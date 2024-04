Mario Pergolini informó que Vorterix cambiará de frecuencia

Mario Pergolini reveló qué sucederá con Vorterix

Un recorte de video de menos de un minuto del ciclo Maldición va a ser un día hermoso (Vorterix) que comenzó a circular por las redes sociales el lunes, no era ni más ni menos que una forma graciosa de comunicar la noticia de que la radio se mudará de frecuencia, ya que no se emitirá más por la 92.1 como lo venía haciendo hasta ahora. Sin embargo, fueron muchos los que tomaron algunos de esos pasajes de sus palabras como ciertas y lo replicaron, lo que llevó a que el propio Mario Pergolini, conductor del envío, explicara lo ocurrido.

Ayer, ante la viralización del recorte, Teleshow repasó el programa completo y habló con el conductor para verificar que la presunta salida de Vorterix del dial se trataba de una broma y no de una decisión de negocios como se interpretó erróneamente en redes sociales.

En medio de ese panorama y a la hora de inicio de su ciclo, las 8 en punto de la mañana del martes, el conductor prefirió mostrarse solo en uno de los espacios de la emisora, para poder él mismo hablar a cámara y no involucrar a sus compañeros de mesa. Allí comenzó su relato con una aclaración: “voy a poner un contador, así si lo llegan a ver después, con este contador si se altera el número es porque esto fue editado”.

Tras ello detalló los pormenores de lo ocurrido: “El viernes hicimos un chiste, estábamos hablando de un tema por una acción que estamos por tomar y hacemos el chiste de ′se acabó, vamos a salir del 92.1′. A partir de ahí hacemos un chiste de una conferencia de prensa, algo muy común que hacemos hace muchos años. Si escuchaste el programa en vivo mucho para contarte no tengo. Lo que pasa es que mayoría de la gente no lo ve en vivo y se entera de las cosas que suceden en forma cortada. Así, no sé por qué, el lunes se cortó el pedazo solo en el que estamos haciendo ese chiste”.

Incluso, expresó que: “Lo he dicho públicamente, la energía tenía que cambiar sus precios, entiendo cuánto sale el precio de la luz porque en realidad no puedo hacer nada, más que pagar. Y la verdad es que empresas y usuarios individuales tenemos que pagar, mucho para quejarse no hay”. Sin embargo, vuelve a dejar en claro que el fragmento viralizado es sólo la parte en chiste de todo el relato.

“Tres minutos antes de ese corte, se dan cuenta de que es un chiste. Nos va súper bien, estamos contentos, haciendo un cambio muy grande. Nos va bárbaro, no nos podemos quejar. Pero con este corte... no puedo hablar de los periodistas, porque los periodistas investigan, preguntan, ven el video para atrás, y lo que está sucediendo es que los periodistas últimamente no miran el video completo y toman solo el corte como una referencia”, cuestionó.

"¿A nadie se le dio por ver si ese video fue parte de un chiste?", cuestionó Mario Pergolini lo ocurrido (Gustavo Gavotti)

Pero fue más allá de ese simple cuestionamiento y volvió a hablar del rol de los comunicadores: “¿En serio? Hasta recién en una radio decían que cierra Vorterix. Lo que dijimos es que en realidad cierra la 92.1 porque nos mudamos, porque la frecuencia no suena bien. Alquilamos cosas que son costosas y buscamos opciones mejores, como mejorar bastante la calidad de esa transmisión, pero sacando ese problema de encima”.

Cabe recordar que desde sus inicios hace 12 años Vorterix fue ideado como una radio que se podía ver, tanto desde las distintas plataformas disponibles, y pese a que la radio cada vez se escucha menos, como el propio Pergolini lo expresara más de una vez, no es un tema que se dejará de lado: “Para mí no tiene mucho sentido mantenerla, pero sí es parte de esta amplificación y como negocios publicitarios nos sigue cerrando. Sería tonto dejar esto que nació con estas tres patas, una radio, una multimedia y un teatro que funcionan”.

Retomando el tema del corte viralizado, volvió a preguntarse: “¿A nadie se le dio por ver si ese video fue parte de un chiste, si realmente estábamos anunciando el cierre de Vorterix? Hemos visto cómo algunos lo tomaban para pegarle al Gobierno, se empiezan a preocupar por qué hará Pergolini con los empleados. Mal informados y tomándolo para pegarle al Gobierno. Y también aquellos que creían que le estábamos pegando al Gobierno. Me chupa un huevo la verdad, nos va bárbaro, súper bien. Teníamos a movileros en la puerta para preguntar por algo que seguro no llegaron a ver ni investigar, llevándose por un corte de internet”.

“No soy peronista, no soy libertario, me chupa un huevo todo. Lo que sí me llama la atención es que ponen, por ejemplo, que por baja de audiencia baja Vorterix. ¿En serio lo hacen en base a un corte mal hecho de un segmento? Tenemos alianzas evidentes con un montón de gente. Estuvimos saliendo durante meses desde los estudios del Grupo Octubre, tenemos el Hangar, hacemos producciones para cientos de miles de personas que no salen por Vorterix sino por otros lados, que los hacemos desde el espacio GoLab”, al referirse al presente de su empresa.

Según destacó, prefiere mantenerse al margen de la grieta que puede apreciarse en las redes sociales, y quedarse con lo bueno que están produciendo y realizando, lo que se suma a los cambios en lo que respecta a algunas de las figuras de la radio, para luego tomar unas palabras de Elon Musk: “Dijo que para 2025 la tecnología superará la inteligencia humana, pero si vemos cómo reaccionan algunos, hasta mi celular ha superado la inteligencia humana. No nos dejemos llevar por los cortes. El problema es cuando los medios, o lo que entendemos por medios, dan por cierto fragmentos, y es muy complicado porque entre las fake news y las caras reemplazables y las voces clonadas... si desde lo básico de ver un video sin corroborar si es cierto, es complicado. Estamos contentos por irnos a otra frecuencia, era una forma de hacer un chiste. Lamento que haya sucedido esto, que tanta gente haya tomado esto para creer que tenían una gran noticia, para dar que ‘cierra por lo que está sucediendo’. Vuelvan a hacer periodismo los que quieran hacer periodismo, y aquellos que pelotudean, que hagan el recorte, que se diviertan, pero eso no es la verdad. Y hay una parte en que verdad y comunicar tiene algo”. Tras ese final, llegaría su paso al estudio para continuar el ciclo de manera habitual.