Carlos Nair Menem habló de la relación con su novia colombiana y contó de qué viven

Carlos Nair Menem reveló de que trabaja (Mañanísima. El Trece)

En junio del año último, Carlos Nair Menem, hijo del expresidente, sorprendió en televisión al confirmar que se encontraba iniciando una relación amorosa que lo tenía más que contento. Tras ello, amplió la información al asegurar que se trataba de una colombiana de 45 años quien reside desde hace un tiempo largo en el país y que se dedica a los bienes inmuebles.

“Estoy con mi amor y bien lejos de los giles, ella me hace bien”, expresó en ese entonces sin querer dar demasiadas explicaciones sobre su relación con Prinelis Primera. Meses después, aseguró que se encontraban comprometidos, aunque aún sin fecha exacta para el casamiento que está previsto para este año: “Ella tuvo una hija muy joven que es una divina y muy amiga mía. Tiene una familia divina y hablo también mucho con sus padres, y ella habla con mi familia; bueno, con la parte de mi mamá”, relató con respecto al vínculo entre ambos.

En medio de sus últimas vacaciones por Italia, la pareja no dejó imagen por registrar. Se mostraron muy unidos y Carlos manifestó sus deseos de ser padre: “Ya tengo 41 y no quiero llegar a los 50 y no poder alzarlo”, respondió, dejando en claro que lo ve como un proyecto para el corto plazo.

Carlitos Nair Menem habló de su relación con su novia colombiana (Mañanísima. El Trece)

En este panorama, en las últimas horas la pareja brindó un reportaje a Mañanísima, el ciclo de Carmen Barbieri, donde se mostraron acaramelados como el primer día, en un momento de descanso en medio de las obligaciones diarias: “Un día de nosotros empieza a las 7 y hasta las 2 de la tarde es una mañana muy movida”, expresó Prinelis, y destalló los movimientos “Tenemos que llevar a mi hija al colegio, que el perro, que llega mi nieta, que llega todo el mundo, que se mueve la casa, estamos en refacciones y nos llega todo junto”.

Pese a ello, Prinelis se muestra segura de lo que está viviendo y disfrutando cada una de las instancias de la relación: “Estamos bien, nos sabemos comprender, estamos tranquilos. Sí, tenemos las peleas cotidianas como pareja, porque nos estamos adaptando, un año adaptándonos, pero ya vamos por buen camino”, destacó. Además, sobre el tiempo de relax juntos, aseguró que disfrutan tanto de las películas como de pasar el tiempo en el patio de la casa.

Carlos Nair Menem en medio de sus vacaciones junto con su pareja, Prinelis Primera

Sobre el inicio del vínculo entre ambos, ella explicó que las charlas versaban sobre temas en común ya que “tenemos una afición especial por los autos, hablamos de autos y de motos, nos gustan las mismas cosas”. Incluso fue más allá y aseguró que “de Carlos me enamoró que era un reto todos los días, y otra cosa que no puedo decir”, con una sonrisa cómplice, ante la que Diego Ramos, panelista del ciclo, recordó que al joven se lo había apodado “Anaconda” durante su paso por la casa de Gran Hermano Famosos.

Tras hablar de la convivencia, y al referirse a su presente laboral, Carlos explicó: “Ahora estoy con unos proyectos que los está haciendo la hija de ella, Majo. Son temas de ropa, remeras, buzos...”, expresó el mediático, y su pareja reforzó sus dichos: “Es un emprendimiento familiar al que le va muy bien”. Pero esto no es lo único que ocupa los días del hijo del expresidente: “Además, estoy con el tema de motos, como siempre”, agregó Menem, quien también está estudiando dos carreras: Licenciatura en Ciencias Políticas y Licenciatura en Ciencias Internacionales.