El marido de Lizy Tagliani rompió el silencio en medio de la pelea con Marcela Tauro: “No puedo creer que me gorreé”

El marido de Lizy Tagliani rompió el silencio en medio de la pelea con Marcela Tauro

La agenda de la farándula de esta semana estuvo marcada, en gran parte, por una inesperada guerra entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani. Todo estalló el pasado lunes, cuando después de una nota que le hicieron a la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) en Intrusos (América), la panelista del programa que conduce Florencia de la V expuso un problema personal con la comediante.

Días más tarde, y luego de que volaran todo tipo de teorías, Tauro contó que su excompañera en el ciclo radial El Club del Moro (La 100), le enviaba mensajes inapropiados a Martín Bisio, su hoy exnovio. Así las cosas, quien intervino en la tarde de este jueves es Sebastián Nebot, marido de Lizy desde marzo pasado, quien con suma ironía disparó desde su cuenta de Instagram un particular video.

En el mismo se la ve a Tagliani de frente a un espejo, alumbrándose la cara con el celular y depilándose el rostro con una pequeña pinza. Al lado de ella, está el joven mendocino quien le aportó suma ironía al momento. “Yo no puedo creer que supuestamente esto me gorreé... Sí vos”, dijo Nebot, jocoso. “Yo no lo puedo creer”, agregó, mientras Lizy miraba a cámara sorprendida y comenzaba a soltar una risotada. Luego, se acercó a su marido y lo besó brevemente en la boca. “¡Bancándote en todas siempre sonriendo!!! ¡Te amo, siempre a tu lado Lizy!!!!”, escribió Sebastián al pie de la publicación que alojó en el feed de su perfil en la mencionada red social.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se casaron en marzo pasado (RS Fotos)

Lizy todavía no contó su versión de los hechos, aunque sí se supo que le envió mensajes a través de WhatsApp a Tauro con la intención de remediar las cosas. “Hola, hermosa. Todos me preguntan de una puñalada de si me quise levantar a Martín. Creo que he sido siempre muy respetuosa con él. Es más, siempre que hablé con Martín, lo pensé como tu pareja, y siempre estuviste en nuestras charlas para vernos y todo”, decía el mensaje que leyó la periodista al aire de Intrusos. “Sea lo que sea, te quiero pedir disculpas porque has sido buena compañera conmigo, más allá de que sienta que nada de eso pasó. Te mando un beso enorme”, decía también el mensaje en cuestión.

Pese a que Tauro aseguró que no tenía ningún tipo de intención de sacar a la luz este viejo escandalete, en la emisión del pasado miércoles en Intrusos se tomó unos minutos para develar qué fue lo que le había molestado en el accionar de la comediante.

Marcela Tauro habló con Angel de Brito " Mañana muestro todos los chats"

“Voy a poner en contexto. Hace ocho meses pasé por dos duelos. No fue fácil. Un domingo me separo y ese lunes muere mi mamá. Estaba sola, mi hijo estaba de viaje y mi hermana vive en Suecia. Aunque con Martín nos habíamos separado, él viajó desde Rosario para acompañarme en el peor momento de mi vida o uno de los peores”, recordó Tauro. “Tenemos una linda relación porque él es un ser de luz, que me quiere y siempre estuvo para mí. Es parte de mi familia. Me acompañó a enterrar a mi mamá”, dijo sobre cómo están las cosas con Bisio pese a la separación.

Por otro lado, contó que su exnovio le advirtió sobre Lizy, a quien ella consideraba una amiga. “Martín me dijo: ‘Tené cuidado porque vos confías en mucha gente... Pero mirá esto’, y me mostró un mensaje de WhatsApp. Lo hizo como un ex que me quiere bien. Cuando Martín me mostró, me quedé helada, no lo podía creer. Ahí entendí un montón de cosas, entre ellas, por qué no me invitó al casamiento”, reveló Tauro, aun sorprendida con lo ocurrido. ¿Continuará?