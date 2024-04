La mística revelación de Pilar Smith sobre la muerte de su padre: “Vio a la Virgen y pidió que no se lo llevara”

Pilar Smith Reveló La Conexión Mística Que Tuvo Su Padre Con La Virgen Antes De Morir (Video Entre Nos)

Los años pasan pero Pilar Smith aún mantiene vivo el recuerdo de su padre, aquel periodista que, con su ejemplo y dedicación, la impulsó a seguir sus pasos y triunfar en los medios. Creyente y católica, nunca olvidó sus últimas palabras, las que según su mirada, marcaron la muerte santa que este tuvo.

“Vio a la Virgen y pidió que no se lo llevara”, resaltó emocionada la comunicadora en una charla íntima con Tomás Dente en Entre Nos. Según recordaba la joven, en ese entonces Eduardo tenía tan solo 37 años y estaba en el auge de su carrera profesional: “Fue tremendo perderlo tan joven, yo tenía nueve cuando falleció, fue muy triste porque él estaba justo en un gran momento. Era la cara del noticiero del 11, justamente de la medianoche. Y es tremendo como en el gran momento que estaba por explotar se va. Muy triste por todo lo que podría haber hecho. Y no pudo ser. Pero Dios sabe por qué”.

Fue entonces cuando Smith recordó aquel momento en el que vio a su padre pedir por su vida. “Él tuvo una muerte santa, vio a la Virgen antes de morir. Eso me da mucha paz, saber que vio a la Virgen, que es un gran testimonio de fe. Le dolía acá atrás (de la cabeza)”, comenzó diciendo la periodista.

Pilar Smith se emocionó al recordar a su padre

Luego, la comunicadora detalló el instante en el que Eduardo conectó con la Virgen: “Él le hablaba, le decía: ‘Por favor, no me lleves, estoy viviendo un gran momento’. Felices como familia, feliz con su profesión. Miraba para arriba, se levantó a la madrugada y se fue al living porque era de noche, antes de que fuéramos nosotros al colegio y mamá lo vio en el sillón, arrodillarse, mirar para arriba, pedir que por favor no se lo lleven, que él estaba feliz. Le dolía y pedía por favor, que no se lo lleven mirando el techo y murió. Fue una muerte santa, lo vinieron a buscar”.

Con dolor y tristeza, Smith lamentó el momento en el que su papá tuvo que despedirse, ya que recuerda esos años como un pasaje de amor familiar y de éxito laboral: “La verdad que él tenía todo, le estaba yendo bárbaro en lo laboral, estaba en radio, estaba en televisión, nos tenía a nosotros que éramos una familia preciosa, La verdad que él pedía que no se lo lleve, pero se murió. Él amaba el periodismo cubrió con Fanny, nuestra amiga, que amamos. Él amaba el periodismo. Era un gran periodista. Lamentablemente. No me pudo ver”.

Ya a varios años de aquel recuerdo, la periodista expresa la conclusión a la cual llegó: “Hoy digo ‘por algo habrá sido’. No hay respuestas. Hay preguntas que hoy no tienen respuesta. Algún día las tendremos. Nos vamos a reencontrar todos, no hay dudas. Yo me quedo con lo que me decía Fer, nuestra amiga, que decía que él está desde otro lugar, en otro plano, que me cuida, me protege. Puede ser porque tengo una vida hermosa. Quizás él tiene que ver con todo esto. Pero bueno, me da bronca porque creo que con él todo hubiese sido…(se quiebra de emoción)”.

Y si bien el tiempo pasa, la tristeza y el amor por su padre perduran, es por esa razón que a lo largo de su vida, Pilar Smith intentó conectarse nuevamente con su papá: “Una amiga nuestra que es médium, se conectó con él y me dijo que está muy bien, que está feliz, que me protege, que me cuida. Así que quizá todo lo bueno que me pasa tiene que ver con él. Debe estar ayudando. Yo tengo mucha fe. Por eso todo el tiempo digo gracias a Dios. Y de verdad. Tengo mucha fe”.