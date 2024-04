Soledad Silveyra, dejó el taxi y viajó en colectivo por la ciudad

Soledad Silveyra - Viaje en colectivo

Soledad Silveyra, totalmente recuperada de la operación a la que se sometió hace unos días, paseó muy divertida por la ciudad en colectivo, hasta le pidió perdón a Rolando, el emblemático personaje chofer de un taxi, que protagonizó Claudio García Satur junto a la actriz, en la novela “Rolando Rivas, Taxista”,que se emitía por Canal Trece y su autor fue el clásico escritor y exitoso Alberto Migré.

Soledad Silveyra y García Satur: "Rolando Rivas, taxista"

“Hace mucho tiempo que no me subía a un colectivo”, expresó la actriz en su relato y a pesar de que una de sus rodillas, no está bien, subió y recordó la experiencia de tomarse ese medio de transporte. Recibió muchos comentarios de sus seguidores, aplaudiendo a la actriz por haber mostrado la “aventura” y destacando la humildad que tiene Solita de poder expresarse sin ningún tipo de condicionamiento.

“Tomamos el 39 para ir a Palermo a comprar unas cosas para su viaje”, respondió a Teleshow, Lucía su mano derecha, quien la ayuda con las redes, la acompaña todos los días, y confiesa que ya son familia: “El plan siempre fue ir a Palermo de compras y le propuse tomar el colectivo, le divertía la idea de viajar de esa manera, después de tanto tiempo que no lo hacía”, remarcó su amiga y asistente.

Osvaldo Laport y Soledad Silveyra

El ultimo trabajo de Soledad Silveyra fue junto a Osvaldo Laport, Julieta Ortega en La fuerza del cariño, pero por un pequeño accidente en su casa la actriz debió dejar la obra, por eso la producción debió suspender e interrumpir la temporada de teatro que estaba pautada hasta fines de marzo, pero lamentablemente eso no ocurrió.

Silveyra, hace unos días preocupó con una publicación en su cuenta de Instagram, donde se la ve saludando al personal del hospital mientras relataba que había sido operada en el Sanatorio Otamendi.

En diálogo con Teleshow, la actriz explicó por qué se tuvo que internar. Teleshow conversó con la actriz “Me tenían que sacar un quistecito pero estoy perfecta. La verdad estoy perfecta, ahora me voy a Italia. Estoy bien, estoy muy bien. Me dio pena lo del teatro pero bueno, qué se le va a hacer”, explicó.

Soledad Silveyra habló sobre la cirugía a la que tuvo que someterse

En el posteo que subió, Solita, relató paso a paso su despedida por el hospital. “Bueno, ya saliendo del Otamendi que me sentí muy bien cuidada, muy agradecida a todo su personal. Chau bonita”, se la escuchó saludar a una de las enfermeras mientras ella caminaba por el pasillo del sanatorio con su cámara en mano registrando toda la secuencia.