Tini Stoessel anunció la presentación en vivo de su nuevo álbum en Buenos Aires: “Va a ser íntima, compleja, muy introspectiva”

La emoción de Tini Stoessel en el lanzamiento de su nuevo disco

Cinco días después del estreno de su quinto álbum de estudio, al cual tituló Un mechón de pelo, Tini Stoessel anunció cuándo serán los showsen los que se reencontrará con su público. “Les quiero contar con mucha emoción que van a haber tres funciones en Buenos Aires, el 25, 26 y 27 de abril, para hacer la presentación en vivo de Un mechón de pelo”, comenzó expresando la cantante en la primera de una serie de dos historias de Instagram.

“Va a ser una presentación íntima, compleja, muy introspectiva contando esta historia como nunca antes lo hice en un show. Estoy tan emocionada de lo que estamos armando, del equipo hermoso que está dejando el alma en cada canción. Para todas las personas que no puedan estar ahí, lo van a poder ver a través de un streaming”, detalló luego.

“Un mechón de pelo es un gran desafío para mí, y lo siento como una bendición muy grande el poder hacerlo. Lxs amo y agradezco por tanto cariño hacia este álbum”, cerró Tini el comunicado junto a un emoji de corazón rojo. En la publicación siguiente develó que el lugar donde dará los recitales es el Club Hurlingham, ubicado en la localidad bonaerense homónima, y que entre el 18 y 19 de abril se largará la preventa de entradas para clientes de un banco.

El anuncio de Tini Stoessel

El pasado 11 de abril y después de mucha expectativa generada por sus tres primeros singles, Tini publicó su nuevo disco, un trabajo refleja las distintas crisis personales, emotivas y artísticas que atravesó la cantante y actriz en el último año y medio, lo que le dio argumentos para escribir las diez canciones que le dan forma a este trabajo. Algunos minutos antes del estreno, Stoessel realizó un vivo de Instagram a corazón abierto en el que expuso sus sentimientos con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Tini apuntó al uso de las redes sociales, especificamente con lo que tiene que ver con el odio que se envía y recibe. “Algo que suelo decir bastante es esto de las redes sociales y ver algo que ves de alguien que está expuesto, o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad, pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo, muchísimo. Ojalá se tome bastante más consciencia de lo que generan las redes sociales”, dijo llorando.

“Y que un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mi, por mi proceso y por todo lo que me pasó. Lo digo en general. Siento que se habla muy libremente de la vida de otro, de qué es lo que uno piensa... Y nadie sabe lo que está viviendo o procesando puertas para adentro esa persona. Entonces, por favor, sean más empáticos y tengan un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida de otras personas, simplemente por lo que la otra persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo”, le pidió a su comunidad.

Tini Stoessel se quebró en el lanzamiento de su nuevo disco

En la misma presentación, Tini había adelantado que estos shows estaban pensados “solamente para este álbum, para mostrar Un mechón de pelo. Lo que estamos preparando es un show igual de intenso que álbum. Es algo que nunca hice en vivo, todo lo que estamos planteando y proponiendo para hacer. Es un desafío gigante como lo fue también hacer este álbum. La idea también es poder filmar este show y que todos los que no puedan estar presentes, igualmente lo puedan ver desde sus casas o donde sea”.