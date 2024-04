Natalie Weber reveló por qué estuvo cinco días internada y contó cómo evoluciona su salud

Natalie Weber reveló por qué estuvo cinco días internada y cómo se encuentra actualmente

Muchos televidentes de América se preocuparon tras ver que durante una semana la panelista de Desayuno Americano Natalie Weber se ausentó del ciclo por un problema de salud que derivó en una internación en el Hospital Alemán. A raíz de esto, la modelo utilizó sus redes sociales para contar en detalle qué fue lo que le pasó.

“Hola, hola. Volví después de unos días out. Empecé hace 10 días con un cuadro de diverticulitis aguda”, comenzó diciendo a través de sus historias de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, y explicó: “Esto derivó en cinco días de internación”.

La mujer del futbolista Mauro Zárate quiso llevar tranquilidad y reveló que ya se encuentra mejor y apta para regresar a su rutina y obligaciones.“Hoy ya de vuelta en mi casa, mejorando, vuelvo al programa con mucho Webeando”, sostuvo dejando un mensaje alentador. Más tarde, efectivamente, se la pudo ver espléndida por la pantalla de América.

“Gracias a todos por los mensajes, gracias al genio de mi médico y a todo su equipo”, sostuvo Weber y concluyó mencionando cómo transitó su familia este último tiempo: “La que más sufrió fue Mía (su hija de 12 años). Ahí me di cuenta de cuánto sufren los hijos cuando ven mal a sus padres. Quería estar 24 horas en el hospital conmigo y cada vez que se iba a casa me hacía videollamada hasta dormirse”, cerró Natalie sobre la preocupación que tuvo la menor.

Así regresó Natalie Weber a Desayuno Americano tras su internación

Tras su regreso a Desayuno Americano, sus compañeros de trabajo la recibieron con mucha emoción. En especial la conductora Pamela David, quien le dedicó unas sentidas palabras en su vuelta.

“Le vamos a pedir a la señora Natalia Weber que se apersone a la pantalla, pero con música”, anunció la conductora y dio pie a que ingrese su compañera con un look espectacular, ya recuperada en un ciento por ciento de su salud. “(Gustavo) Grabia ya empezó a molestarme”, acotó la influencer, demostrando buena onda y complicidad con sus colegas. “Lo bien que tenía la oreja todos estos días”, le contestó él bromeándola por su ausencia.

Por su parte, Weber protagonizó un ida y vuelta con el periodista especializado en deportes y policiales: “Se hace el duro acá, pero todos sabemos que es un ‘tiernito’, me extrañó, me quiso venir a ver al hospital”, comentó la modelo. Pero Grabia siguió con el paso de comedia: “Ella no quiso que la vaya a visitar”, señaló con ironía, ante las risas de todos en el estudio.

Para finalizar el tema y dar inicio al contenido informativo que iban a presentar en ese momento, Weber explicó por qué no dejó que nadie fuera a la clínica a verla, ya que muchos de sus compañeros tuvieron intenciones de estar en el hospital. Incluso Pamela David aclaró que quiso ir, pero no la dejaron. “Y no, ¿sabés lo que era? (se señaló la cara) No me ve nadie, mi mamá, Mauro y dejá de contar”, concluyó Natalie haciendo gala de su coquetería, provocando la risa de todos los presentes en el estudio y llevando tranquilidad a la audiencia quienes la vieron muy bien de salud.