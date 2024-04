Tini Stoessel, a corazón abierto sobre su salud mental: “Me diagnosticaron depresión”

Tini confiesa que tiene depresión

Esta semana Tini Stoessel editó su quinto álbum de estudio el cual tituló Un mechón de pelo y en el cual refleja buena parte de las crisis emocionales que sufrió en el último año y medio. La dura internación de su papá Alejandro Stoessel, los vaivenes del corazón, el correlato mediático de su relación con Rodrigo de Paul, los dardos indirectos que se dispensaron con Cami Homs, el hate que recibió en las redes sociales y su cuadro de depresión son algunos de los elementos que alimentaron el guión conceptual del disco en cuestión.

“Mi pelo siempre fue algo que me representó mucho en mi vida diaria, en mis shows, en mi carrera, en mis videos... Al siempre tenerlo largo, como que yo sentía que me generaba muchísima fuerza y era lo que me representaba mucho. Pero cuando me diagnosticaron depresión, empecé a tener un proceso no solamente interno, sino también a nivel externo. Y con el pelo es como que... Me miraba al espejo y no me encontraba, no me hallaba. Iba y me cambiaba el color de pelo. Y me volví a mirar en el espejo, y seguía, y seguía y seguía ahí. Toda esa búsqueda que estaba teniendo a nivel interior, por así decirlo, y a nivel emocional, se vio reflejada mucho en mi pelo y en lo que soy hoy. En como lo tengo hoy”, desarrolló la cantante en una entrevista con MTV en ocasión de este lanzamiento.

“Y aun así, aunque lo tenga cortito, me siento una mujer completamente distinta para bien, empoderada, que crecí muchísimo, que aprendí muchísimas cosas. Y bueno, por eso el álbum se llama así, Un mechón de pelo”, explicó Stoessel.

Tini Stoessel se quebró en el lanzamiento de su nuevo disco

En otro tramo de la conversación con la señal de música, Tini contó cómo fue que pensó el concepto del disco y qué diferencias encuentra en este flamante trabajo y los anteriores (Tini, Quiero volver, Tini Tini Tini y Cupido). “La realidad es que el proceso de este álbum fue distinto a los procesos que tuve anteriormente con mis otros álbumes. Y es que entré al estudio con el concepto realmente ya armado, con las canciones desarrolladas conceptualmente por más de que no hayan estado escritas. Entonces entramos al estudio ya sabiendo de qué iba a tratarse cada canción”, explicó.

“Es que es una historia de principio a fin, es un álbum que escuchás desde la primera canción hasta la última. Es un álbum que te va contando una historia, en algún punto. Y muy profunda, también, muy compleja. Así como son las canciones, también lo tienen las visuales, los videos, lo tienen las fotos. Y por eso nos importó mucho desarrollar no solamente el tema de la música, sino también lo visual para acompañar y para terminar de contar realmente bien esa historia y cada canción”, detalló a continuación.

En cuanto a lo audiovisual, dijo: “En estos videos sí se necesitó mucho de la interpretación. Y la interpretación y la actuación es algo que amo mucho hacer. En este álbum se pudo desarrollar ese lado. Una de las cosas que más me gustó hacer es, claramente, pensar en la idea del video, desarrollarla y después poder interpretarla de la mejor manera que pueda”.

Tini Stoessel presentó el videoclip de “Ni de ti” donde le habla a Camila Homs

“Una de las cosas más lindas que tiene este disco para mí a nivel personal es que yo pude hablar. Y estaría bueno que eso genere que otra persona se anime a decir algo que quizás nunca se animó a decir, que se anime a hacer algo que no se está animando, como la libertad de expresión, el no tener miedo a decir si algo te lastimó... Creo que el álbum tiene como ese mensaje al final, el poder hablar. Hoy, poder expresar todo esto, me hizo crecer muchísimo”, cerró Tini.