La Locomotora Oliveras fue contratada por el Ministerio de Seguridad: qué función realizará

Locomotora Oliveras y Patricia Bullrich, al momento de unir fuerzas en 2023

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, contrató a la reconocida boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, para reforzar algunas de las políticas vinculadas al presente de los jóvenes y su relación con el deporte.

Según detallaron a Teleshow fuentes de la cartera gubernamental, la deportista será parte de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos. “Su tarea será llevar a cabo el programa Cuidar el Juego, que tiene el objetivo de brindar herramientas a las asociaciones deportivas en la formación de competencias sociales y emocionales, como parte integral del desarrollo deportivo, para prevenir las violencias en ligas infantiles y juveniles. Además, contará con el apoyo de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y líderes deportivos”, indicaron a este medio.

Consultados acerca de los motivos de la elección de esta destacada figura del boxeo, devenida en coach motivacional en las redes sociales, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron que “la vieron capacitada para esta tarea, debido a que ya conocen su trabajo con jóvenes para que se inclinen a los deportes y dejen las calles”.

Esta colaboración se destaca no solo por su singularidad, sino también por la activa participación de la deportista en la Campaña Presidencial de 2023, ligándola aún más al espectro político argentino. Es que, hace exactamente un año, cuando Patricia Bullrich era precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Locomotora se sumó a su campaña y juntas filmaron un video.

En abril de 2023 Alejandra "Locomotora" Oliveras se sumó a la fuerza de Patricia Bullrich

En la secuencia, que se dio a conocer en ese momento y figura en esta nota, las dos mujeres intercambiaron palabras de agradecimiento. Además, Oliveras le enseñó algunos movimientos de box a Bullrich.

“Vos vas a ganar, la gente que te está apoyando, ve todo lo que hacés, y estamos convencidos”, le dijo la deportista a la actual ministra de Seguridad en el breve diálogo. “Voy a subir al ring”, completó Bullrich.

Oriunda de la provincia de Jujuy, Alejandra Locomotora Oliveras dejó una marca indeleble en el mundo del boxeo tras obtener seis títulos mundiales en diversas categorías que incluyeron el peso supergallo de la WBC, peso pluma de la WBA y peso ligero de la WBC. Además de su destreza en el cuadrilátero, estableció dos récords Guinness y consolidó su legado como una de las figuras más icónicas del boxeo femenino.

Según recordó en una nota con Infobae, su carrera estuvo marcada por victorias significativas: “Salí campeona por primera vez en 2006 y mi último cinturón lo gané en 2019. Gané todas las peleas por nocaut”.

Locomotora con los seis títulos mundiales

Tras colgar los guantes, trascendió el ámbito deportivo para convertirse primero en un personaje mediático y luego en una fuente de inspiración y un modelo a seguir fuera del ring.

A través de charlas motivacionales, enfocadas especialmente en los jóvenes, actualmente promueve el deporte como un estilo de vida saludable y como una herramienta de superación personal. Además, inició un grupo solidario a través del cual lleva a cabo iniciativas de ayuda en comunidades carenciadas. Su incursión en la política marca otro capítulo en su vida, en el que busca influir positivamente en la sociedad desde una nueva trinchera.

El impacto de Oliveras se extiende más allá de sus logros deportivos; su historia es un testimonio de resiliencia y determinación. Criada en un hogar de bajos recursos, enfrentó numerosos desafíos desde una temprana edad, esforzándose por sobresalir y trascender las limitaciones de su entorno.

“Me siento reconocida por la gente todo el tiempo, porque por las charlas viajo por todo el país y la gente me quiere, me abraza porque yo les doy fuerza”, expresó. Su mensaje resuena con fuerza entre quienes buscan superar los obstáculos, proyectando que los golpes más duros no siempre vienen del ring, sino de la vida misma.