es muy fuerte. Montar un evento en el Luna es una responsabilidad enorme, principalmente. Sin lugar a duda también lo es para todo nuestro equipo, que ya se encuentra trabajando para sacar adelante el show más importante del año”, dicen en diálogo con Teleshow.

“Nos importa mucho dejar al Luna Park parado como el espacio abierto en el aspecto cultural que siempre fue, dándole la bienvenida a todos los artistas sin importar su género. Sabemos que traemos un género muy controversial en el estadio y en nuestro país, y por eso también estamos muy agradecidos de la oportunidad que se nos brinda para impulsar nuestra cultura musical de una forma sana y segura, como lo hacemos hace más de ocho años en familia con La Juanita”, agregan y hacen mención al sello discográfico que montaron hace ocho años para editar su música y también hacer fiestas en distintos puntos de la Argentina. “From Buenos Aires to the world” es el lema que los impulsa.

Chapa & Castelo en una de las puertas del Luna Park, esperando por el show que darán el próximo 8 de junio en el Palacio de los Deportes (Fotos: Gentileza prensa Chapa & Castelo)

“Para este show vamos a ir con un set extendido de cuatro o cinco horas manteniendo nuestra esencia, por lo que la gente nos conoce y nos viene a ver. Pero también van haber muchas sorpresas que no les podemos contar ahora, desde la puesta en escena hasta algún artista invitado”, prometen para el show del Luna mientras juegan al misterio.

Al margen de sus sets en vivo, recientemente estrenaron una grabación con C.R.O, uno de los íconos de la primera ola del trap argentino: “Lento (Original mix)” es el título de este track que presenta una original cruza entre el flow del rapero oriundo de Neuquén con el beat housero propuesto por el dúo desde las perillas. “Hacer una colaboración con C.R.O fue una experiencia totalmente mágica. Fluyó muy bien de principio a fin y pasamos unos momentos inolvidables dentro del estudio, intentando lograr algo único que nos caracterice a ambos. Admiramos mucho su arte y fue muy interesante verlo en acción creando adentro de un estudio y debatiendo juntos que era lo mejor para el track”, cuentan ellos.

“No trabajamos con otros cantantes al día de hoy. Lo que sí hicimos fueron colaboraciones con otros productores de música electrónica. Hay mas proyectos como este tipo de colaboraciones en carpeta, más cerca a nuestra escena, que es el rock y que nos encantaría mencionar, pero todavía no es el momento”, dicen nuevamente en modo incógnito.

Chapa & Castelo en las calles de Buenos Aires

El show en el Luna Park no será solamente un punto de llegada para Chapa & Castelo sino una especie de plataforma para lo que se vendrá, ya que días después saldrán de gira por distintos países de América (Chile, Canadá, Brasil, Colombia, México) y también por Europa (con fechas programadas en España, Holanda, Malta, Dinamarca, Alemania, Francia e Italia).

“El publico de Buenos Aires es inigualable. Estamos todos en casa y esa energía extrema se puede notar en cada segundo del set. La gente acá te demuestra con pasión lo que esta pasando y lo que le estás generando. Es una felicidad inexplicable ver como la gente, por algunas horas, se olvida de sus problemas y te transmite felicidad divirtiéndose en cada estribillo de nuestros sets”, comparan a la hora de pensar los públicos que bailan con su música. La del próximo 8 de junio, entonces, se dará un nuevo encuentro entre la dupla y su gente en una pista; en esta ocasión, del lado de adentro de uno de los estadios más emblemáticos de la ciudad.