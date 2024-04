Laurita Fernández reconoció su ataque de celos por su novio, Claudio Peluca Brusca (Video Streaming Rumis)

Desde los planes para vivir juntos hasta el proyecto de formar una familia, la relación entre Laurita Fernández y Claudio ‘Peluca’ Brusca cada día se afianza más. A más de un año de que la pareja iniciara su noviazgo ambos se muestran muy enamorados. Y su bien su vínculo está lleno de confianza, recientemente la bailarina no pudo ocultar sus celos ante una actitud de su novio.

Todo se dio en una nueva visita de la actriz al ciclo de streaming que produce Brusca, Rumis. Entre anécdotas y bromas, Fernández reveló una charla íntima que habían tenido. Con total indignación, la joven comenzó su relato: “La otra vez me dijo: ‘¿Sabes quién es el amor de mi vida?’ ¿Quién? ‘Jennifer Aniston y después vos’. ¿Qué? El amor de su vida es Jennifer Aniston”.

La actriz Jennifer Aniston (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mientras Laurita lo miraba perplejo, Peluca no paraba de reírse al intentar dar contexto al asunto y desarrollar su justificación: “Yo no suelo hacer comentarios cuando estamos viendo una película o algo de alguna chica. Y Lau si hace, hace de chicos. Generalmente no viven en Argentina”.

Al entender la situación, uno de los integrantes de la mesa arremetió y preguntó: “¿Y los de Laurita quiénes son?”, a lo que el novio de la joven dijo: “Laurita, Brad Pitt, Beckham. Pero me los ha nombrado”. “Bueno, sí, porque está muy bien igual”, expresó Fernández.

Laurita Fernández reconoció su ataque de celos por su novio, Claudio Peluca Brusca

Con una mirada de pena e indignación, Laurita mostró su ‘tristeza’ al saber que su novio destacaba a la actriz estadounidense: “Pero bueno, yo sé que contra Jennifer Aniston ya está, perdi”. Al mismo tiempo, la intérprete de la señorita Miel en la obra Matilda dejó ver el fanatismo de su novio por la figura internacional: “Hemos viajado y me dijo: ‘vamos a ver, por favor, el edificio de Friends’. Y yo lo acompañé, fuimos hasta el barrio y se paró en la esquina como buscándola”.

Luego, el productor destacó la facilidad de Laurita para interactuar con figuras internacionales y los encuentros que tuvo: “Esa parte sí estaba muy buena. Nueva York, por ejemplo, cuando Lau se cruza con la protagonista de Legally toda la charla y yo no entendí absolutamente nada”.

Laurita Fernández protagoniza Legalmente Rubia

Fue entonces cuando Fernández, quien se encuentra protagonizando la versión de la obra en Argentina, contó cómo fue su charla con la reconocida actriz: “Ella fue una genia, una divina. Nos dio consejos. Yo estaba allá en Nueva York y sabía que ella estaba haciendo una comedia. Y para todos los que conocíamos la obra, ella es súper referente y le escribí y me dice: ‘Me muero, Argentina, sí vení al teatro’. Y después nos quedamos charlando y ella un amor y Pelu que no casaba una en inglés, por eso estaba grabando”.

Por su parte, Brusca expresó: “No casaba una realmente porque Lau habla perfecto inglés y era todo una charla y yo sentía que realmente no entendía nada. ¿Y después le dije qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Quién era?”.

“Era amiga de Jennfier Aniston”, remató la mesa del streaming causando la risa de todo el staff. Para cerrar la anécdota, Laurita afirmó que intentó generar un contacto a futuro con la actriz estadounidense, pero que hasta el momento no tuvo suerte: “Le mandé un mensaje privado a Reese Witherspoon, para que nos mande saludos a todo el elenco. Me ghosteó. Aparte le entré a poner corazones en sus historias para que me vea. Para que le llegue”.