María José Favarón habló sobre la detención de su esposo, Aníbal Lotocki: “Los jueces fallaron por la presión social”

María José Favarón habló de lo que vivió cuando detuvieron a Aníbal Lotocki

En TikTok se publicó un insólito cruce entre Martina Stewart Usher, exparticipante de la edición anterior de Gran Hermano (Telefe), y María José Favarón, la mujer del polémico Aníbal Lotocki. La joven entrevistó a la pareja del médico que se encuentra preso en el penal de Ezeiza por el delito de lesiones graves contra cuatro mujeres: Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Silvina Luna, fallecida en 2023.

En ese sentido, Favarón utilizó este espacio para defender a su marido de estas cuestiones. “Los jueces fallan en función no de lo que dicen las leyes, sino por presión social que es más importante que las leyes del código, o las leyes que dicen representar. Realmente sucede así”, dijo María José. “Las chicas que hablan del sentimiento de no poder moverse, de los dolores, de los granulomas, de sentir cemento adentro del cuerpo. ¿Todo esto son efectos secundarios o están inventando?”, le planteó Martina.

María José Favarón reveló lo que vivió cuando encarcelaron a su marido Aníbal Lotocki

“El efecto secundario o colateral es el granuloma. Lo que pasa es que no quiero ser mala onda con esto de que no se pueden mover, porque yo veo que se mueven muy bien. Te puede doler, puede molestar el granuloma. Yo no lo tengo. Pero no estoy de acuerdo que digan cosas en televisión. Todas estas cosas no las pudieron conmensurar”, respondió la mujer. “Por A o por B, todo termina desembocando en Aníbal”, dijo.

“Un error tuvo que haber para que esto termine en todo esto...”, le retrucó Stewart Usher. “El único error que sí me parece que hay es la desinformación y la mala intención. El juez entiende que él tuvo intención de no informar en el consentimiento de que podía producir granulomas. En la jerga médica, tejido normal es granuloma y está en el consentimiento. Está explícito ahí, pero con otra palabra. Y ese es el reproche jurídico que le hacen a Aníbal”, defendió Favarón.

María José Favarón habló de lo que vivió cuando detuvieron a Aníbal Lotocki con Martina Stewart Usher

“El producto estaba adulterado, lo mandamos a analizar allá por el 2017. No sé por qué venía así, es algo que no puedo responder. A mí me parece raro que el juez no quiera investigar el producto. Pero bueno, esa es otra historia”, dijo Favarón sobre lo que Lotocki aplicaba a sus pacientes y lo que habría provocado las heridas por las que fue denunciado.

Además, explicó a trazo grueso cómo era que Lotocki se vinculaba con el mundo del espectáculo a la hora de atender a las figuras. “Los canjes eran: ‘Vos me operás, yo te pongo en la revistita del teatro’. Aníbal operó a muchísima gente del ambiente, hay una lista de entre 70 y 90 personas que pasaron entre el consultorio y quirófano, que hoy los veo callados”, dijo.

En otro tramo de la charla, sobrevoló el tema de la muerte de Silvina Luna. “La autopsia de ella dice septicemia. Es muy claro el informe. Yo sé realmente lo que le sucedió, por qué se murió. Eso lo dicen los médicos”, contó.

María José Favarón, mujer de Aníbal Lotocki

“Lo hablamos mucho con Aníbal, pero no sé todavía si volverá a operar cuando salga de prisión. Él está injustamente detenido. Yo creo que los jueces fallaron en función de la presión social, no importan las leyes acá. Las ningunearon bastante. El tendría que esperar el juicio en su casa, como un montón de médicos están libres. Por ejemplo, los médicos del caso Maradona, que están trabajando y en su domicilio. Solo Aníbal está preso y con un riesgo procesal de fuga”, dijo también Favarón. “Yo no lo defiendo a Aníbal, yo te cuento la otra parte de la historia. Porque siempre hay dos partes”, cerró la mujer de Lotocki.