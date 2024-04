GH: los mejores memes de la final anticipada entre Furia y Cata

Los memes por la eliminación de Catalina de Gran Hermano

Este lunes se vivió con suma intensidad el duelo mano a mano entre Cata y Furia en Gran Hermano (Telefe), bajo la conducción de Santiago del Moro. Tras dejar atrás su amistad, las jugadoras se despidieron y tomaron caminos separados. Esto desató una lluvia de reacciones en las redes sociales, donde los memes se robaron el protagonismo.

“Se fue Cata, llegó el momento de soltar GH y agarrar la pala”, escribió uno de los tantos fanáticos tras la eliminación de la pediatra. La red social X fue el lugar elegido para soltar todos los nervios contenidos y hacer catarsis luego de la gala de eliminación, que provocó una verdadera revolución entre los seguidores, sobre todo en los que no esperaban que la doble de riesgo sorteara otra etapa de eliminación.

Cata quedó fuera de GH y los memes invadieron las redes (Twitter)

“Todos diciendo que fue fraude. Nosotros el resto del mes comiendo agua con pasto, pero con la pelona en juego”, “Qué lindo es levantarse y ver que Furia sigue en la casa. Cata, mirala por TV”, “Cata se la re creyó, ya te habían sacado, madre”, “Los fans de Cata dicen que no van a ver más GH, supongo que va a ser una pérdida muy importante. Dijo nadie nunca”, fueron algunos de los tantos comentarios que celebraban la eliminación del lunes por la noche.

Pero la pediatra también tuvo su apoyo, en medio del lamento de su fandom. “Cata, lo diste todo reina, devoraste. Te amo, sos tele, sos quilombo, sos única”, señaló uno de los tantos usuarios que apoyó a la médica, a pesar de su salida del reality.

Los memes reflejaron la grieta entre las concursantes

Cata Gorostidi fue eliminada por segunda vez de GH

Luego de que Cata abandonara la casa más famosa del país, el ambiente se puso bastante pesado entre los participantes. No solo la mayoría se puso a planear su siguiente jugada contra la deportista, sino que analizaron qué hicieron mal para fortalecer su juego. Por su parte, Furia celebró su victoria y apuntó contra su nuevo objetivo: Martín y Manzana. “Creo que el Chino se metió su estrategia en el orto”, señaló la jugadora mientras cenaba con sus compañeros.

“Me quisieron re cagar a tiros y no pudieron. Ahora tienen que ver la cara del Chino, fúmensela. No le debo nada, que no me pregunte qué hago, si me tiro un pedo o no, si fui al confesionario, nada. El Chino y Manzana están muertos para mí”, comentó la deportista de alto riesgo en otro momento de la noche. A solas con Emanuel, ella descargó todo su enojo contenido y dejó en claro ante la cámara que planea dar todo de sí misma para arrasar con la competencia.

Los fans de Furia festejaron la eliminación de Cata

Algunos fanáticos de Furia apelaron a la ironía

Pero sus compañeros no se quedaron atrás, sino que dieron detalles de su estrategia de cara a una nueva semana en el certamen. “Hay muchas cosas que nosotros hablamos que son ciertas pero no se ven. Muchas veces que ella habla por ahí y nosotros estamos cortos de comunicación, no lo hacemos bien”, dijo Mauro al Chino mientras se pasaban la noche en el living de la casa más famosa del país. “Ella cuando habla a las cámaras dicen un montón de cosas que tergiversa. Yo creo que deberíamos usar todos las cámaras. No es ninguna boluda, por eso está tan sola, baila afuera y juega mucho con eso”, completó el recién llegado a la competencia.

“Ella dice todo el tiempo que la excluimos, que no es verdad. Pero si vos ves las imágenes de varios en una habitación y ella sola le habla a la cámara diciendo que la excluyen, eso es lo que se ve. Es muy viva”, sumó la pareja de Furia, quien se está diferenciando rápidamente de ella tras la última gala de eliminación que dejó afuera a la médica.

Un clásico de los memes

Muchos destacaron la jugada de Emmanuel, quien le hizo la fulminante a Cata