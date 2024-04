El polémico pedido de Furia a Mauro para sacar a Coty de Gran Hermano: “Tenés que agarrar”

Polémica estrategia de Furia para sacar a Coty de Gran Hermano y el cuestionable pedido que le hizo a Mauro: "Tenés que agarrar"

En la edición 2023 de Gran Hermano (Telefe) la convivencia se tornó un juego con precisión quirúrgica en el que cada uno de los integrantes piensa y repiensa sus pasos con la intención de doblegar a su oponente. Así, en las últimas horas se destapó una controversial estrategia entre Juliana Furia Scaglione y Mauro Dalessio, con la intención de unir fuerzas en pos de llegar a la final y ganar el premio de 50 millones de pesos.

Desde la llegada de Coti Romero a la casa, una de las participantes más polémicas de la edición anterior de Gran Hermano, los hermanitos entendieron que se trataba de una competidora fuerte en el concurso por lo que todos los planes se centraron en un intento por debilitar su posición. Sin embargo, lo ideado por la doble de riesgo superó lo visto en cualquiera de las ediciones del juego.

En una charla en el sauna, Furia encaró al joven (que es su pareja dentro de la casa) y sin dudarlo preguntó: “Necesito saber qué cosas te rompen las pelotas así ya no las hacemos más, porque me tiene las pelotas llenas que te vivas enojando. No tengo ganas de enojarme de nada y sé que a esta piba la metieron por algo. Entonces, ya veo que la está jodiendo a Flor, a mí no me va a joder”. Es que ella sabe perfectamente que ya hubo intercambios de palabras, miradas y gestos entre Mauro y Coti, por lo que intenta despegarlo de ese juego, o al menos utilizarlo a su favor, como lo reconociera posteriormente.

Según palabras del joven: “La tipa esta entró claramente a desestabilizarnos a todos por lo que es afuera, lo que sabemos, y yo sé que me está buscando. Voy a tener la mejor con la piba, pero nunca a va a pasar más de eso, y segundo, menos que menos voy a jugar con ella”. y fue allí que su interlocutora elevó el tono de voz y revelo la táctica a utilizar: “Pero yo te estoy diciendo que le des pelota para sacarle la información, flaco, no estás entendiendo. No te cuesta nada, dale. Nos resirve como juego”.

Sin embargo, Mauro no pudo dejar de lado sus sentimientos, ante lo que preguntó: “¿Vos qué querés hacer conmigo? ¿Vamos a seguir estando?”, pero la cabeza de Furia seguía en el juego, ante lo que su respuesta simplemente fue: “Tenés que agarrar ahí para sacarle toda la info. No importa, pase lo que pase, yo soy una divina. ¿Qué mejor que hacerse el amigo con derecho a roce y a otra cosa? Ahí está, te fui más explícita”.

A pesar de las reticencias iniciales de Mauro sobre el uso de la seducción como herramienta de juego, parece que accedió a participar en el esquema propuesto por Juliana. Esta situación subraya la intensidad y la competitividad presentes en Gran Hermano, donde la manipulación y las alianzas se convierten en elementos clave para la supervivencia y el éxito dentro del programa.

Pero el gerente de marketing todavía tenía algunas dudas que prefirió no callar: “Si yo hago eso, ¿vos qué vas a hacer? ¿Puedo seguir estando con vos? ¿Qué hago yo?”, preguntó. Pero Furia volvió a hablar de la estrategia, con una propuesta que incluyó ofrecerle a Mauro una parte del premio monetario en caso de ganar Gran Hermano 2023, como incentivo para llevar a cabo este plan.

“Si yo gano el juego, 30 millones son míos, 10 son para mi hermana y el resto son tuyos, ¿listo? ¡Grabá esto, Telefe!”, disparó ella, ante lo que él se quedó en silencio sin entender si se le hablaba en serio o no, pero no dudó en sumarse a esta cruzada, aunque aclaró: “Éticamente, la verdad que no me parece. Yo quiero ver cómo actúa la mina también”. Así, las conversaciones entre los dos llegaron a un acuerdo para intentar sacar provecho de la situación de manera conjunta.