La novia de Cristian Castro desmintió su separación del cantante: “Una falta de respeto”

Cristian Castro e Ingrid Wagner (Foto: Instagram)

Esta semana trascendió que Cristian Castro se habría separado de Ingrid Wagner, la modelo tucumana con la que se puso de novio luego de haber finalizado su relación con la cordobesa Mariela Sánchez. Sin embargo, la propia Ingrid aclaró la situación en diálogo con Teleshow.

“Eso es mentira”, comenzó diciendo a través de mensajes de WhatsApp. “Todo mentira y una falta de respeto absoluta a Cristian”, reafirmó Wagner su punto y con el afán de desmentir cualquier tipo de tormenta amorosa

“Estamos súper bien. Solo que regrese de Londres porque tenia que venir a casa. Tengo cinco hijos, trabajo, etcétera”, explicó acerca de por qué finalizó de manera repentina su viaje por Europa junto al cantante. “Ahora vuelvo a viajar y lo acompaño a su show de México”, cerró.

Cristian Castro junto a Ingrid, su nueva novia tras su separación de Marela Sánchez

Las versiones de separación circularon con intensidad en los últimos días. De hecho, Majo Martino, panelista de Mañanísima (El Trece), contó en la mañana de este lunes que el noviazgo entre el cantante mexicano y la tucumana no había prosperado. “La producción contactó a Ingrid para preguntarle qué pasó y ella respondió: ‘Yo puedo hablar maravillas de él, pero no quiero dar notas ni ser mediática’. Y esto se contrapone porque tengo informantes en Tucumán donde me dicen que ella quiere ser la Kim Kardashian tucumana. ¡Le encanta llamar la atención!”, comenzó contando la panelista del programa que conduce Carmen Barbieri.

“¿Qué pasó? Una vez que están en convivencia, empieza Cristian Castro con el tema de la mamá, de la mema. Los gases, la cosita. Y de repente las chicas dicen: ‘No. Yo puedo hablar maravillas de él, pero esto no funciona’. No quieren contar a la prensa todo esto”, dijo después.

“Y es que la convivencia empieza a haber un poquito de estas cuestiones que decís, este tipo no es para mí. Ella lo dejó. Cuando ya manda al conserje del hotel, saca de la valija la mema para decir: ‘Calentame la leche’, ‘traémela tibia para tomarme la mema’, no. Si no es tibia, no toma la leche”, cerró su relato, que ya fue desmentido por la propia Ingrid.

Cristian Castro junto a Mariela Sánchez, su novia anterior (RS Fotos)

Poco después de que trascendiera la separación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez tras algunos meses de amor, Estefi Berardi dio a conocer algunos detalles sobre el final del vínculo. “Cristian Castro se separó de Mariela Sánchez, su novia de hace un par de semanas. En el verano lo habíamos visto con otra chica en Punta del Este. Pero bueno, él igual no tiene nada por ocultar, se mostró súper enamorado con Mariela, pero no prosperó”, dijo la panelista de Poco Correctos (El Trece).

“Esta separación tiene varios condimentos. Ellos dos hablaron públicamente y ninguno habló mal del otro, eso me parece bien. Pero ella en off sí habla y le cuenta su entorno. Y bueno, a mí me llega la información porque, además, todo lo que ella cuenta coincide con lo mismo que le pasó a una amiga que también salió con él”, contó también.

“Hay un patrón que se repite. ¿Qué es lo que cuenta Mariela? Ella lo que notó es un cambio de actitud en él. Al principio, todo era hermoso. Pero, de repente, cuando viajaron a México hubo un cambio de actitud en él. Ella habla de algunas malas formas en cómo le hablaba. Por ejemplo, la mandaba a cocinarle a él y que lo sirva a él y a sus amigos”, relató la panelista.

“Lo que me dicen es que muy mandón con esas cosas. Las formas no eran las mejores y ella se empezó a sentir incómoda. Algunas escenitas de celos también, como que él era bastante celoso. Hubo una escena una vez que donde cuentan que la dejó adentro del camarín y no quería que salga para que no la vieran otras personas”, cerró Berardi.