Jesica Cirio habló de su relación con Elías Piccirillo: “Fue mi bastón más grande en este tiempo”

Jesica Cirio habló de su romance con Elías Piccirillo (Intrusos.América)

Jesica Cirio vive un momento de profundos cambios. En lo profesional, la conductora se alejó de La Peña de Morfi luego de siete años para enfocarse en otros proyectos. Y en lo personal, empezó a mostrarse públicamente con su novio Elías Piccirillo, con quien está en pareja desde junio pasado.

Se la vio en la inolvidable fiesta de cumpleaños, donde hizo la presentación en sociedad de su nueva pareja, y en la que él le propuso casamiento después de soplar las velitas. Luego viajaron a México como una especie de pre luna de miel. De allí rumbearon para país, donde se reencontraron con Chloe, la hija que tuvo con Martín Insaurralde, para continuar con la travesía por el Viejo Continente.

De vuelta a Buenos Aires, Jesica volvió a habar con la prensa después de mucho tiempo, en una breve entrevista con Intrusos (América). “Estoy bien, excelente. Pasando por un momento que me estoy dedicando mucho a mí, a Chloe y a mi pareja, que estamos super bien y estoy tratando de conservar eso”, señaló ante la consulta del cronista Rafael Jury.

Luego el cronista le recordó su separación de Martín Insaurralde: “¿Por que decidiste ir a la televisión y dar la cara?”, le preguntó. “Era bueno que yo saliera a hablar después de lo que pasó. Había muchas cosas que no se entendían y hay muchas cosas que siguen sin entenderse”, respondió la modelo, que recordó cómo pasó aquellos días. “En el momento me descompuse, después pasé por todos los estados, de angustia, de que no pasa nada... Fue una sorpresa en un punto, por más que sospeche o le digan, una dice una dice ‘no, no puede ser, imposible’. Pero hay una realidad, por algo no estoy en mi casa y tome la decisión que tomemos caminos separados”.

Además, la modelo reveló que tuvo asistencia psiquiátrica y psicológica en todo momento. “Nunca dejé terapia, pero tenía ataques de llanto, momentos que no podía dormir, cosas que no eran habituales en mí”, admitió.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo en sus vacaciones en Tulum

Respecto a su exmarido, aseguró no tener vínculo a pesar de compartir la crianza de Chloe. “No tengo relación con él. A mí se me vino el mundo abajo. De un día para otro me cambió todo y tuve que tratar de entender todo en muy poco tiempo”. Y no quiso responder si Insaurralde le pidió perdón ni si lo perdonaría en caso de que lo hiciera. “Me lo guardo para mí”, respondió ambas veces.

En cambio, sí se refirió a su vínculo con Elías Piccirillo: “Mi relación actual fue un gran apoyo para mí en este momento”, admitió. “Fue el bastón más grande que tuve, mis amigos también por supuesto, pero él fue el que estaba 24/7 conmigo”, agregó. Y recordó la propuesta romántica que le hizo el día de su cumpleaños. No me lo esperaba, pero me lo imaginaba. Fue re lindo. Y por supuesto le dije que sí”.

El mensaje de Jesica Cirio para el nuevo comienzo de La Peña de Morfi (Instagram)

A continuación, Jesica también habló del regreso de La Peña de Morfi, el emblemático programa creado por Gerardo Rozín del que se bajó de la conducción luego de seis temporadas. “No vi La Peña, no te voy a mentir”, admitió, y explicó por qué decidió hacer un posteo en sus redes horas antes del inicio.

“Me pone muy feliz de corazón que esté Lizy ahí. Yo la amo, me llena de orgullo que sea ella. Conoce, estuvo en ese lugar conmigo y lo disfruta mucho”, expresó. Y no quiso establecer jerarquías entre la humorista y Diego Leuco, su compañero en la conducción. “No sé quién es conductor y quién es coconductor”, sentenció. “Es un programa de seis horas y todos tienen la oportunidad de brillar. Los protagonistas son los que cantan, los que cocinan, los que están del otro lado. Y la música”.