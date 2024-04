Mujer bonita, el musical llega a la Argentina: Florencia Peña podría convertirse en Julia Roberts

El musical de Mujer bonita llega a la Argentina: Florencia Peña podría convertirse en Julia Roberts en la obra teatral (Video: Instagram)

La película que catapultó a escala mundial la carrera de Julia Roberts llegará a la Argentina a puro baile y canciones. El productor Miguel Pardo viajó a España, especialmente, para adquirir Mujer bonita, obra que es un suceso en Madrid, junto a Ricky Pashkus y Florencia Peña, la candidata fuerte para el rol protagónico.

El director teatral dialogó con Teleshow sobre el proyecto que llegaría después del actual que comparte con el productor y con la actriz de Mamma Mia. “Estuvimos en Madrid y vimos Pretty Woman. Se van a comprar los derechos de Mujer bonita, los va a comprar Miguel Pardo, eso es seguro”, adelantó.

Sin embargo, la versión teatral del clásico de los 90, que contaba la historia de amor de una prostituta con un millonario y que se ganó un lugar especial en el corazón de la gente gracias a la química entre Julia Roberts y Richard Gere, no tiene fecha de estreno en lo inmediato. “Lo más probable y lo que creemos es que no se va a hacer ahora. Vamos a hacer todo el invierno Mamma Mia en el Teatro El Coliseo. En el verano también vamos a estar en uno de los teatros de Carlos Rottemberg con Florencia Peña y Mamma Mía”, aseguró, sobre el musical que cuenta con la música de Abba.

La apuesta española de Pretty Woman El Musical que llegará a la Argentina bajo el nombre de Mujer Bonita y con el posible protagónico de Florencia Peña (Video: Club Smedia)

En las imágenes, que la propia Flor Peña compartió en sus redes, se la ve súper sonriente en su visita al Teatro EDP Gran Vía de Madrid junto a Pardo y Pashkus, además de Rocío Pardo, la hija del productor. Sin embargo, aún no es seguro que la actriz se convierta en Vivian Ward. “No tengo todavía cerrado quién va a ser porque Flor tiene que ver mucho su panorama de trabajo y su desarrollo”, aseguró el director.

“Ella está decidiendo una cantidad de cosas en relación a la obra, aunque le gustó mucho y tiene muchas ganas de hacerlo”, detalló. Buenos Aires sería la plaza elegida donde se estrenaría el musical, ante la fuerza que vienen teniendo otras plazas como Carlos Paz y Mar del Plata. “Hay chances y es posible que, sea lo que sea, no va a ser antes de junio del 2025″, contó, sobre la fecha tentativa del estreno.

“La obra se va a comprar, la obra la queremos hacer, pero no tengo nada más que la certeza de los no. No es para este año, no es para Carlos Paz en el verano y no es 100% seguro que va a estar Flor”, concluyó.

Florencia Peña junto a Miguel Pardo y Ricky Pashkus en Mujer Bonita El Musical de España (Foto: Instagram)

El musical toma la comedia romántica que se volvió una de las películas favoritas de los 90, en la línea de Legalmente rubia, la obra de Laurita Fernández que se estrenó en marzo de este año. Las canciones originales fueron compuestas por Bryan Adams y cuentan con el hit de Roy Orbison.

Florencia viajó a España después de una agitada temporada en Carlos Paz para tomarse un descanso. Desde allí compartió en sus redes cómo se divierte con su marido, Ramiro Ponce de León como con los productores. “Mirá el patio trasero de casa. La pileta la tenemos verde porque ya pasó la temporada. Mirá lo que es eso”, señaló, entre risas, la conductora mientras les enseñaba a sus seguidores la vista a sus espaldas, rodeada de los jardines del Palacio Real de Madrid, considerado uno de los más grandes en Europa occidental.